Alegría convocará al COE para reactivar los Juegos de Invierno

La ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, prevé reactivar la candidatura para unos Juegos Olímpicos de Invierno en España a partir del próximo mes de junio. La recién elegida secretaria general de los socialistas aragoneses trasladó la idea en su diálogo con el president de la Generalitat, Salvador Illa, precisamente en el 18º Congreso del PSOE Aragón que suponía su puesta de largo como líder socialista en la comunidad.

Entonces solo dijo que sería bueno "recuperar" una iniciativa que estuvo "muy cerca, pero no pudo ser", en referencia al intento fallido planteado para acoger los Juegos de 2030 con una candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña. Entonces, con Javier Lambán en la presidencia del Gobierno de Aragón y el independentista Pere Aragonés en el Govern, el proyecto no fructificó porque no se diseñó "en pie de igualdad", como reclamaba Lambán, que denunció las desigualdades de una propuesta que llevaba muchas más pruebas y deportistas a la cordillera del Pirineo catalán.

Ahora, vaticinó Alegría, con un Gobierno de España convencido y un presidente catalán a favor, el proyecto podría partir de un mejor puerto.

"Creo que tenemos ahora la oportunidad, Salvador, de poder recuperar un proyecto que perdimos, los Juegos Olímpicos de Invierno. España nunca ha albergado unos Juegos Olímpicos de Invierno. Tuvimos la oportunidad muy cerca, no fue posible, y yo creo, de verdad, con ese diálogo y esa buena voluntad que existe en este momento entre el president de la Generalitat, la que será la próxima presidenta de Aragón, el presidente Sánchez y el presidente del COE (Comité Olímpico Español), creo que podemos volver a sentarnos y pelear por ese proyecto que, sin lugar a dudas, nos haría mucho mejor a Cataluña, a Aragón y a España", defendió Alegría.

Está por ver cómo se lo toma el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, rival político directo de la ministra Alegría, que ya criticó la propuesta en cuanto la lanzó Alegría a través de sus redes sociales.

"Lo de los Juegos Olímpicos de Invierno ya riza el rizo de la desfachatez. Pedro Sánchez se cargó la posibilidad de unos Juegos Olímpicos de Invierno Aragón-Cataluña porque no se atrevía a reclamar a sus socios de ERC y Junts que fueran en pie de igualdad. El propio Lambán reconoció que fue engañado por el Gobierno de Sánchez. Y ahora vienen Illa y Alegría a tomarle el pelo a los aragoneses", escribió en su red social X.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ya se mostró dispuesto a "volver a estudiar" el proyecto, con su lectura particular del asunto. "Es curioso que el PSOE, que fue quien hizo imposible la celebración de aquellos Juegos porque su presidente autonómico, el señor Lambán, lo hizo imposible, ahora resulte que lo quieran hacer con un presidente autonómico del PP", lanzó en una entrevista en TV3.

Reuniones a partir de junio

Según fuentes ministeriales, la ministra de Educación, FP y Deportes prevé retomar la candidatura primero con reuniones con los presidentes de los órganos deportivos, Alejandro Blanco (Comité Olímpico Español) y José Manuel Rodríguez Uribes (Consejo Superior de Deportes) y, a posteriori, con los presidentes de Aragón y Cataluña, Jorge Azcón y Salvador Illa.

La elección del nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional marca, en este caso, la agenda. El COI se reúne desde este miécoles y durante tres días en Costa Navarino, Grecia, para elegir al décimo presidente del COI, en sustitución de Thomas Bach. Los aspirantes son Juan Antonio Samaranch (España), Sebastian Coe (Reino Unido), David Lappartient (Francia), Morinari Watanabe (Japón), Feisal al Hussein (Jordania), Johan Eliasch (Suecia) y Kirsty Coventry (Zimbabue). Y si Samaranch es el elegido, las posibilidades de albergar futuras citas olímpicas se elevarían para España.

Los Juegos de Invierno de 2038 o 2042

La reactivación del sueño olímpico en Aragón vuelve a ser un proyecto a muy largo plazo. Todas las citas relativamente cercanas, de 2026, 2030 y 2034, ya están adjudicadas y tendrán sus sedes en Milán Cortina, Alpes franceses y Salt Lake City, respectivamente. Así que el sueño olímpico aragonés tendría que postergarse hasta 2038 y 2042. Y, además, a la espera del nombramiento del nuevo presidente del COI, que tendrá lugar el 23 de junio de este año, todavía no hay fechas para elegir las próximas sedes olímpicas.

Con todo, cabe recordar que, hasta ahora, todas las intentonas desde la comunidad autónoma han fracasado. No solo la negociada con Cataluña, el COE y el Gobierno de España hace apenas tres años y medio. También fracasaron los intentos anteriores de convertir a Jaca en ciudad olímpica, que lo intentó para las olimpiadas de 1998, 2002, 2010 y 2014.

Un presidente español del COI podría allanar el camino y, sobre todo, sería necesario que la candidatura concitara un amplio consenso institucional y social para que fructificara la propuesta. El cambio climático, que avanza sin retorno, será una de las fuerzas que podrían frenar el proyecto de celebrar unos Juegos de Invierno en la cordillera más meridional de Europa a 13 o 17 años vista.

