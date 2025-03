Bancalero ante la reforma de las urgencias en Zaragoza: «Implantar los acuerdos de huelga no puede llevar a otra huelga»

Las sesión de explicaciones en el Ayuntamiento de Zaragoza ante las partes afectadas por el modelo de reorganización para la demanda urgente en la atención primaria (esto es, el servicio de urgencias de tardes en los centros de salud) en la que participaron los responsables de la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón celebrada este lunes ha terminado con más dudas que certezas. Aunque eso sí, el consejero, José Luis Bancalero, se mostró abierto a recoger de recoger «posibles sugerencias» para mejorar el plan que modifica la Demanda Urgente de Atención Primaria (DUAP)

El popular, que ha intervenido ante los grupos políticos y a los agentes económicos, sociales y vecinales de la ciudad que forman parte del consejo, ha exlicado que la cita en el consitorio es «una más de las reuniones que se han mantenido durante el diseño de mejora y refuerzo de la atención primaria» y no quiso precisar a qué aspectos de la polémica propuesta podrían afectar estos cambios tras el proceso de escucha.

Bancalero tampoco consideró que exista un amplio rechazo a la reorganización, a pesar de los paros de 15 minutos en los centros de salud anunciados por el sindicato CEMSATE. «Los colegios profesionales apoyan que es necesario tomar medidas en el ámbito de la atención primaria para hacerla más atractiva y más sostenible», indicó.

«Más que oposición, me atrevería a decir que lo que hay es que en algunos puntos no se está de acuerdo», estableció con ambigüedad al precisar que no existe «un no definitivo» y que todo el proceso llega por unos acuerdos para la salida de una huelga que tuvo lugar la pasada legislatura. «No puede ser que este acuerdo para salir de una huelga sirva para montar otra huelga, cuando lo que queremos es implantarlo», afirmó.

Sin embargo, desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) alegaron que el «decretazo» aleja la prestación de servicios sanitarios de muchos de los vecinos de la ciudad». Las entidades, también presentes en el consejo de ciudad, reclaman «una defensa real de la sanidad pública», sobre todo la considerar que las listas de espera varían en los diferentes barrios y que la unificación de la atención primaria con la atención continuada no supondrá una mejora significativa.

«Algunos centros se salud se verán reforzados, pero en zonas como Parque Goya o Universitas que acumulan más listas de espera, esto no pasará, y nosotros creemos que una reorganización de los servicios públicos tiene que servir para todos los ciudadanos», consideró la coordinadora de Salud, Ana Lasierra.

Las asociaciones vecinales son conscientes de que faltan sanitarios y por eso defienden la necesidad de aumentar la inversión. «Muchos médicos están trabajando fuera de Aragón porque sus condiciones son mejores que las que tienen aquí, así que no pueden decirnos que no tenemos médicos, lo que no tenemos es una inversión pública suficiente», manifestó.

Ante esta críticas, el consejero Bancalero reiteró que con la nueva propuesta se mantienen exactamente los mismos puntos de atención y que si algunos ciudadanos ahora están más lejos de su centro de salud, otros estarán más cerca al trasladarse estas urgencias a un centro de especialidades. Algo que en su opinión también servirá para ofrecer más servicios de diagnóstico y los profesionales podrán ser «más resolutivos» en su trabajo.

Por su parte, la portavoz socialista, Lola Ranera, indicó que los cambios van ligados al «inaceptable desmantelamiento» de los servicios públicos. La concejala consideró que la atención de urgencias por las tardes en los centros de salud fue un logro en la atención de proximidad que ahora corre el riesgo de desaparecer. «Cada día es más complicado acceder a la sanidad para los ciudadanos, algo que se suma a la caótica movilidad que tenemos en la ciudad», lamentó.

El PSOE ya ha presentado mociones al respecto y pidió tiempo para que todas las entidades presenten las alegaciones que vean necesarias. El consejero señaló que hay en marcha un calendario de reuniones para abordar esta reforma, pero abogó por ser «prudente» y que, por el momento, sean «lo más internas posibles» por su eficacia.