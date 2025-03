PP y Vox se distancian en Aragón por las autonomías: "Las comunidades autónomas son una basura"

La relación entre PP y Vox no pasa por su mejor momento en Aragón. Una muestra más de ello ha sido este jueves, en una sesión plenaria calentada por el debate sobre la condonación de la deuda. La ultraderecha volvió a rechazar el sistema de las autonomías, que sí quiere proteger el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, que volverá a buscar el apoyo de fuerzas autonomistas (todas menos Vox, en su análisis) para defender la financiación de Aragón.

"El sistema autonómico no funciona y es una auténtica basura", ha espetado el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que ha criticado a PP y PSOE, "cómplices en el bipartidismo, con pactos vergonzosos" de las deudas acumuladas por las comunidades autónomas. Vehemente se ha mostrado Bermúdez de Castro en su respuesta: "Las comunidades no son una basura. No se entiende que una persona que considera que son basura haya estado un año gobernando".

Nolasco había comentado, anteriormente, que el PP falla en la explicación de su posición por el territorio. "Cómo explica la desigualdad, porque blindan el concierto vasco y proponen diferentes modelos de financiación según la autonomía", ha señalado el portavoz de Vox, que ha asegurado que su partido "no quiere condonaciones de deuda", sino "acabar con el despilfarro autonómico". El ultraderechista ha llamado "a la unidad" y ha asegurado que su partido defenderá "una España unida y justa".

Con un tono más calmado, en busca de más consenso, ha intervenido Bermúdez de Castro. El consejero autonómico ha recordado la llegada del "régimen de libertad" que nació en 1978 con la Constitución. "Recuerdo que mi padre tenía dudas por la descentralización", ha rememorado el popular, que ha insistido en el papel de los Gobiernos autonómicos: "Desde Madrid se ve todo con una lejanía salvaje y cuanto más te acercas al ciudadano, más fácil es resolver sus problemas". "Los autonomistas podremos defender a Aragón", ha solicitado Bermúdez de Castro, que ha argumentado que "España es un país con diferencias entre unos y otros".

De vuelta con el 155 para Cataluña

La confrontación sobre la situación de Cataluña también ha abordado tiempos pretéritos. Nolasco ha criticado que la acción del PP tras la declaración de independencia, con la aplicación del 155, no fue intensa. “El PP alimentó el monstruo que ahora denuncia. Cataluña fue una de las principales beneficiadas por este sistema. Mientras se endeudaba sin freno, el Gobierno de Rajoy miraba hacia otro lado", ha esgrimido el portavoz ultraderechista, que ha asegurado que los populares "permitían que el dinero público se destinara a financiar embajadas catalanas, propaganda separatista y estructuras paralelas diseñadas para socavar la unidad nacional”.

Incluso ha deslizado que eso sucedió tras la aplicación del artículo 155. Precisamente Roberto Bermúdez de Castro fue el encargado de "gobernar" en la comunidad vecina tras la aplicación de esa normativa. "Se intervinieron las cuentas de Cataluña y las facturas las pagaba yo", ha asegurado el ahora consejero de Hacienda, que ha defendido que "las embajadas y los chiringuitos se cerraron". "Conseguimos recuperar la Constitución con el apoyo de todos los grupos", ha concluido Bermúdez de Castro.