Fernando Sabés presenta su candidatura al PSOE del Alto Aragón

El PSOE aragonés sigue pasando páginas hacia la renovación de sus órganos. El secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabés, ha presentado este mediodía su precandidatura para revalidar el cargo con el objetivo de "recuperar las instituciones de la provincia, desde la Diputación Provincial de Huesca, hasta los ayuntamientos y las comarcas, y poder aportar el mayor número de diputados, intentar repetir 7 o más diputados autonómicos para que Pilar Alegría pueda ser la próxima presidenta de Aragón".

El también alcalde de San Esteban de Litera ha asegurado que, si resulta elegido por los militantes, formará un equipo de "renovación", con presencia de alcaldes y concejales, en la línea que ha definido la nueva secretaria general del PSOE Aragón en su Ejecutiva Regional. "Me presento con ganas, ilusión, trabajo, implicación, con el objetivo puesto en 2027", ha declarado Sabés.

El socialista ha puesto el foco de sus críticas en los gobiernos del PP, en la provincia, y en la comunidad autónoma. "En Aragón vivimos una situación muy complicada desde el punto de vista de los servicios públicos. Estamos observando en materia sanitaria y educativa retrocesos importantes", ha denunciado.

"En Sanidad, hoy el PP tenía en Zaragoza convocada una reunión de consejeros de Sanidad que no se ha celebrado. Y creo que no se ha celebrado por la misma estrategia por la que Azcón no vino el otro día Barbastro: no venir para no tener que dar explicaciones sobre el desastre de gestión que está haciendo en la sanidad aragonesa", ha expresado. "Y mientras tanto, se respalda a un consejero que creemos que está ya acabado", ha reiterado Sabés, pidiendo de nuevo la dimisión o el cese de José Luis Bancalero.

En la provincia, Sabés ha denunciado que "lo que no puede ser es que funcionemos a modo de me gusta y no hagamos política real. Que los ayuntamientos de la provincia recibieran 10 millones de euros menos dice mucho de la forma de gestionar de Isaac Claver al frente de la DPH", ha criticado.

La incógnita de la portavocía

En las filas socialistas, todos dan por hecho que el cambio en la portavocía del grupo parlamentario de las Cortes de Aragón es inminente. La actual portavoz, la secretaria general de los socialistas aragoneses, Mayte Pérez, podría tomar el camino del Senado, lo que dejaría el puesto libre para una voz afín a Pilar Alegría en la Cámara aragonesa.

Y las miradas se dirigen desde hace días, tanto en el PSOE como en el resto de partidos políticos, hacia Fernando Sabés. Sin embargo, preguntado por los medios en la presentación de su precandidatura al PSOE del Alto Aragón, ha evitado dar una respuesta rotunda.

"Este partido es democrático y tiene unas formas de trabajar, reglamentos y estatutos. La decisión de los grupos parlamentarios no depende solo de una secretaría general, depende de una Ejecutiva", ha empezado.

"Esta semana es muy probable que la Ejecutiva Regional se reúna por primera vez. Y ahí se deberán plantear estos aspectos. Es posible, que se plantee qué pasa en el grupo parlamentario. Pero esa decisión no le compete a este secretario general de Huesca, sino a la Ejecutiva", ha dicho, por toda respuesta.