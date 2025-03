Teruel Existe pide mantener el segundo AVE Huesca-Madrid más allá de la temporada de esquí

Aragón-Teruel Existe defenderá en las Cortes de Aragón su proposición no de ley para que el Ministerio de Fomento no elimine el segundo AVE Huesca-Madrid que amplió hasta el 30 de marzo, sino que se mantengan los dos servicios de AVE Huesca-Madrid durante todo el año y no únicamente durante la campaña de esquí.

La formación recuerda que Huesca antes de la pandemia de covid disponía de dos servicios ferroviarios de alta velocidad (AVE) con Madrid los viernes y domingos, con horarios de salida de Madrid a las 16:05 horas y 18:53 horas y en sentido contrario a las 08:05 horas y 19:30 horas. Se trata de un servicio usado por muchos oscenses y altoaragoneses, especialmente trabajadores y jóvenes universitarios que volvían a su hogar de una manera directa, cómoda y rápida.

A raíz de la pandemia se cancelaron los servicios de AVE, que se recuperaron parcialmente en julio de 2020, ya que solo se recuperó el de las 08:05. "La ciudadanía oscense y altoaragonesa no se merecen perder de nuevo la segunda frecuencia el fin de semana. Mantener este segundo AVE no es un capricho, sino que es de justicia recuperar las frecuencias que ya existían antes de la pandemia y no se han repuesto", recalcan desde la formación.

En diciembre de 2024 el Ministerio de Transportes anunció que a partir del 27 de diciembre se recuperaría el segundo servicio de AVE Huesca-Madrid que no fue repuesto tras la pandemia y que los trenes de alta velocidad de Madrid se enlazarían a través de autobús con las pistas de esquí, aunque este servicio solo sería mantenido hasta el 30 de marzo.

Desde Aragón-Teruel Existe denunciaron que "quitar el 30 de marzo el segundo AVE trasladaría la idea de que los importantes son los turistas madrileños y no los ciudadanos oscenses, que son tratados como ciudadanos de segunda por la escasa población de la provincia".