PP y PSOE se enzarzan a cuatro días del Congreso de Pilar Alegría en Zaragoza

Faltan cuatro días para el 18º Congreso Regional del PSOE Aragón, pero el PP ha anticipado que será el del "blanqueo a Pedro Sánchez". Lo ha dicho en boca de su vicesecretaria general y diputada nacional, Rocío Dívar, que ha recibido la respuesta del portavoz adjunto del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés: "El PP intenta tapar con una manta la mala gestión de Azcón".

Los dos principales partidos han protagonizado una pugna en los días previos al cónclave socialista en el que Pilar Alegría será proclamada oficialmente secretaria general de los socialistas aragoneses. Para los populares, el congreso, en el que se producirá un auténtico desembarco de ministros del Gobierno de España, será un "blanqueamiento" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dívar ha señalado que, en el congreso, Alegría y el PSOE regional van a "anteponer de manera definitiva el interés de su partido a los de la comunidad autónoma" ya que "el PSOE ha olvidado ya el mantra de tener una voz propia ante Ferraz" y el sanchismo ha lanzado "una OPA hostil para relegar los intereses de Aragón a un segundo plano".

"Este es el congreso de la mentira", ha llegado a decir la dirigente regional del PP, argumentando que "el PSOE dice una cosa y hace lo contrario", pero "van a tener que dar muchas explicaciones por el territorio por todas las incoherencias de la Ponencia Marco, que da sonrojo".

Así lo ha considerado ya que la ponencia socialista "habla de igualdad y solidaridad entre todos los españoles como principios rectores del socialismo", lo que "es incompatible con tantas cosas que estamos acostumbrados a ver, como la financiación privilegiada de Cataluña, la condonación de la deuda al dictado de los independentistas, la cesión de las competencias de inmigración, los indultos y la amnistía, el mayor acto de egoísmo y desigualdad".

La dirigente del PP aragonés ha recurrido al caso Ábalos y al de Begoña Gómez para criticar al PSOE aragonés. "Además, (en la ponencia marco) se habla de transparencia y ejemplaridad, de exigir los más altos estándares éticos y es de risa porque el PSOE no tiene nada de transparente ni de ejemplar", ha considerado Dívar, en alusión a "los familiares del presidente Sánchez, como su mujer y su hermano, y Ábalos, investigado por actos que no tienen nada de ejemplar" mientras "Alegría no ha condenado estos hechos".

Para Dívar, "el PSOE Aragón no se queda corto", en alusión a la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas al alcalde de Aguarón (Zaragoza) Lucio Cucalón por presuntas irregularidades en sus gastos, dietas y contratos. Ha lamentado que "nadie de peso ha solicitado su dimisión y es responsabilidad de Pilar Alegría acabar con estas conductas; este fin de semana es un buen momento para hacerlo".

Fernando Sabés, portavoz adjunto del PSOE, en la sede. / PSOE ARAGÓN

La respuesta del PSOE

El PSOE Aragón no ha tardado en responder, en boca de su portavoz adjunto en las Cortes y secretario general de la provincia de Huesca, Fernando Sabés.

"Hoy el PP ha hecho más de pitonisa que de partido serio, porque lo que plantea es qué va a hacer el PSOE este fin de semana. Entiendo que estén preocupados, porque lo que ellos quieren hacer es una cortina de humo para tapar lo que está haciendo Azcón con los servicios básicos. Azcón ya tuvo que cambiar o cesar a una consejera de Educación, y ahora se encuentra con un problema muy serio en el ámbito sanitario que el PSOE lleva muchos meses denunciando, con continuas dimisiones de las direcciones", ha denunciado Sabés.

Sabés ha recordado que hoy el presidente aragonés "tenía que estar en Barbastro haciendo una visita ligada al ámbito sanitario y la suspendió". "No me extraña con las complicaciones y dimisiones que hay", ha zanjado.

"Lo que no puede pretender el señor Azcón es intentar tapar su desastre de gestión en sanidad y educación con una manta indicando que los problemas vienen de Madrid acusando al presidente de España o a la secretaria general del PSOE en Aragón", ha añadido el portavoz socialista.

En esta línea, igual que el PP ha acusado al PSOE de ser una sucursal de Ferraz, los socialistas han hecho lo mismo. "El problema del PP es que Azcón parece más un ministrable de Feijóo que un presidente de una comunidad autónoma", ha criticado.

Por último, Sabés ha recalcado que "el PP tiene que estar muy preocupado" porque los socialistas, ha asegurado, desde este domingo saldrán "unidos" para "afrontar las elecciones de 2027 con garantías de éxito".