La exdirectora general de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón (PSOE), dimite como concejal en Tauste a través de Twitter

La exdirectora general de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón, ha anunciado este martes su dimisión como concejal en Tauste a través de X (antes de Twitter). La socialista ha explicado en las redes sociales que deja el puesto por los "ataques personales" que recibe en su acción políti ca en la oposición. "Lo que no pienso aguantar, por encima del comportamiento de los miembros del gobierno municipal del PP, del que me avisáis los poquitos que venís a los plenos, es que se nos haga responsables al PSOE, y a nosotros como concejales en particular, de cosas que son responsabilidad de quien gobierna", ha escrito en su renuncia.

Menjón, persona muy cercana a Javier Lambán, ha argumentado que cada vez hay menos gente "dispuesta a soportar estar en una diana absurda, recibiendo pedradas porque sí, porque queda molón tirar piedras a los políticos, porque nadie se cree que te hayas presentado por querer hacer un servicio".

El que fuera secretario general de los socialistas hasta este fin de semana ha mostrado su apoyo a la concejal en otra publicación. "En momentos de tanta indigencia, no sabes cuánto lamento que personas de tu valía abandonen la política. Comparto tus razones. En todo caso, la historia y la cultura aragonesa salen ganado", ha señalado Lambán.

La que fuera directora general ha defendido el trabajo realizado por el PSOE en la corporación municipal. "He intentado hacerlo lo mejor que he podido y sabido, he invertido muchas horas y mucho esfuerzo, y me he dado bastantes disgustos. En las actas de los plenos queda constancia de nuestro compromiso y nuestra lucha por defender los intereses del pueblo", ha escrito en su carta de dimisión. En estos momentos el PP tiene el control del consistorio taustano, encabezado por el alcalde Miguel Ángel Francés.

Entre los argumentos aportados por la historiadora destacan las consideraciones sobre el actual clima político. "Es muy cómodo, pero profundamente irresponsable, decir 'todos los políticos son iguales' y meterlos parejos en el mismo saco. Acabará por no querer presentarse nadie a las elecciones, al menos nadie honrado; los deshonestos sí, porque a esos les dará igual que les digan de todo, van a lo que van y ya está", ha escrito en sus redes sociales.