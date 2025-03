Los sindicatos se plantan ante la apertura comercial en días festivos y avanzan movilizaciones

Los sindicatos CCOO Aragón, UGT Aragón y OSTA han expresado su "oposición radical" a la apertura comercial el 1 de noviembre fijada por el Ayuntamiento de Zaragoza, en lugar del Jueves Santo establecido inicialmente, y han avanzado que, si bien suspenden la protesta de este martes, se movilizarán durante todo el año junto a asociaciones de consumidores y de barrios hasta que se elimine esa apertura en festivo.

Lo hacen por considerar que la decisión "colisiona" con "los derechos de descanso y conciliación" de los trabajadores de un sector "muy feminizado" -72,83% son mujeres- y "precarizado" -un 62,57% son contratos a tiempo parcial-, lo que obliga a realizar "muchísimas horas complementarias".

"Si el Jueves Santo nos parecía horrible porque son dos días referentes en el descanso de los trabajadores, el 1 de noviembre vuelve a romper por completo ese descanso, y tampoco entendemos qué interés comercial puede generar, es pasar de mal a peor, y, otra vez más, al Ayuntamiento de Zaragoza le valen más los derechos de las grandes superficies que de las personas trabajadoras del sector", ha valorado el representante de la Federación de Servicios y afines de Osta, Iván Colás.

Los sindicatos critican que no se les haya consultado nada y ponen en cuestión tanto el propio interés comercial de abrir en festivo como que suponga un incremento de las contrataciones. "El poco empleo que se genera es de mala calidad y lo único que hacen las aperturas es romper por completo el descanso de las trabajadoras del comercio", ha sostenido Colás.

Ni más empleo, ni más negocio

Desde la Federación de Servicios de CCOO Aragón, David Martín ha defendido que "en Aragón, abrir como mínimo diez festivos como marcan tanto la ley nacional como la autonómica no tiene ningún sentido porque es excesivo, la gente se va fuera y los comercios de las grandes superficies que abren dan pérdidas muchos de esos días". Una práctica que entiende "desleal" por parte de las grandes empresas "porque hay convenios en los que no se paga nada extra por trabajar los festivos y en otros en los que sí", lo que, según ha lamentado, deja a los trabajadores y al pequeño comercio "como rehenes".

Con ello, ha explicado, "las grandes superficies pretenden que cuanto más penoso sea para los trabajadores y más caro para las empresas pequeñas, más ganancia para ellos, pero a los trabajadores nos interesa que el pequeño comercio exista porque a todos nos gusta que en los barrios haya luz y vida y que los trabajadores puedan conciliar".

En ese sentido, el secretario de Acción Sindical de UGT Aragón, Esteban Lauroba, ha explicado que "no queremos ser Madrid, no queremos ser una ciudad en la que sea imposible encontrar un centro comercial cerrado uno de los 52 domingos del año. Es absolutamente innecesario y es un culto al consumismo que, obviamente, rechazamos de forma radical", ha expresado.

El traslado de la apertura a otro festivo es visto por Lauroba, "no como una nueva frivolidad de la alcaldesa, Natalia Chueca", sino como algo "muy medido" en la "errática política" del Ayuntamiento sobre la apertura del comercio en domingos y festivos. "Las excusas que da de no puede haber dos festivos cerrados por abastecimiento son falsas, no es así", ha apuntado Colás.

De cara a las movilizaciones, el representante de la Federación de Servicios y afines de OSTA ha explicado que realizan convocatorias en horario de mañana y tarde para facilitar la participación de muchos trabajadores que no cuentan con el respaldo de la representación sindical en sus empresas y ha asegurado que encuentra a los trabajadores "cada vez más movilizados": "La gente está cabreada, es un problema que viven en carne propia y creemos que cada vez encontramos más respaldo a las movilizaciones".