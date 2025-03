Zapatero: "Que el trasvase no se hiciera era el respeto a Aragón"

El público entregado, aplausos a raudales y un discurso de 45 minutos del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han puesto el broche final a la jornada matutina en el 18º Congreso del PSOE Aragón.

El expresidente se ha mostrado entregado con la "presidenta Alegría" y no ha escatimado en elogios del legado socialista en la historia de España. Rodríguez Zapatero ha sacado músculo, ha demostrado que sigue en plena forma política y se ha reivindicado como uno de los principales valedores de Pedro Sánchez y del PSOE fuera del Consejo de Ministros.

Pilar Alegría no ha escatimado tampoco en guiños al expresidente, figura clave para Aragón en la dorada época de los 2000 con la Expo y la derogación del trasvase como estandartes socialistas.

"En la derogación del trasvase cumplimos con un compromiso, que era una convicción", ha destacado Zapatero. "Me lo explicó Marcelino (Iglesias) brillantemente y llegué al covencimiento de que si no derogábamos el trasvase del Ebro, Aragón ya no sería Aragón, sería otra cosa, ni el Ebro sería el Ebro, ni el futuro sería el que tenéis. Gracias a ti, Marcelino, porque me convenciste", ha explicado Zapatero entre aplausos.

"Que el trasvase no se hiciera era algo más que lo que suponía económicamente, era el respeto a una tierra. Y en eso, los aragonese sois invencibles", ha recordado el presidente.

En el capítulo de referencias a Aragón, Zapatero ha recordado las visitas al ministro Pedro Solbes para reclamar financiación "para la Expo de Zaragoza". "No me quiero acordar", ha dicho entre risas, antes de iniciar el repaso a las medidas del Gobierno de España y la oposición del PP.

"El día que veamos a Feijóo decir sí, sin más, decir sí por el país y por Europa... Igual ese día empieza a tener credibilidad para ser alternativa", ha vaticinado Zapatero. "Cuesta tan poco decir que no... Y qué decisivo es saber decir que sí no a tu Gobierno, sino a tu país, a España", ha zanjado, denunciando la falta de apoyo del líder del PP al Ejecutivo central en un momento tan delicado como el rearme de Europa por la guerra de Ucrania y la nueva posición de Trump.

Respecto al mandatario estadounidense, el expresidente español ha considerado que ese "artefacto político" es una "reacción" a todos los avances sociales y de la lucha feminista en el mundo. "No hay dignidad si no hay igualdad. Y eso es lo que atacan", ha dicho Zapatero. "El feminismo ha ganado, en 40 años de lucha, el feminismo ha ganado", ha reivindicado el expresidente socialista, que ha augurado que el 'trumpismo' tendrá un "fracaso estrepitoso".

"La historia-historia de verdad, empieza desde el día en que la historia de las mujeres cuenta como la historia de los hombres. La otra será la historia del machismo", ha dicho el impulsor de la primera ley de igualdad en España.

"Tenemos que estar más determinados y satisfechos porque esto (el 'trumpismo') no es más que la confirmacion del avance del afán por la igualdad, el reconocimiento a la diversidad. Se creen dioses porque tienen mucho dinero. Pero eso va a ser un fracaso estrepitoso", ha concluido.