Arranca el congreso del PSOE en Aragón que encumbrará a Alegría como secretaria general

Ovación, vítores y aplausos en el recibimiento, por todo lo alto, a los cuatro líderes socialistas que abren el Congreso que encumbrará a Pilar Alegría como secretaria general del PSOE Aragón y en el inicio de facto de su liderazgo en el partido. La presidenta navarra María Chivite, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han arropado a la secretaria general aragonesa al ritmo de 'Ain't no mountain high enough' ('No hay montañas lo suficientemente altas').

Después, un vídeo ha ilustrado la historia del PSOE en la comunidad. Desde la caída del franquismo, hasta las victorias autonómicas y en las principales capitales, o el anuncio de derogación del trasvase del Ebro por Zapatero, han sido los ejes de la proyección. Con un tono épico que ha mostrado al socialismo aragonés como transformador de la comunidad, con presencia autonómica en Europa, frente a los recortes de la época de Rudi, ilustrados en el vídeo en blanco y negro.

Aplausos a intervenciones de Zapatero, Alegría y de Lambán en el vídeo han elevado las emociones de la sala Multiusos, con centenares de militantes deseosos de escuchar las primeras palabras de Alegría en la puesta en marcha de su liderazgo en la comunidad. Freno a la derecha, a la ultraderecha y el ya repetido "a por todas" de Alegría han cerrado el primer mensaje político del Congreso.

Chivite: "Recuperad la presidencia de la DGA para generar alianzas"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha sido la primera autoridad en participar en un cónclave que le deja "encantada" y más al ver "una secretaria general mujer, porque el feminismo se trabaja desde dentro". La dirigiente de la comnunidad vecina ha asegurado que el cónclave servirá para "dar un nuevo impulso al PSOE Aragón con un partido unido y capaz de salir a las próximas elecciones con toda su fuerza".

Chivite ha exigido a la futura Ejecutiva de Alegría "ideas claras, prioridades y salir a por todas" para recuperar el Gobierno de ARagón que hoy dirige el popular Jorge Azcón. "Hicimos cosas con Lambán en la presidencia y tenemos que tejer espacios para generar alianzas por el bien común", ha resumido Chivite, frente a "la ola conservadora que crece, aupada con el miedo y con bulos". La también secretaria general del PSOE de Navarra ha analizado que "la captura de la democracia por el capitalismo" está naciendo en Estados Unidos de la mano de Donald Trump , lo que pone "en juego al sistema, las normas y los valores".

La presidenta de Navarra, María Chivite, durante su intervención en el Congreso del PSOE Aragón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La presidenta navarra ha pedido que el PSOE siga defendiendo "el crecimiento económico y la cohesión social, porque son las dos caras de la misma moneda". Chivite ha defendido que la política es "la negociación con gente con la que no se está de acuerdo pero se llega a ellos".

Impulsando relaciones entre las dos comunidades, Chivite ha pedido trabajos "con los pueblos, por la memoria democrática o para cuidar el planeta, el mejor regalo para nuestros hijos". "Preparados", según la líder navarra, para afrontar "los retos en lo cotidiano y la mejora de lo público, para conseguir no para conseguir gobiernos progresistas futuros".

El desarrollo del Congreso

Pilar Palacín, la alcaldesa de Fuentes de Ebro desde 2003, presidenta del 18º Congreso del PSOE Regional, ha sido la encargada de abrir el cónclave mirando hacia el municipalismo y aprovechando la presencia de los ministros para reclamar "más financiación" para las administraciones locales. Entre aplausos, la socialista ha reivindicado los valores del partido y sus banderas, la educación pública, la sanidad universal, con guiños constantes a los dos últimos secretarios generales del PSOE en Aragón y expresidentes de la comunidad, Marcelino Iglesias, presente en primera fila, y Javier Lambán, el gran ausente de la cita.

