Los Juegos Olímpicos entre Aragón y Cataluña: El recuerdo de un amargo sabor

"Recuperar". Un verbo para resucitar unas brasas dormidas, quemadas por la desigualdad, pisoteadas por una acción política que volvía a dejar a Aragón en segundo plano. Con ese "recuperar", la secretaria general del PSOE aragonés y aspirante dentro de dos años a presidir la comunidad, Pilar Alegría, rescató de la parte más amarga de la memoria aragonesa el fallido proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Una iniciativa nacía, vivía y tenía sentido de la mano de Cataluña, pero que el independentismo y las cesiones de Moncloa evitaron un buen trato para Aragón. Y, a la postre, la viabilidad del proyecto.

La candidatura de la comunidad que entonces presidía Javier Lambán y la Cataluña del independentista Pere Aragonès se concibió desde el primer momento desde prismas diferentes. Para Aragón, la igualdad era innegociable, mientras que el Gobierno catalán optaba por una opción de lucimiento propio, acumulando más pruebas, de mayor renombre, con una posición siempre superior para Cataluña. Mal empezaba el asunto, pese al compromiso de las instituciones superiores de que España fuera la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. A escala, el sueño de esa Barcelona 92 que confirmó la modernidad del país en el mundo pasaba por el Pirineo.

"Contemplamos esta candidatura como un proyecto de país con dos comunidades autónomas directamente implicadas que diseñarán ese proyecto de igual a igual", dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita al líder de la DGA, Javier Lambán. En una reunión en el Pignatelli, con el entonces ministro de Deportes, Miquel Iceta, y con el presidente del COE, Alejandro Blanco, el Gobierno central vendía en la comunidad una situación de igualdad Cataluña-Aragón. "Este proyecto debemos desarrollarlo todos juntos", afirmó Sánchez, que también soñaba entonces por el Mundial de Fútbol de 2030 que sí se celebrará en fronteras españolas y suelo aragonés, con la Nueva Romareda.

Salvador Illa y Pilar Alegría, este fin de semana, en su diálogo durante el Congreso del PSOE. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

A finales de 2021, aún se soñaba en Aragón con esos Juegos Olímpicos de Invierno. No fue el cambio de año, porque fue la presión de Cataluña, lo que hizo despertarse lentamente a la comunidad. Las concesiones de Moncloa con los independentistas, aliados en Madrid desde la llegada de Sánchez a la presidencia, precipitaron el "igual a igual" prometido en primer momento.

A finales de enero, Javier Lambán recibió en el Pignatelli de nuevo a Alejandro Blanco. El COE quería conocer, de primera mano, la oferta aragonesa para asumir el 50% de las pruebas. El presidente socialista aseguró la capacidad de la comunidad para hacer frente a un evento que cambiase el Pirineo autonómico. Cataluña reaccionó rápido: no veían a Aragón capaz de asumir esa mitad y defendían que el COI solo quería a esa comunidad, sin socios por el camino.

La fecha era el 29 de enero. En el calendario, en rojo, el encuentro entre Lambán y Aragonès para definir el destino del proyecto deportivo. Balaguer, municipio de Lérida, era la localización de un encuentro que no llegó. El egoísmo catalán y la minusvaloración del potencial de la DGA llevaron a Lambán a dar un volantazo: no habría reunión entre presidentes. Cataluña se lo tomaba "con asombro" que "las importantes diferencias" de concepto no se pudieran resolver sobre la mesa.

José Manuel Franco (CSD), Alejandro Blanco (COE) y Laura Vilagrà (Generalitat), en la reunión de la silla vacía que Aragón consideró un "desafío". / COE

El precipicio seguía y en marzo, también a finales, Lambán oficializaba por carta a Alejandro Blanco que Aragón no participaría en la candidatura. "En pie de igualdad" era una expresión muerta por el camino y, por no ser real, hacía que Aragón se despertase del sueño para mantener la dignidad.

Tres días después, el dos de abril, Moncloa, el COE y la Generalitat de Cataluña ahondaban en la herida aragonesa. Una reunión a tres, entre José Manuel Franco (Secretario de Estado de Deporte), Alejandro Blanco y Laura Vilagrà (consejera de Presidencia de la Generalitat), pero con espacio para cuatro. Una silla vacía reservada para Aragón. "Este es el ‘equilibrio’ del COE en deportes de nieve: 2 modalidades y 1 espacio en Aragón, 6 modalidades y 5 espacios en Cataluña", resumía Lambán en sus redes sociales.

En julio de 2022, Cataluña anunció su intención de presentar una candidatura en solitario. En diciembre de 2023, enterró el sueño quijotesco de enfrentarse sola contra el mundo del deporte. Un año y medio después, los Juegos Olímpicos de Invierno vuelven al debate entre las comunidades. Un aderezo a un debate cargado de financiación, condonación de deuda autonómica y complicadas relaciones entre comunidades. Un soplo para el fuego entre Aragón y Cataluña. Las brasas de la nieve calientan de nuevo.