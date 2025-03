Ejea y Tauste, una carretera y dos visiones: "La reivindicación era la conexión con Gallur"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha estado este lunes en Tauste para presentar el inicio de las obras de reforma de la carretera que une Ejea y Gallur por este pueblo, la A-127. Un acto en el que ha contado con la compañía del alcalde de la localidad cincovillesa, Miguel Ángel Francés, así como del consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, y del director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio. En cambio, ha habido una ausencia destacada, la de la socialista Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), pese a que sí ha habido representación de su consistorio y también ha estado el presidente de la comarca, Santos Navarro.

Y es que la regidora de la capital cincovillesa ha decidido no asistir al acto por varias razones que denotan, sobre todo, las diferentes visiones que comparte con su homólogo taustano, el popular Miguel Ángel Francés, respecto a la reforma de la A-127. Según interpreta Ladrero, el proyecto presentado no responde a las demandas históricas de Ejea de los Caballeros. "No han admitido ni nuestra petición de quitar rotondas ni la de que los tractores circulen por los caminos agrarios", ha lamentado.

Asimismo, la socialista también ha criticado el coste de unas obras que solo servirán para conectar Ejea y Tauste. "La reivindicación siempre ha sido la conexión con Gallur. Para conectar Ejea y Tauste no hacen falta 100 millones", ha afirmado. Además, hay otras cuestiones extra que no han gustado a la alcaldesa de Ejea, que ha denunciado que Azcón "ha dedicado más tiempo a hablar del Congreso del PSOE que de la carretera".

Otro prisma tiene el primer edil de Tauste, Miguel Ángel Francés. Una localidad que siempre protestó contra una hipotética autovía, que para ser efectiva hubiese precisado la eliminación de las rotondas o la no circulación de los vehículos agrarios, cuestiones demandadas por Ejea y rechazadas por los vecinos de la localidad vecina. Aunque Francés ha incidido especialmente en la necesidad de ejecutar la reforma de la carretera de Remolinos, que también será acondicionada. "El compromiso es hacer ambas actuaciones en 30 meses", ha subrayado Francés, que hizo de cicerone del presidente Azcón durante su visita.