"La memoria histórica, la ley que impulsó Javier Lambán, es importante que no la olvidemos. Pilar Alegría tiene un reto importantísimo: unir, el pasado con el futuro, las generaciones que nos precedieron con las que vienen. Sé que una mujer de la ribera del Ebro va a ser capaz de hacerlo, y estaremos todos empujando. Quien nos espera son los ciudadanos: que recuperemos el Gobierno de Aragón para seguir creando, mejorando y haciendo un Aragón más libre, más igualitario y mucho mejor. Pilar, adelante, tienes por delante trabajo, trabajo y trabajo, parafraseando a Rubalcaba", ha concluido Palacín.

García Page y Barbón homenajean a Javier Lambán

Los presidentes autonómicos socialistas que no han asistido al Congreso, el castellano-manchego Emiliano García Page, y el asturiano, Adrián Barbón, han enviado sendos vídeos para dar su apoyo a Pilar Alegría en esta nueva etapa. Y han aprovechado su intervención para reconocer el trabajo realizado por el predecesor de Alegría, Javier Lambán.

"Somos dos federaciones cercanas, no solo por el cariño que todos le tenemos a Javier Lambán. Lo verdaderamente importante es que los valores y las ideas las compartimos todos, unos con unos matices, otros con otras. El hecho de que seamos tantos militantes y votantes que tengan en común estas ideas en todo el país es un elemento de certidumbre", ha destacado García Page.

"Pilar representa perfectamente lo que significa dar la cara por el partido. Pilar tiene esa raza particular y nos concemos desde hace muchos años. A ella y a su equipo os deseo lo mejor de todo corazón, en cuestro éxito va el del conjunto", ha concluido Page.

Los sindicatos llaman a seguir progresando en derechos laborales

El líder de UGT en Aragón, José Juan Arceiz, ha afirmado que "la clase trabajadora necesita que se siga gobernando", en alusión directa a Alegría. "Hay que aumentar el salario mínimo, que solo sirve para comer y poco más", ha concretado el sindicalista, que ha exigido "la rebaja de la jornada laboral sin perder el salario" con la intención final de lograr "las 32 horas semanas en cuatro días".

Arceiz también ha analizado que es "imposible negar que el momento que se vive es bueno" en España y ha celebrado acuerdos como "la derogación de la reforma laboral, la subida del SMI y la revalorización de las pensiones", mientras ha rechazado "a los agoreros que decían que se iba a destruir todo". El sindicalista también ha lanzado un mensaje en defensa del proyecto europeo y contra "Putin y Trump, que se dan la mano porque vienen juntos contra nosotros".

El secretario general de CCOO en la comunidad, Manuel Pina, ha reivindicado los acuerdos sociales establecidos por los sindicatos con el Gobierno de Aragón durante los momentos más duros de la pandemia. Algo que habría sido "imposible" si el PP hubiera estado al frente del Ejecutivo autonómico, acompañado por Vox.

Para Pina, "no es el momento de aguantar y resistir, es el momento de avanzar". El sindicalista ha asegurado que hay que poner "reivindicaciones deberes al Gobierno", para "tirar lo más que se pueda". También con el objetivo de la reducción de la jornada laboral, ampliando un momento histórico que no se puede perder", con la intención de "aumentar derechos".

Las nuevas caras

Más allá de los mensajes de los ministros y del apoyo masivo del Gobierno a Alegría, lo que llenará de conversaciones los corrillos será el diseño de la nueva Ejecutiva Regional, el núcleo duro de Pilar Alegría, que promete una gran "renovación de caras", que dará la vuelta a los últimos doce años de mandato de Javier Lambán.

Congreso Regional del PSOE Aragón, este sábado, en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

De momento, solo hay dos nombres claros: el de Manuela Berges, alcaldesa de Pedrola, ostentará la secretaría de organización; y Darío Villagrasa, que tendrá un puesto "preponderante", según dijo la propia Alegría, aunque no ha trascendido cuál será. El resto de miembros de la Ejecutiva es una incógnita. Fuentes socialistas dan por hecho la salida de Mayte Pérez como portavoz del PSOE en las Cortes, un papel que podría asumir el secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabés, que ha sido la voz de Ferraz y el apoyo de Alegría en el territorio.