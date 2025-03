Azcón y Moreno Bonilla muestran las dos caras del PP en la reforma de la financiación autonómica

La cordialidad, la cercanía y el buen rollo entre Jorge Azcón y Juanma Moreno Bonilla en el encuentro de este viernes no se han limitado al abordar el debate sobre la financiación autonómica, que ha servido para mostrar las dos caras que el Partido Popular tiene sobre la reforma de las entregas de los fondos a las comunidades autónomas. Por la tangente de María Jesús Montero (ministra de Hacienda) salieron los presidentes de Aragón y Andalucía, que avanzaron que los acuerdos se darán entre las autonomías populares, pero sin renunciar a que cada líder defienda a su comunidad.

"Es evidente que los presidentes defenderán los intereses de su comunidad autónoma", ha afirmado Azcón, que ha criticado que "el PSOE rompe consensos con contenido idéntico" a lo aprobado anteriormente, por la falta de acuerdo en las Cortes. El presidente aragonés ha afirmado que "no hay que preocuparse, porque las comunidades del PP se pondrán de acuerdo en una cuestión que está en la primera línea".

La crítica de Azcón a Montero ha sido porque la ministra hoy "no se acuerda de lo que decía cuando era consejera". "Es difícil llegar a ese acuerdo sin que el Gobierno central cumpla con mejorar las prestaciones que necesitan las comunidades para prestar mejores servicios", ha resumido el jefe de la DGA, que ha ironizado con la cuestión del encuentro: "Sin que haya vías, es imposible que pasen los trenes". La infraestructura, para el presidente del Ejecutivo aragonés, la tiene que montar el Gobierno de España. "No es verdad que haya discrepancia entre comunidades, lo que tiene que pasar es que no se privilegie a ninguna comunidad", ha concluido Azcón.

En su respuesta, el líder aragonés no ha valorado las evidentes diferencias que separan a Andalucía y Aragón. La primera quiere una reforma que premie a las comunidades con mayor población, con más gente en su territorio, frente a la exigencia de Aragón, que aboga por criterios como la orografía, la despoblación o el envejecimiento como factores correctores de la falta de financiación.

No serán socios, a priori, en una cuestión que en el Pignatelli se aborda como un debate territorial y no de partidos. De ahí, el Pacto de Santiago (Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha) que resuena en el Gobierno autonómico y que Azcón y el gallego Alfonso Rueda recuperaron hace unos meses.

Tampoco entró en las diferencias Juanma Moreno, que ha señalado "la incoherencia, contradicción y cinismo" de Montero, hoy también secretaria general del PSOE en Andalucía. "Hace siete años decía lo contrario y pedía un nuevo modelo", ha recordado Moreno, que ha acusado a la ministra de "no mover ni un dedo para resolver uno de los grandes problemas en España". "Tardaremos bastante menos en ponernos de acuerdo Aragón y Andalucía que lo que tardará Montero con otras comunidades", ha resumido el presidente andaluz, que ha solicitado una propuesta al ministerio para la reforma.

Ambos se mostraron contrarios a la quita de la deuda ofrecida por el ministerio a las comunidades. "Una burda mentira", ha definido Moreno Bonilla, sobre una medida que no interesa a las autonomías porque "hay solventar el problema de financiación antes". Azcón ha afirmado que "no beneficia ni a Aragón ni a Andalucía" y solo "a los socios de Sánchez".