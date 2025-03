Nace la criptomoneda del The Wave: mil millones de tokens a la venta

El congreso tecnológico The Wave dio a conocer este miércoles, en la apertura de la edición de este año, a su avatar virtual, bautizado como Wav-e y manejado con la Inteligencia Artificial. El universo digital de esta gran cita, en la que hay inscritas más de 10.000 personas, suma otro aliciente. Desde este jueves cuenta también con su propia criptomoneda, aunque en este caso no sea de manera oficial.

En concreto, se han emitido mil millones de tokens por un valor global de apenas dos euros. De esta manera, pueden comprarse la simbólica moneda a una cantidad irrisoria: 0,0000378 dólares por cada unidad.

La pantalla del ordenador muestra la cotización de la criptomoneda The Wave. / Miguel Ángel Gracia

La divisa virtual que llevan el nombre del congreso zaragozano se ha creado en vivo en uno de los eventos que se han desarrollado esta mañana. La iniciativa ha sido impulsada por la joven empresas aragonesa CLCripto, una se ha convertido en poco tiempo en la mayor consultora legal de monedas virtuales, un mercado pujante y con un enorme potencial de clientes.

Un 'memecoin' como el de Trump

The Wave no es una criptomoneda al uso. No tiene una finalidad comercial. Se trata de una memecoin, la misma categoría en la que es enmarca la creada con su nombre por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así se definen cuando están inspiradas en un meme, una broma o una tendencia de Internet. A diferencia de otros proyectos de criptomonedas que se centran en resolver problemas específicos, estas suelen basarse en el humor, la cultura pop y el poder de las comunidades para ganar popularidad.

En este caso, CLCripto la ha creado con el objetivo de dar a conocer la mecánica de funcionamiento de este tipo de activos. «Hemos explicado cómo se compra y se crean de forma muy sencilla. Se llama The Wave, pero no es la oficial», ha explicado a este diario Jesús Lorente, fundador y CEO de la firma, que cuenta ya con una joven plantilla de 12 trabajadores. «No tiene ninguna función o utilidad real, más que la especulación», ha añadido.

Su nacimiento se ha llevado a cabo durante la presentación de su proyecto empresarial en el espacio del congreso dedicado a emprendedores y startups. Desde su lanzamiento sobre las 11 de la mañana se han producido más de una decena de operaciones de compra. «Son bots que los compran y venden todas las cosas», explica.

Expertos en impuesto cripto

La empresa, que cuenta con una futurista sede en la céntrica calle Coso de Zaragoza, está experimentado un fuerte crecimiento de su actividad en los últimos años gracias a la explosión de las inversiones en este tipo de activos. «Somos una empresa que se dedica a calcular los impuestos y la parte legal de las criptomonedas en España», ha destacado Lorente.

Los inicios del proyecto se remontan en 2016, «Empezamos a hablar ya hablar de los impuestos en el mundo cripto a través de nuestro canal de Youtube y poco a poco fuimos creando cosas», ha relatado.

La constitución oficial de la empresa se produjo en 2021 gracias a la fusión de dos asesorías que se movían en este mundo todavía desconocido para el gran público. «Fue cuando comenzamos a trabajar de manera más profesional», señala el emprendedor. Hoy cuentas con más de 1.000 clientes en España y grandes expectativas de crecimiento.

«Este año estamos casi duplicando la actividad porque Hacienda ahora tiene mucha información sobre todos los usuarios de criptomonedas, algo que hasta ahora no ocurría», ha subrayado. «El escenario ha cambiado. Antes la gente decidía igual no declarar, pero ahora se arriesga si lo hace», ha advertido.