The Wave 2025 | Duelo de divulgadores: "No hay que caer en el miedo, hay que caer en el conocimiento"

Los canales tradicionales de comunicación se están quedando obsoletos. Las nuevas formas de contar y de acceder al conocimiento son una pieza clave en el nuevo paradigma digital. De ello han hablado en The Wave tres divulgadores científicos que se han dado a conocer gracias a esa alternativa que ofrece la tecnología e internet. Las dudas sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial, la dictadura del algoritmo o el scroll infinito han sido objeto de debate en un duelo de divulgadores entre La Gata de Schrödinger (Rocío Vidal), Adrian.exe (Adrián Nicieza) y Lady Science, tres reconocidos creadores de contenidos en internet que se han acercado hasta Zaragoza este miércoles.

Sobre todo ello debatieron, con el convencimiento compartido de la necesidad de clarificar qué está hecho con IA por parte de las plataformas. «La IA crea una realidad dopada, y eso tiene que estar enmarcado, que sepas perfectamente que estás viendo algo creado con IA».

«¿Tenemos miedo a la tecnología o tenemos miedo a nosotros mismos?», se preguntaba Rocío Vidal al final de su intervención, sobre una cuestión que preocupa y mucho a los más metidos en la comprensión de la tecnología. «Creo que no hay que caer en el miedo, hay que caer en el conocimiento», ha señalado Vidal, que ha hablado también sobre el ruido que rodea a la hiperconectividad del mundo actual. «La adicción al like, el scroll infinito, la desinformación... Es normal decir basta, que no puedes más. Y llega un momento en el que piensas que has perdido la capacidad de pensar», ha aludido Vidal, defendiendo que hay solución. «Hay evidencia científica de que se puede luchar contra la falta de concentración. Es aprender a desconectar, aprender a entrar en los estados de flow (de flujo) o meditar. Está demostrado que nos hace ser más eficientes», ha dicho la gata de Schrödinger.

Un muro invisible

Por su parte, Adrián Nicieza ha hablado sobre el fantasma tecnológico, ese muro invisible que impide acercarse a la tecnología a quien no está habituado a tratar con la última innovación. Mencionó varios casos de brecha digital, como una abuela que le dejó en su testamento 26 consolas... porque no sabía que se le podían cambiar las pilas o recargarlas. Precisamente a esa relación más cercana entre humanos y tecnología hizo referencia porque es el camino que se está tomando. «El nuevo enfoque de ChatGPT se centra en la emocionalidad, quieren potenciar la empatía con la IA. Necesitamos saber cómo funciona la máquina», ha dicho Adrian.exe.

Lady Science (la doctora Teresa Arnandis) ha defendido que el cerebro humano sigue estando por delante de la Inteligencia Artificial y que así seguirá siendo. «Tenemos intuición, creatividad y contexto, así que la IA solo gana en velocidad de procesamiento»; ha referido la divulgadora, antes de insistir, junto a sus dos compañeros de escenario, en que es absolutamente necesario dejar claro cuándo se utiliza la IA. «Es la única manera de que esto no se nos vaya de las manos», dijo Vidal.