The Wave 2025 | Santaolalla: "Sin conexión humana, las máquinas no valen para nada"

Javier Santaolalla no ha defraudado al numeroso público que ha seguido su intervención en The Wave 2025. El divulgador científico y youtuber, uno de los más conocidos en España, dio una lección de física donde desveló los misterios del cosmos y del tiempo con el amor como hilo conductor. Todo ello con el humanismo como bandera. «Sin la esencia y conexión humana, sin el amor y el espíritu, las máquinas no sirven para nada», reivindicó en su intervención.

El doctor en física, uno de los ponentes más esperados del congreso tecnológico, comenzó su show de ciencia, música y humor abriendo el «club de la Tusa de Zaragoza». Así definió «al club de sufridores por el desamor», como lo son, dijo, «los del Real Zaragoza». «Tusa en una palabra de redes sociales que se utiliza para referirse a la gente que lo pasa mal por el amor y el desengaño», explicó a quienes no están familiarizados con este concepto. «El amor y la ciencia tiene una relación», advirtió al numeroso publicó que llenó las butacas del Palacio de Congresos de Zaragoza.

El legado y la genialidad de Hawking

Reivindicó diferentes formas de amor, como la suya por la ciencia. «Me enamoré de la física a través de un libro», explicó. Fue cuando tenía 22 años y leyó “Historia del tiempo”, de Stephen Hawking.

Con un lenguaje desenfadado y un relato plagado de guiños cómicos, donde los ingenieros fueron de blanco de sus chanzas, Santaolalla fue desgranando los intríngulis del cosmos y la física. Lo hizo con un minucioso y riguroso repaso por la historia de la ciencia y algunas de las leyes y teorías más célebres. Una cuidada narrativa que tenía en el pensamiento de San Agustín y los descubrimientos de Stephen Hawking sus ejes fundamentales.

Hizo un repaso a la diatribas de San Agustín sobre el origen del tiempo y del mal, recogidas en su libro 13. «Empieza con una frase maravillosa que da muestra de honestidad y curiosidad: no había tiempo donde no había entonces», relató Santaolalla. Una idea filosófica que muchos siglos después Hawking convirtió en ciencia.

Santaolalla glosó la figura y el legado del admirado físico, cosmólogo y divulgador científico, una prodigiosa menta a la que con 21 años le diagnosticaron la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). «Cae en una profunda depresión, su único consuelo en la música», explicó. Al tiempo recuperó la vitalidad gracias a los dos amores que descubrió: «Se enamora de una chica (Jane Wilde) y de los agujeros negros»

Hawkings fue, subrayó, «un embajador del pensamiento y la historia de la física» que supo dar respuesta a las grandes preguntas sobre el tiempo, al que «puso inicio y final, una historia que nos conecta con el amor. Un experimento. La cosmología moderna, los principios de la relatividad, las leyes de Newton y, por supuesta, la teoría del big bang.

También hubo tiempo para la música. Santaolla deleitó al auditorio tocando dos temas al piano de forma magistral: una pieza de Chopin y la banda sonora de su una de sus películas favoritas, Interstellar.

Como colofón de su aclamada ponencia, el divulgador científico puso en valor el humanismo y de pensamiento de San Agustín y Francesco Petrarca en un mundo donde las máquinas y la inteligencia artificial cobra cada vez más protagonismo. Ante todo, concluyó, «muchísimo amor en nuestras vida».