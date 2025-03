Alberto Izquierdo aspira a liderar el PAR: "No queremos ser rehenes de nadie"

El diputado del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha presentado en Teruel su candidatura para liderar el partido, a expensas de que el XV Congreso sea convocado en los próximos días, o como mucho, semanas, después de la sentencia judicial que hace más de un mes acabara dándole la razón al militante Xavier De Pedro sobre la celebración de un nuevo congreso convocado por la Ejecutiva anterior a 2021.

Izquierdo ha defendido que su candidatura estará formada por "personas de todas las comarcas de Aragón, jóvenes y mayores, gente que acaba de llegar y gente que lleva muchísimos años" en el partido, y ha asegurado que en este camino le acompañan militantes destacados, exdirigentes del partido como "Alfredo Boné, Blanca Blasco o Javier Allué".

Unos dirigentes históricos ha dicho que "están cansados de ver cómo el partido se está maltratando y se está convirtiendo en una herramienta política que en nada beneficia al aragonesismo ni a los aragoneses. No queremos ser rehenes de nadie, queremos ser independientes", ha defendido Izquierdo.

El diputado del PAR ha asegurado que quiere ponerse "al frente del partido y de los mil militantes" para sacar adelante al PAR "sin injerencias de otros partidos y sin que nadie nos diga qué tenemos que hacer, desde la libertad de defender a Aragón desde el centro, y sacar adelante Aragón con pactos y no desde el enfrentamiento".

Un momento de la presentación de la candidatura 'Alberto por Aragón', en la sede del PAR en Teruel. / EL PERIÓDICO

Convocatoria "urgente"

Alberto Izquierdo ha asegurado que quedan "pocos días, hasta el 14 o 15 de marzo", para que expire el plazo de un mes marcado por el juez para la convocatoria del cónclave anulado por la justicia en octubre de 2021.

El diputado autonómico ha pedido "a quien corresponda" la convocatoria "de manera urgente" del congreso y también ha animado a "otras opciones del PAR" a que presenten su propuesta. "Vamos a confrontar ideas, y que gane el mejor. Si nosotros ganamos, daremos la mano a quien se quiera sumar. Somos la casa común de todos los aragoneses", ha incidido.

Sobre la ausencia de candidatos, por ahora, a parte de su candidatura, se ha preguntado "para qué" quería el militante Xavier de Pedro "ralentizar" el proceso si finalmente no se va a presentar a dirigir el partido. "Si no hay otra opción, ¿para qué hemos llegado hasta aquí?", se ha preguntado.

Trabajadores pendientes de cobrar

Además, se ha preguntado qué pasaría si nadie convoca el Congreso y ha avanzado que se dirigirá al juez si esto ocurre.

"En cuanto conluya el plazo, me dirigiré al juez para decirle que la sentencia no está ejecutada. ¿Se va a cerrar el PAR por una decisión judicial? Los trabajadores no han cobrado el mes de febrero. Y yo hoy eso no lo puedo resolver porque soy un militante de base. Pedimos un congreso ya, si es necesario, que lo tutele el juez y que todos los militantes del PAR puedan votar, sin necesidad de compromisarios, sin necesidad de hacer mayorías. Y el que más votos tenga, ganará", ha defendido.

Además, Izquierdo ha reivindicado al PAR como agente político de "acuerdos, estabilidad y pactos". "Cada vez que el PAR no ha estado en los Gobiernos, hay inestabilidad, no hay presupuestos... Esto es lo que producen los extremos. Venimos a eliminar las ideologías extremas: Aragón es una tierra de sumar", ha recalcado.

Finalmente, si no se convoca el congreso, ha añadido, "el aragonesismo persistirá". "Yo no me vendo por platos de lentejas ni por mariscadas. Para nosotros Aragón es lo primero y el aragonesismo persistirá. Habrá una opción aragonesista en 2027", ha vaticinado.