Rosa Bolea: "No temo a las universidades privadas porque aquí atesoramos un talento increíble"

Llega al cargo después de una campaña electoral intensa y una jornada, la de este martes, de mucha emoción. ¿Cómo han sido sus primeras horas desde la victoria?

El día ha sido muy especial y la emoción es increíble. Ha sido un día de atender a los medios y lo he combinado con algún evento que he tenido como vicerrectora de Política Científica, porque todavía lo soy. Ahora soy rectora electa hasta que sea la proclamación.

¿Le ha dado tiempo a asimilar su triunfo?

Ahora he pasado por casa un momento y he podido mirar los datos con algo de detenimiento, entonces empiezo a ser algo consciente. Creo que tengo 600 mensajes todavía sin responder.

En el momento de la victoria estuvieron presentes sus amigos y familia. ¿Cuál fue la primera llamada de felicitación que atendió?

La primera que recibí, y que escuché, porque había mucha gente, fue la de la consejera de Universidades, Claudia Pérez Forniés. Fue la única que atendí. Hoy me ha llamado el presidente del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría...

También la arropaba su equipo.

Es fundamental. Mi familia me sostiene y es mi base, pero mi equipo para esta aventura ha sido vital.

Con su victoria se convierte en la primera mujer rectora de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué supone para usted alcanzar este hito?

Soy mujer y he desarrollado una carrera profesional muy potente teniendo dos hijas y cuidando de la familia. Tengo un apoyo de mi marido brutal, pero sé lo que cuesta. Me siento muy orgullosa porque he roto ese techo de cristal. Ha sido fruto de esfuerzo y sacrificio. Estoy orgullosísima de haber llegado aquí y creo que deben estar orgullosas todas las mujeres, en especial las que trabajan o estudian en la Universidad de Zaragoza.

En su Instagram ha desvelado algunos nombres que la acompañarán durante los próximos seis años. ¿Quién más formará parte de su equipo electoral?

Faltan de configurar algunos vicerrectorados en competencias del anterior mandato, el de José Antonio Mayoral, se mantiene el vicerrector de Profesorado, Ismael Jiménez, y la vicerrectora del campus de Huesca, Marta Liesa.

Estos últimos cuatro años también ha formado parte del equipo de Mayoral como vicerrectora de Política Científica. ¿Serán continuistas sus políticas?

Voy a ser continuista en las políticas que han brillado y son muy potentes, como la formación permanente, las microcredenciales o los apoyos a la diversidad. Lo voy a potenciar, y voy a fomentar su desarrollo pero yo aquí estoy para implantar mi mirada y quiero poner en marcha procesos nuevos.

¿Cuál será el primero?

La flexibilización de la oferta académica es fundamental: o somos capaces de actualizar esos títulos o estamos condenados a un futuro oscuro. El mundo está cambiando muy rápido y la Universidad de Zaragoza tiene que ser capaz de desarrollar esa vanguardia educativa a la vez.

¿Qué significa esa «flexibilización»?

Los títulos que impartimos requieren procesos de verificación potentes y largos en el tiempo. Tienen que pasar por agencias de calidad, autonómicas y nacionales. Son títulos rígidos y cambiar sus asignaturas no es fácil. Los másteres son mucho más flexibles. Quiero utilizar formatos más ágiles.

¿Qué otras líneas de trabajo se marca?

La internacionalización de una parte de los grados y másteres para poder hacer alianzas estratégicas mucho más potentes. También la digitalización del campus para que los procesos de gestión sean mucho más ligeros y amables.

¿Se plantea repensar algún grado con baja demanda para adaptarlo a las peticiones del mercado?

Tenemos grados como el de Ingeniería Aeroespacial en Teruel, que está en estudio y que seguiremos mirando. Está el de Medicina en Teruel, que también empieza a proyectarse. Yo creo que el de Enfermería en Huesca y Teruel tenemos que integrarlo totalmente en la universidad, y eso va a ser uno de mis objetivos. En la Politécnica también hay espacio para un nuevo grado y hay algunos estudios hechos ya, y hay que consolidar el de Medicina en Huesca. En Zaragoza tenemos que mirar menciones en algunos grados. Toda la tecnología que acaba de aterrizar en la sociedad tenemos que enseñarla. Tenemos Matemáticas, las ingenierías... Tenemos que ver cómo canalizamos esa docencia novedosa que debemos impartir.

También ha mencionado los másteres. En una entrevista con este diario, Mayoral dijo que había un serio problema porque no hay capacidad de competir con la privada. ¿Comparte esta idea?

Yo creo que la clave está en generar títulos atractivos que nos permitan atraer a alumnos nacionales e internacionales. Tenemos que apostar por másteres con referentes externos porque las privadas nos están haciendo la competencia en este tipo de titulaciones.

¿Teme la llegada de nuevas universidades privadas a Aragón?

Temor no tengo, porque esta es una universidad pública y atesoramos un talento increíble. Lo que tenemos que hacer es ganar en esa reputación, que nos la merecemos. ¿Que llegarán más privadas? Seguro, porque es un negocio. ¿Y qué? Lo que yo tengo que procurar como rectora es que mis titulaciones sean actuales y atractivas, y así lo haré.

Los estudiantes, ¿qué cambios van a ver bajo su rectorado?

Vamos a propiciar más la vida del estudiante en el campus, que nos falta un poco a raíz de la pandemia. Estaremos para ellos en los temas académicos, pero también queremos trabajar en las soft skills o habilidades blandas (relacionadas con la inteligencia emocional, el pensamiento crítico o el liderazgo, entre otras) que pueden adquirir en la universidad y que no son propias de sus grados. Queremos montar un laboratorio de soft skills, promover esas competencias y acreditarlas digitalmente. Serán una serie de talleres de trabajo dinámico con grupos de estudiantes.

¿Cuál es el principal reto que deberá abordar?

Es complicado decir uno. He mencionado la flexibilización de la oferta, política para investigación, que todavía hay que hacer mucha, la digitalización o aligerar las cargas burocráticas, que también es fundamental.