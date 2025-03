THE WAVE 2025 | El congreso del "guau": un festival de chavales y jefazos

Resulta que era cierto que la ola ha llegado a Zaragoza. A orillas del Ebro, por los pasillos del Palacio de Congresos, apenas se puede caminar este miércoles, donde hay un palmo, o dos, de tecnología. Anda uno esquivando gente a diestro y siniestro que responde a uno de estos dos perfiles: chavales en edad escolar que «lo flipan» (estudiantes del instituto Pablo Serrano dixit) con las gafas de realidad virtual; y jefazos de los gigantes tecnológicos que pasan casi desapercibidos en busca de su estand.

Le pasaba a Suzana Curic, directora general de AWS en España y Portugal, que esperaba paciente a que se descongestionara el salón Expo Horizont, el que más pasiones ha despertado entre los cientos de jóvenes. No es para menos: zona de juegos en ordenador con Valorant y League of Legends de la mano de Zeta Gaming, simuladores de Fórmula 1 o photocalls con realidad aumentada. «Circulando, que es gerundio», les decía un profesor a sus alumnos del Cardenal Xavierre, que aprovechan para echarse el primer Fifa de su vida en horario escolar.

Dos jóvenes compiten en The Wave. / LAURA TRIVES

Nada más salir del espacio expositivo se escucha la voz del presidente Azcón, que pasaba en ese momento por el rincón del pódcast, que, conducido por Juanma Ortega, recibirá a algunos de los ponentes más interesantes de la cita.

Hasta aquí ya puede intuirse que no es este un congreso al uso... pero la cosa va más allá. Un portal cuántico, un violinista con la espada láser de Darth Vader, un dj amenizando el vestíbulo… «Cualquier cosa puede ocurrir en The Wave 2025», anticipaban los presentadores del evento, que dejaron buena muestra de la vocación internacional del congreso. Además de la participación de ponentes internacionales, la presentación del evento fue bilingüe (inglés y español) de la mano de la actriz y cantante estadounidense Nikol Kollars (ha participado en varias series de Netflix y Apple+), y del actor de doblaje Adrián Buenaventura.

Avatares y negocios

Pocos minutos después aparecía sobre el escenario Wav-e, un avatar digital que charló unos minutos con Mar Vaquero, vicepresidenta del Ejecutivo autonómico. «Aragón cada vez se escucha más en todo el mundo, y me voy a encargar de que siga siendo así», aseguraba la mascota del evento.

El presidente Jorge Azcón prueba una gafas de realidad virtual. / LAURA TRIVES

Si se pone oído también puede escucharse lo que se dice en la cafetería, renombrada como Nebula Lounge, donde tiene lugar lo que muchos vienen a hacer a un congreso. ¡Negocio! Cátering de La Bastilla para acercar posturas para esos pactos que, ya saben, se cierran, no pocas veces, de noche. Eso será, si la lluvia no lo impide, en la zona de foodtrucks, donde esta noche actúan The Winebrothers y mañana llega Marchica, el après ski de Formigal.