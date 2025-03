El destino gastronómico más infravalorado de España está en Aragón: aquí se hace un producto único en el mundo.

Hay una leyenda ligada a esta ciudad que va de generación en generación. Cuenta la historia que una joven hace ya mucho tiempo se enamoró de alguien que solo tenía amor para ofrecerla. Esto no cayó bien a ojos del padre de la chica, que no bendijo la unión. Juan Martínez de Marcilla le prometió a Segura que volvería pasados cinco años con muchas riquezas, y que hasta entonces le esperase. Esta así lo hizo, pero cuando se cumplió el cupo de tiempo su padre la emparejó con otro hombre.

Dice la leyenda que Juan se coló el día de la boda en el lecho de la nueva pareja, y le pidió a Segura un beso alejando que estaba a punto de morir. Esta por miedo a faltar al juramento que acababa de cumplir, declinó el beso de Juan, que cayó inerte ante los pies de la cama. Una vez puesto el cuerpo del pobre amante en la iglesia del señor San Pedro, Segura acudió a verlo antes de que le diesen sepultura y tras besarlo cayó muerta encima de Juan. Y así es como conocemos a los famosos amantes de Teruel.

La ciudad en la que la gastronomía pasa desapercibida y es un lujo

Bienvenidos a Teruel, la ciudad que mejor representa el arte mudéjar de toda España. Con sus leyendas, fiestas y monumentos, a Teruel se la conoce como la ciudad de los patrimonios, pero hay en un aspecto en el que suele pasar desapercibida y todavía no entendemos por qué. La gastronomía de Teruel es un auténtico lujo para cualquier persona que sepa disfrutarlo.

Escalinata del Óvalo, la entrada al casco histórico de Teruel. / ISTOCK / SIETE_VIDAS

Pero antes de empezar con el tour gastronómico: no hay mejor manera de abrir apetito que paseando por los lugares más emblemáticos de esta ciudad aragonesa. Las torres del Salvador, San Martín y San Pedro saludan a los visitantes mucho antes de que ellos entren en Teruel. Pero es sin duda la Catedral la que se acaba llevando todas las miradas. Su torre de planta cuadrada presenta remates completamente únicos, aunque lo mejor te espera sin duda en su interior, en la que nos encontramos con la que se considera como "la capilla Sixtina del mudéjar".

El mausoleo de los amantes de Teruel es una de las atracciones turísticas más visitas de Teruel. Aquí nos encontramos con las tumbas de los dos jóvenes, que yacen unidos y que han inspirado multitud de obras, tanto literarias como artísticas. Otra de las paradas que no puedes perderte es la plaza del Toro, una plaza exquisita en cuanto a arquitectura que se lleva los flashes de todas las fotografías.

Edificio modernista en la plaza del Torico de Teruel. / ISTOCK / LUNAMARINA

El tour gastronómico más fiel de Teruel

Y ahora tras un paseo por la ciudad, llega el momento de llenar el estómago. Y no puedes empezar de mejor manera que con un poco de jamón de Teruel. Aquí encontrarás algunos de los productos cárnicos más deliciosos de toda España. Su jamón, de un color rojo y brillante, llama la atención de cualquiera. Con Denominación de Origen Protegida, el jamón es un aperitivo en Teruel que no puede faltar.

Siguiendo con los productos cárnicos, ¿alguna vez has probado el ternasco de Aragón? Si no lo has hecho, te estás perdiendo un trocito de cielo. Este producto es uno de los más imprescindibles en los menús del día de Teruel. La carne de cordero se sirve tierna y sabrosa encima sobre una cama de patatas que maravilla a todo aquel que lo prueba. Si estás de visita en Teruel y necesitas hacer una parada en Yain, un restaurante muy cerca de del Mausoleo de los Amantes de Teruel que lleva la gastronomía turolense a la excelencia absoluta.

El DOP Jamón de Teruel. / Istock / Rafa Jodar

Y si lo que quieres es cerrar este tour por lo más alto, no podemos alejarnos de los amantes de Teruel. El postre de los suspiros de amantes es uno de los más famosos de la ciudad, y en su simplicidad quizás es dónde reside su maravilla. Un pastel que se elabora con queso, azúcar, huevo y volovanes que se elaboran especialmente durante la fiesta tradicional que conmemora las bodas de Isabel de Segura. La pastelería Muñoz es sin duda la parada obligatoria que tienes que hacer para acabar este tour con un buen sabor de boca.