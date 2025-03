Félix Bolaños: "Qué indignidad del PP llegar al Gobierno de Aragón blanqueando al dictador"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el primer ministro en intervenir en el estrado de la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza para arropar a Pilar Alegría en el 18 Congreso del PSOE Aragón como nueva secretaria general. Bolaños no ha dejado de hacer guiños a la labor de Alegría en el Consejo de Ministros, con el impulso a la educación pública "y el aumento del 80% de las becas" y no ha dejado de lado las críticas del PP de Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo.

"Qué suerte que tenéis los socialistas aragoneses y los ciudadanos de Aragón de que hoy Alegría sea secretaria general. De contar con una compañera absolutamente ejemplar, trabajadora, comprometida, valiente, inteligente, que va a dar una vueltra a todo lo que han supuesto las políticas de retroceso de Azcón y compañía", ha empezado el ministro.

"Y qué mala suerte para Azcón, que en 2027 se va a ir a la oposición", ha completado Bolaños.

El ministro de Presidencia, tras alabar a la secretaria general y el legado en políticas socialistas del actual GObierno y el de Zapatero, ha recordado que el PSOE "ya paramos la ola ultraderechista en julio de 2023, hicimos lo que teníamos que hacer: explicar qué significaría un gobierno de la derecha y la ultraderacha, que estáis sufriendo en Aragón".

"Cuánta indignidad del PP, conseguir el Gobierno a costa de blanquear a un dictador y siprimir la ley de Memoria", ha criticado. Bolaños ha denunciado que "ahora no disimulan: los racistas, los xenófobos, todos de la mano para intentar tumbar gobiernos progresistas".

Bolaños ha criticado también "no por el no" del Partido Popular "al aumento de las becas, del salario"... "Lo más lamentable de Feijóo es que no sabemos si está con Europa o con Abascal. Por eso es tan importante que sigamos siendo Gobierno en España. Y que en 2027 se recupereren tantas autonomías y ciudades. Queremos Gobiernos que miren por la gente", ha recalcado.

"No como Azcón, que está recortando en Sanidad. Para Aragón queremos lo mismo que España: políticas públicas para que la ciudadanía tenga más derechos", ha defendido. "Pilar, ¡a por ello!", ha concluido Bolaños, entre aplausos.