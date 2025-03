El alcalde de Villamayor asegura que Azora "no tiene un compromiso en firme" para los suelos de su centro de datos

El fondo español Azora Capital tendrá que estrechar lazos con el Ayuntamiento de Villamayor para adquirir los suelos en los que pretende instalar su nuevo centro de datos. El alcalde de la localidad zaragozana, José Luis Montero (CHA), si bien se muestra "contento" porque la localidad atraiga nuevas inversiones, asegura que, por el momento, "no existe ningún compromiso en firme" para cerrar un acuerdo de compraventa de terrenos con la promotora del proyecto, que planea una inversión de 1.100 millones de euros. La iniciativa ha recibido este jueves el aval del Gobierno de Aragón a través de una Declaración de Interés General de Aragón (DIGA), paso previo a la formulación del PIGA, figura administrativa que permite recortar a la mitad los plazos y que consiente la expropiación forzosa en caso de serlo necesario.

Según han detallado responsables de la gestora española de inversiones, los planes para el centro de datos pasan por adquirir una pastilla de unas 80 hectáreas, de las que en torno a un 70% serían de titularidad municipal. Se ubican entre el núcleo urbano y la subestación eléctrica Peñaflor, situada al norte, junto al municipio que le da nombre, y desde Azora dan por hecho que, gracias al aval concedido por la DGA, los suelos requeridos "ya están reservados".

No quiere decir que el procedimiento vaya a ser el de la confiscación de tierras, pero el anuncio ha dejado algo "disgustado" al regidor del municipio, dado que hasta ahora solo se habían dado "conversaciones sin llegar a puerto" con Azora Capital. "Hemos negociado en varias ocasiones, pero me ha sorprendido que no se pusieran contacto con nosotros antes de formalizar el anuncio. En su día, lo que solicitamos fue que el proyecto no afectara a los servicios, ni al suministro de agua del municipio, que no hubiera afecciones sobre el paisasje... Y parece, por lo que han referido, que lo van a cumplir. Pero a día de hoy la ubicación no está definida ni clara", ha expresado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el responsable municipal, recordando que un PIGA "es una carta abierta" para los promotores de una inversión y que ha sido advertido del anuncio "esta misma mañana".

Llegados a este punto, no es baladí recordar el tenso episodio que se vivió entre Amazon Web Services, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, donde han ubicado uno de sus cuatro emplazamientos para su región de datos. El entonces alcalde del municipio, Mariano Marcén (FIA), se opuso a la tramitación por la vía rápida del proyecto a través de un PIGA, en su caso, porque creía que debían pagar los tributos municipales como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y comenzó a tensar la cuerda contra el Gobierno de Javier Lambán al entender que un proyecto empresarial no tiene por qué gozar de privilegios sobre otros. Todo se acabó solucionando con la firma de varios convenios a través de los que Amazon se comprometía a asumir inversiones en infraestructuras municipales por encima de lo que el consistorio esperaba ingresar en base a esos impuestos.

Villamayor de Gállego ha despertado un fuerte apetito inversor entre grandes empresas. Microsoft proyecta un centro de datos con 2.200 millones de euros que se ubicará junto al nuevo complejo agroalimentario del grupo cárnico aragonés Costa, donde se invertirán 473 millones. Azora se unirá a estas dos iniciativas, pero el alcalde quiere que este proyecto "añada un valor extra al municipio". "No tenemos problemas de suelo aquí, tenemos 6.500 hectáreas de propiedad municipal, aunque la mayoría está dedicada al cultivo. Si hay usos industriales, eso significa que la gente que vive de las tierras agrícolas van a tener menos posibilidades, por lo que el proyecto que venga tendrá que compensarlo", ha referido a este diario José Luis Montero.

