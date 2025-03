Dimisiones, listas de espera, falta de especialistas... ¿Qué está pasando en el sector sanitario de Barbastro?

El sector sanitario de Barbastro vive unas semanas convulsas. En los últimos cinco días, han dimitido el director del hospital y el jefe del servicio de Urgencias por «motivos personales». Las carencias en la plantilla de profesionales dejan casos extremos, como las esperas de 500 días en el caso de las consultas en la especialidad de Otorrinolaringología. Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón señalan a este diario que continúa en la búsqueda de un director para el centro hospitalario, que ahora asumen de manera mancomunada entre el hospital San Jorge de Huesca y la dirección de Atención Especializada del Salud.

Desde este hospital se atiende a unos 110.000 altoaragoneses, casi la misma población que en el San Jorge de Huesca. Y la historia se repite, porque no es la primera vez que el centro registra dimisiones. Mientras tanto, las esperadas nuevas instalaciones del centro de salud de Barbastro ya están a pleno rendimiento sin que ningún político haya acudido a inaugurarlas. Y ayer, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, recibió en su despacho en Zaragoza al alcalde de la ciudad, Fernando Torres, en sustitución de una visita que estaba prevista in situ a la localidad junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que no llegó a producirse.

Un territorio muy extenso

El hospital de Barbastro es el referente sanitario para toda la zona oriental de la provincia de Huesca y atiende a cerca de 110.000 altoaragoneses de las comarcas del Somontano de Barbastro, Sobrarbe, Cinca Medio, Bajo Cinca, La Litera y Ribagorza. Cubre un territorio con localidades tan distanciadas como Fraga y Benasque, un trayecto de más de 150 kilómetros. De este hospital dependen los centros de salud de la propia ciudad del Vero, además de los de Aínsa, Albalate de Cinca, Benabarre, Berbegal, Binéfar, Castejón de Sos, Fraga, Graus, Lafortunada, Mequinenza, Monzón rural y urbano y Tamarite de Litera. Su actividad sanitaria se complementa con el centro de especializades de Monzón y el centro sanitario de Fraga.

Dimisiones

Igual que el resto de hospitales periféricos de Aragón, el de Barbastro arrastra problemas para atraer profesionales sanitarios. Y, aunque oficialmente son «motivos personales» los alegados por los últimos profesionales que han dimitido de sus cargos, la tensión de gestionar plantillas tan ajustadas acaba pasando factura. En octubre de 2022 dimitió la jefa de Oncología del centro por las «condiciones precarias» en que se estaba prestando el servicio. El pasado jueves dimitió el director del hospital de Barbastro, Juan José Eito, tras 18 meses en el cargo. Y este martes, el jefe del servicio de Urgencias, Manuel Griabal, también presentó su renuncia.

La respuesta de Sanidad

La directora de Atención Especializada del Salud, Sara Guillén, evitó valorar las dimisiones ayer en declaraciones a EL PERIÓDICO, pero recalcó que los puestos de gestión provocan mucho «desgaste» a los profesionales sanitarios, que asumen tanto la parte de atención clínica como la gestión administrativa. Guillén explicó que Sanidad está trabajando para buscar un sustituto al director del centro. «No es un puesto atractivo porque a los médicos les gusta estar con los pacientes, no solo con las labores administrativas. Y porque la situación tampoco es la mejor», reconoció Guillén, que destacó también que el centro funciona «con total normalidad» por la coordinación entre la dirección del hospital San Jorge de Huesca y el área que ella dirige.

Ahora, para sustituir a Juan José Eito el Salud busca «un perfil abierto», que no tiene por qué trabajar ya en el centro barbastrense, ni responder a una especialidad en concreto. «Buscamos a alguien que tenga capacidades para dirigir y eso no va unido a una especialidad en concreto», señaló Guillén. Respecto a los plazos que maneja la consejería, la intención es encontrar un candidato «cuanto antes». Sobre la necesidad de contratar un otorrino, Guillén explicó que Sanidad trabaja para atraer a un profesional que distribuya su jornada entre el hospital San Jorge de Huesca y el de Barbastro, de momento, sin éxito.

Las listas de espera

La directora de Atención Especializada del Salud reconoció el problema «grave» por las esperas de 500 días en Otorrinolaringología, pero defendió que el de Barbastro es el hospital con menor espera quirúrgica. «Tenemos cubierta la plantilla casi al 95%. Interesa que la plantilla esté lo mejor dotada posible, necesitamos apretar para que los pacientes esperen lo menos posible, pero también es verdad que el de Barbastro es el hospital de referencia en cuanto que tiene la menor espera quirúrgica», defendió Guillén. En la misma línea, el consejero Bancalero le trasladó la misma idea al alcalde de Barbastro, FernandoTorres, que acudió al despacho del consejero tras suspenderse la visita que estaba prevista a la comarca de Somontano. Guillén recordó también que en el último año «se han reducido las listas de espera en Neurología, Endocrino y Cirugía general».

Reunión del Consejo de Salud

El Consejo de Salud de la zona tiene previsto reunirse la próxima semana para abordar la situación sanitaria en Barbastro, con grandes retos por delante y algunos problemas enquistados que urge resolver.