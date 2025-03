Nace 'Laderas del Moncayo', un proyecto de setas ecológicas generador de empleo inclusivo

Nace Laderas del Moncayo, marca vinculada al nuevo Centro Especial de Empleo Moncayo Natural & Social de Atades, dedicado al cultivo de setas ecológicas en invernadero y bosque. Gracias a este nuevo proyecto, Atades genera nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo en el medio rural, concretamente, en la Comarca de Tarazona y el Moncayo, y el Campo de Borja.

Laderas del Moncayo es el resultado del cultivo de setas ecológicas que, en su primera fase, comercializa setas frescas de las variedades melena de león y shiitake, ésta además deshidratas y en polvo. Esta nueva marca refleja la identidad y el carácter de El Moncayo: montaña, bosque, biodiversidad, micología y personas. En su primera fase está realizando ensayos y pruebas con diferentes hongos como son la black peark y p.eryngil.

Los profesionales del nuevo Centro Especial de Empleo, que alcanzará en su primera fase y en las próximas semanas los 5 trabajadores (al menos el 70% con una discapacdad igual o superior al 33%) se encargarán del cultivo, recolección y procesamiento de las setas, para su posterior preparación y comercialización, bajo la marca Laderas del Moncayo.

Las instalaciones del nuevo proyecto cuentan con un obrador donde las setas recolectadas se almacenan y preparan para su venta en fresco, laminadas, deshidratadas o en polvo. El proyecto cuenta en los viveros con una laminadora y un molinillo para hacer polvo, además de cámara frigoríficas para su conservación.

Parte de la producción también tiene como destino el obrador de conservas ecológicas del Gardeniers, otro de los centros especiales de empleo de Atades. Desde su planta, ubicada en MercaZaragoza, también se elaboran cremas y conservas con las setas de ´Laderas del Moncayo´.

Hoy, Atades ha presentado tanto la marca como el Centro Especial de Empleo. El acto ha tenido lugar en las instalaciones del nuevo proyecto, ubicadas en el polígono de la Luesa, en Tarazona. Su puesta en marcha ha contado con el apoyo de la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero; la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez; el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, además de representantes institucionales, sociales y empresariales.

En el acto, ha participado el presidente de Atades, Antonio Rodríguez Cosme; el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga; la responsable de Atades en Tarazona, Inmaculada Ledesma; y el coordinador de Moncayo Natural & Social y Laderas del Moncayo, Adrián Serrano. Así como el alcalde de Tarazona, la consejera y la subdelegada del Gobierno en Zaragoza.

Para el presidente de ATADES, Antonio Rodríguez Cosme, el nacimiento de Laderas del Moncayo “es un hito importante, generador de nuevas oportunidades en las comarcas de Tarazona y el Moncayo, y Campo de Borja, y concretamente oportunidades para aquellas personas que más dificultades tienen para su inserción laboral, no solo por su discapacidad intelectual, función intelectual límite o autismo, sino por vivir en un entorno donde estos colectivos ven reducidas sus posibilidades laborales al no existir centros especiales de empleo o no disponer las empresas ordinarias de puestos adaptados a sus capacidades”. Para Atades, ha destacado su presidente, “la puesta en marcha de la marca ´Laderas del Moncayo´ y el Centro Especial de Empleo Moncayo Natural & Social es un paso importante que unido a los servicios que presta ATADES, desde Tarazona, tanto a las comarcas de Tarazona y El Moncayo como a la del Campo de Borja, hacen que se construya una sociedad más justa e inclusiva”.

Por su parte, Adrián Serrano, responsable del proyecto, ha destacado la importancia que tiene este Centro Especial de Empleo para Tarazona y su entorno “porque generamos empleo y ponemos en valor uno de los recursos más importantes que tenemos aquí, las setas. Además, hay que poner en valor los beneficios que tienen para la salud. Un proyecto que busca cultivar algunas variedades que apenas existen y que les hacen únicas por su calidad y sabor”.

Valor social y ecológico

Laderas del Moncayo y Moncayo Natural & Social nacen bajo un enfoque ecológico y social y hacia un modelo más sostenible y circular que une silvicultura, cultivo de hongos, setas y reaprovechamiento de compost de cultivo.

Además, plantea colaborar con universidades y centros tecnológicos de referencia para nuevos desarrollos que preserven el recurso micológico autóctono y su transferencia a procesos de cultivo. Existe un gran potencial investigador acerca del papel de las setas en la prevención y tratamiento de la salud. Laderas del Moncayo plantea las setas como fuente de proteína saludable con menor huella ecológica.

Setas en invernadero y del bosque

El proyecto cuenta con setas de invernadero y setas de bosque. En los invernaderos propios se aplican técnicas innovadoras que replican las condiciones óptimas del bosque, pero con el control necesario para maximizar la producción sin comprometer la calidad.

Las setas cultivadas, en los bosques del Moncayo, crecen en armonía con la naturaleza, aprovechando los nutrientes del suelo, la humedad del ambiente y las condiciones ideales que ofrece esta zona montañosa.

Ambas setas son recolectadas y preparadas para su consumo en fresco o procesadas.

Invernaderos

A los pies del Moncayo, Atades adquirió unas antiguas granjas de cultivo de setas en desuso con el compromiso de desarrollar el primer proyecto de empleo para personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo. El objetivo era crear nuevas oportunidades para estas personas en el medio rural.

Su puesta en marcha ha supuesto la creación de este nuevo Centro Especial de Empleo en el sector del cultivo de setas ecológicas y el nacimiento de la marca Laderas del Moncayo.