La sanidad pública aragonesa sale a la calle contra el 'decretazo' de Bancalero: "Hablan con todos menos con los realmente interesados"

'Por una Atención Primaria de calidad'. Este es el lema que ha salido en Zaragoza bajo la lluvia, una lluvia intensa y persistente, para protestar contra el llamado "decretazo" de la consejería de Sanidad para reordenar las urgencias de tarde en la capital aragonesa, en una manifestación que ha contado con la presencia de más de 1.500 personas. El sindicato Cemsatse, con gran despliegue de silbatos, alerta sobre el empeoramiento de las condiciones laborales y la pérdida en la calidad de la atención.

El sentimiento en la profesión es de "impotencia y frustración absoluta" por la falta de diálogo con la que se quiere implantar la medida. "Están hablando con todas las entidades sociales y vecinales menos con los realmente interesados", denuncia la secretaria general de Cesm en Aragón, Mercedes Ortin. "Es la primera vez que en Aragón se saltan todos los pasos y nos presentan un decreto que no ha sido negociado", advierten.

Contrario a la medida también se ha mostrado el que fuera gerente del Salud, José María Arnal. "Un consejero que no escucha no es un consejero que se merezca seguir en su puesto, eso está muy claro", ha indicado el también pediatra sumándose al clamor de voces que piden un paso atrás por parte del titular del departamento de Sanidad, José Luis Bancalero. "No están hablando de lo que se plasmaba en los acuerdos anteriores", lamenta al advertir que, después de los médicos, será "toda la sociedad" la que muestre su rechazo a la medida.

Los vecinos del barrio de La Almozara, desde donde ha salido la marcha, defienden que apoyar la protesta es necesario porque apoyar a la sanidad pública "es lo más importante que se puede hacer en la vida". Las entidades vecinales defienden la cercanía de la atención en los centros de salud, algo que se perderá si tienen que acudir a las urgencias de tarde en los centros de especialidades. "Poco a poco van desmantelando la sanidad pública y al final nos quedaremos sin nada", ha advertido indicando que la ciudadanía hará "presión" para evitar que el "decretazo" salga adelante.

Los sindicatos médicos advierten de que la medida propuesta por Sanidad supone una sobrecarga para los trabajadores, ya que podrían verse obligados a encadenar turnos de 14 horas sin un periodo de descanso.