El multimillonario José Elías, en Zaragoza: «España es una potencia energética y solo Aragón se ha dado cuenta»

Era uno de los rostros más esperados. José Elías, empresario que se jacta de hablar sin pelos en la lengua y una de las personas más ricas de España (Forbes le imputa un patrimonio superior a los mil millones de euros), ha entablado una conversación en la que ha derrochado complicidad con Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, en el cierre de la primera jornada de The Wave. Y titulares ha dejado prácticamente en cada una de las frases que ha soltado durante los 40 minutos de charla. Para todos los gustos.

Elías ha reconocido que utiliza la Inteligencia Artificial para tomar decisiones estratégicas en sus compañías, ha cargado contra Hacienda asegurando que se siente «como un delincuente en su propio país», ha revelado que le han diagnosticado una «neurodivergencia de alta capacidad» y aún le ha dado tiempo a alabar a Aragón por su apuesta en las energías renovables.

Todas esas píldoras ha soltado el siempre controvertido multimillonario nacido en Badalona, que se sentía como en casa gracias a un formato distendido --y ante un auditorio a rebosar en el que solo faltaban cañas y palomitas-- con Azcón conducido por las preguntas de la IA. Sobre esta tecnología disruptiva ha advertido que «lamentablemente ha venido para quedarse», por lo que «el que no lo vea como una oportunidad» se quedará atrás, poniendo el foco en que es un reto en el que «mucha gente quedará relegada».

Dos veces se ha arruinado el hoy presidente de Audax Renovables y vicepresidente de OHLA (una de las grandes constructoras de España que, entre otros proyectos, hará la nueva Romareda), pero por su escalada hacia la cima tiene consejos para los jóvenes. «A alguien que quiere emprender en España lo primero que le digo es que no lo haga, lo segundo, que esté preparado para la ruina, y lo tercero, que no se lo piense mucho», dejaba caer Elías, que sacaba de repente la artillería pesada.

«Se nos llena la boca del emprendimiento pero nos lo tenemos que hacer mirar. Es imposible emprender en España. Los autónomos de este país son masocas y no comprendo como hay gente que se lanza a emprender», ha denunciado el empresario a tenor de la presión fiscal, la burocracia y las dificultades para hallar financiación. «La banca se está concentrando, son cinco, y eso está ahogando a las empresas», ha criticado Elías.

Solito se iba calentando el millonario hasta que ha acabado por cargar con dureza contra la Agencia Tributaria, por tener «siete investigaciones abiertas» contra él. «Me siento perseguido por Hacienda. Tengo siete inspecciones abiertas. Puedo entender que haya que repartir la riqueza, como he defendido, pero tengo la sensación de ser un delincuente en mi propio país», ha denunciado. «Y eso que no eres el novio de Ayuso», le ha soltado con sorna Azcón.

Invitaba la IA del congreso, de nombre Wav-e, a hablar sobre renovables, y Azcón recordaba que la ecuación del éxito en Aragón es «energía y tecnología para transformar la comunidad autónoma» a base de lograr una mayor productividad. Y ahí Elías, fundador de Audax, ha alabado la apuesta de Aragón por la generación de energía verde. «Os felicito, sois de las pocas comunidades que habéis visto la oportunidad», ha concedido el empresario, criticando con dureza, sin embargo, la política de transporte de la energía.

«En la guerra de Ucrania me di cuenta de la gran mentira de Europa. El norte de Europa nos ha hecho dumping energético porque España tiene cuatro fronteras muy mal gestionadas. Somos una potencia energética y la única comunidad que se ha dado cuenta es Aragón. Este es un reto de Estado porque hay una caja que tenemos que llenar para las pensiones, la educación, la sanidad y para redistribuir. Pero esa caja tiene que estar llena. Y una forma muy fácil es generar la energía más barata de Europa, pero no para vendérsela a Francia, sino para que Amazon, Google, las empresas del aluminio y todos esos que dependen de la energía, que ya te digo yo que son todos, inviertan en España», ha dicho José Elías.

¿Qué haría José Elías como presidente de Aragón?

Para terminar, las preguntas las hicieron ellos. El empresario preguntó al político que qué planes tendría para mejorar España a medio plazo mientras el auditorio, entregado, exigía sinceridad. Azcón sacaba el capote. «Si alguien en política no tiene respuesta, ¿para qué se mete?», le respondía, para defender que lo importante es saber «dónde poner los bueyes y dónde el carro». «Hoy las sociedades funcionan cuando lo hace la economía, cuando hay emprendedores y empresas que invierten para generar riqueza. Si no tienes claro que la economía sirve para llenar la caja, luego, cuando vayas a repartirla, estará vacía», ha argumentado Azcón, que, rápidamente, le ha devuelto la pelota. ¿Y qué haría José Elías como presidente de Aragón?

«Yo lo que echo de menos son los compromisos políticos a largo plazo, que el bien general se anteponga al cortoplacismo. No se ve el sacrificio político, aunque la gente es capaz de entender que después del sacrificio viene la recompensa», ha dicho José Elías, que espetaba: «En redes me dicen que soy un cuñado. Y no tengo problema, así me siento bien, hablando en un bar sobre la hipoteca, el Madrid el Barsa o el Zaragoza o dónde se va a ir de vacaciones». Dejó una coletilla final, algo así como que lo único que se ve es «la ayuda para comprarte cuatro libros y el interrail».

Y con el auditorio del Palacio de Congresos aplaudiendo su reflexión a rabiar se dio por terminado el paso por Zaragoza de aquel multimillonario badalonés que, con vaqueros y sudadera, es uno de los líderes de opinión que triunfa en Instagram.