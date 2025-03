Susín, tajante con el reparto de menores migrantes: "Aragón no va a colaborar"

El Gobierno de Aragón insiste en su rechazo a la modificación de la ley de extranjería para redistribuir a los menores migrantes entre comunidades autónomas. Lo informó este martes el presidente de la DGA, Jorge Azcón, y lo ha vuelto a recordar este miércoles la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín: "Aragón no va a ser partícipe de un acuerdo basado en la desigualdad y en la xenofobia, y no vamos a entrar en debates cuantitativos". Susín ha remarcado que la comunidad aragonesa "no va a colaborar en el reparto de menores" y ha reiterado que, como ya ha anunciado el líder del Ejecutivo, la DGA va a "presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional".

La medida fue llevada este martes al Consejo de Ministros mediante el Real Decreto Ley y aprobada por el acuerdo entre el PSOE y Junts. El cambio permite que las regiones que estén saturadas, como sucede ahora con Canarias, los menores no acompañados puedan ser trasladados a otras comunidades autónomas. El reparto se hará en función de la capacidad de acogida de cada territorio. Susín ha subrayado en repetidas ocasiones que ella no va a "entrar al debate de cifras, ni de datos ni de presupuestos".

Lo que sí ha expresado la consejera de Bienestar Social es que "el sistema está desbordado por la falta de política migratoria del Gobierno de España". Según los últimos datos publicados, actualizados a finales de enero, la ocupación dentro del sistema de acogida para menores migrantes no acompañados es del 189,42%. En términos absolutos, desde la consejería de Bienestar Social indican que tienen disponibles 104 plazas en el sistema y que tienen que atender 197 solicitudes.

Con todo, Susín ha indicado que "la cuestión realmente importante es que se ha quebrado el principio de igualdad entre los españoles". La consejera ha recordado que el Gobierno de Aragón va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante esta medida porque "mediante un decreto ley no se puede modificar una ley orgánica". Susín ha señalado que "el traslado y la reubicación obligatoria de menores afecta a derechos y libertades de los extranjeros en España, que exige una regulación mediante ley orgánica".

"No vamos a entrar al juego interesado del Gobierno de España", ha afirmado Susín con rotunidad. Según ha expresado, con esta modificación pactada entre el PSOE y Junts, "los menores más vulnerables se convierten en rehenes de una negociación insolidaria, injusta y que les deshumaniza".