El Gobierno de Aragón pide evitar "prejuicios" e ir "todos a una" por una nueva financiación autonómica

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha apelado este jueves en el pleno de las Cortes a "ir todos a una" y dejar de lado "prejuicios y prebendas" para que haya de una vez por todas un nuevo sistema de financiación, porque de lo contrario, gobierne quien gobierne a futuro tendrá un problema grave para seguir pagando los servicios públicos en Aragón.

Así lo ha afirmado en el pleno en una comparecencia para explicar la posición del Gobierno de Aragón respecto de la condonación de la deuda en la que ha tomado la palabra en lugar del presidente, Jorge Azcón, como había solicitado el PSOE. La ausencia del presidente autonómico ha generado polémica durante unos minutos, ya que los socialistas han echado en cara la falta de previsión en la organización del pleno. El propio Bermúdez de Castro ha argumentado, posteriormente, que la sustitución del presidente es "habitual", algo que se ha realizado frecuentemente en anteriores legislaturas.

En su intervención, la socialista Mayte Pérez ha tachado a Azcón de presidente "ausente" y de ser un "bravucón fuera" y "un cobarde" por no atreverse, a su juicio, a acudir a las Cortes, además de un "showman", en alusión al vídeo en redes sociales en el que el jefe del Gobierno quería evidenciar "en un minuto" la "trampa" de la condonación, para la socialista, con un posicionamiento "tergiversado" y con "trampas", porque la condonación supone rebajar un 23 % la deuda de Aragón frente a un 19 % a Cataluña.

Además, ha lamentado la "sobreactuación" del PP y el plante a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, una "espantada" para no posicionarse en contra de la condonación, que en su opinión al final se aceptará, para justificar las "bravuconadas".

Para Pérez, Azcón quiere "volver a condenar a Aragón" por intereses partidistas como hizo como presidenta de la comunidad Luisa Fernanda Rudi al duplicar la deuda acudiendo a los mercados con intereses "inasumibles" en lugar de recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica. Eso, ha remarcado, sí que fue un "mal negocio" para los aragoneses y no la quita de la deuda por 2.124 millones que plantea el Gobierno central.

Además, ha criticado que desde la reunión del CPFF ha habido "silencio administrativo" y ha pedido al consejero que acepten la quita de deuda, que negocien y, sobre todo, que no se levante nunca de una mesa "dentro de una estrategia partidista", porque representan a toso los aragoneses. "Dejar sin voz a Aragón en un órgano institucional es un desafío y una falta de sentido de estado que les perseguirá", ha concluido.

En su respuesta, el consejero ha insistido en que la condonación es una "mutualizacion" de la deuda, a la que ahora el ministerio se refiere como "absorción" en el correo que recibió ayer para tratar la cuestión en Madrid, y en que no se había planteado hasta que el PSOE pactó la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que la hizo pública el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una rueda de prensa antes de que las comunidades conocieran la metodología.

"A través del acuerdo para unos pocos intentan hacer un trágala para todos", ha proseguido el consejero, quien ha insistido en que Aragón sale perjudicada y ha puesto en cuestión la quita de la deuda no solo a Cataluña, también el porcentaje que se le condona a comunidades como Canarias, que no tiene problemas de deuda, o a Andalucía, quizá, ha dicho, porque Montero es la líder del PSOE andaluz. Además, ha justificado el plante en el CPFF al de asegurar que nunca antes en su trayectoria política había vivido algo igual como ese día, con una propuesta del Gobierno que se plantea como un "trágala" y un voto "porque sí, sin poder ni opinar ni debatir, ni míseramente poder proponer" y un trato de la ministra que no ha querido "calificar".

Bermúdez de Castro ha explicado además que antes del CPFF, en el comité preparatorio, Aragón pidió la retirada de la propuesta para que se debata conjuntamente con la reforma de la financiación, un sistema de 2009 que perjudica en mayor medida a la comunidad, y en esa negociación, ha apuntado, el Gobierno aragonés irá con su propuesta de máximos consciente de que no va a ganar el 100 %.

"Todo el mundo se va a dejar pelos en la gatera", pero para Bermúdez de Castro, como no haya un acuerdo de una vez por todas, a futuro, gobierne quien gobierne, va a tener un problema "grave" para seguir pagando los servicios públicos en Aragón. Además, ha afeado a Pérez las palabras "gruesas" al considerar que en la crítica política "tampoco llevan a nada" y le ha pedido sin éxito que retirara los calificativos a Azcón.