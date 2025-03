Los profesionales sanitarios denuncian el decreto de Sanidad: “Es explotación, no gestión”

Muchas batas blancas y un grito: “Es explotación, no es gestión”. Son las 12.00 horas de un jueves y los profesionales sanitarios del centro de salud de la Jota de Zaragoza se han concentrado a las puertas del centro. Pitan, gritan y hacen sonar los tambores para protestar por “el decretazo” del Salud. Es una denuncia contra la reorganización de la Atención Continuada que propone el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. “Más compañeros, menos consejeros”, claman.

Entre las pancartas, que lanzan mensajes como 'Por una Atención Primaria de calidad', asoma la cabeza de Charo San Juan. Es la coordinadora médica del centro de salud de La Jota y no logra comprender que desde Sanidad propongan esta modificación. "Ya estamos haciendo jornada de 8.00 a 15.00, y además aquí son efectivas. Quiero decir que no empezamos a tarde, sino de forma puntual, y muchas veces a las tres de la tarde todavía no hemos terminado. Si ahora tenemos que incorporarnos además a otro puesto para completar otras siete horas y, al día siguiente, volvernos a incorporar, no va a ser viable", sostiene.

La coordinadora médica del centro explica que tanto ella como sus compañeros de profesión "sufren" por la calidad asistencial que van a dar a los pacientes. San Juan considera que así descuida "la continuidad asistencial, que es lo que defiende la medicina de familia, se va a perder". "Ser médico familia, que atiendes a los niños desde que son pequeños hasta que se hacen mayores, que conoces a los padres, que sabes qué hacen y a qué se dedican… Tenemos la sensación de que todo eso se va a perder”, lamenta.

Además, dice San Juan, "se han ofertado a los ciudadanos unos servicios que no se van a poder ofrecer porque no hay profesionales sanitarios". Es precisamente este último punto, el déficit de médicos y enfermeras de Primaria, lo que ha llevado a la propuesta de modificación del Salud de la Atención Continuada. Para San Juan, no es la forma. "Todos los años salen residentes de la especialidad de Familia. Lo que hay que preguntarse es por qué se van de Aragón a otras comunidades. Eso es lo que hay que analizar”, comenta.

La coordinadora médica del centro de salud de La Jota comparte que la sensación es que a los profesionales sanitarios no se les ha tenido en cuenta. "Esto es lago que se va a poner en marcha, en un plazo corto, medio o largo, pero se pondrá en marcha sin que haya habido una planificación o consenso con los protagonistas, que somos todos, los usuarios pero también los profesionales sanitarios", afirma.

Según señala, el "malestar" por esta situación en los equipos médicos "es grande" tanto en su sector sanitario, el III, como en otros de la ciudad. De hecho, a Sanidad ya han llegado las dimisiones de algunos coordinadores médicos o de enfermería de centros de Zaragoza. San Juan cuenta que en el sector III ha habido "reuniones", pero indica que "no se tenía claro qué medida iba a generar más presión, el mantenerse o el marcharse". Con todo, revela que ella misma ofreció su puesto de coordinadora médica desde el primer momento "tanto al equipo en general como al grupo de coordinadores". "Es verdad que, para que sea efectivo, tienen que ser renuncias en volumen, pero sí que es algo que se ha barajado y que no está descartado", subraya