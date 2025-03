El fundador de Imaginarium desnuda sus fracasos: "La primera tienda que abrí la tuve que cerrar el primer día"

No suele ser habitual que un gran empresario desvele el secreto de su éxito. Mucho menos frecuente es el caso en el que el creador de un emporio cuente sin tapujos los errores que precipitaron la quiebra del negocio de sus sueños. Si al cóctel se le exige que tenga sabor aragonés solo quedará una opción: que Félix Tena, el zaragozano que alumbró Imaginarium se suba a un pequeño escenario a desdramatizar los pormenores del hundimiento de aquel imperio del juguete que fundó en 1992.

Ocurrió anoche en The Wave, donde Tena reconoció, entre otras muchas cosas, que cerró su primera tienda al primer día de abrirla porque se había olvidado de poner el IVA (su homólogo de entonces) en las etiquetas. Que se equivocó al no replegar velas cuando le vieron las orejas a la crisis de 2008 y saltaron al parqué. O que a él lo que le mueve es la ilusión del empresario, y que por eso se ha abierto una charcutería en el mercado San Miguel. A sus 65 años, que cumplirá en septiembre, todo pasa por volver a empezar.

"Muchos de vosotros ni habíais nacido, pero hace 45 años en un garaje, cuando estudiaba en EEUU y tenía ganas de acabar la carrera y casarme, hicimos el primer juego de mesa", explicó Tena, recordando el mítico Zaragoceando, un Monopoly adaptado a las calles de la capital aragonesa. «No tenía un duro por aquel entonces, así que vimos un negocio interesante en hacer un juego que podía vender la publicidad por anticipado para las empresas que querían estar en el juego», dijo Tena.

La idea gustó y comenzó a expandirse a otras ciudades: Valencia, Sevilla, Madrid, Barcelona... «Con Barcelona ya cometí la primera torpeza. Fui muy conciliador por el tema del catalán y pusimos las calles en los dos idiomas. Se montó semejante pollo que habíamos vendido 2.000 unidades creo que a McDonald’s y tuvimos que tirarlas todas a la basura y volver a empezar», relató Tena.

La compañía se convirtió en una de las grandes del sector de los juegos de sociedad de España. «Pero me di cuenta de que mis clientes no compraban juguetes, sino objetos para ser revendidos en Navidad y obtener un margen de beneficio», lamentó el empresario. «Y cometí otra torpeza, vendí la mitad de la empresa a unos socios italianos, uno de los líderes europeos con los que nos llevábamos fenomenal. Primera cagada: no puedes tener la mitad, no tengáis el 50%, que mande otro o manda tú», le soltó Tena al pequeño auditorio, embelesada con el don de palabra y el tono sarcástico del zaragozano. «Tampoco gastamos tiempo en detallar la visión estratégica a futuro y cuando llegó la primera decisión que tomar, bofetada. Ellos querían un socio en España y yo quería seguir desarrollando mi compañía», apuntó Tena. Se quedó con la idea de que el juguete se habia pervertido, que ya no era esencial, que la gente vendía juguetes por márketing y no por lo que significan. Así que montó Imaginarium.

Auge y caída de Imaginarium

«La primera tienda que abrí la tuve que cerrar el mismo día. Me había olvidado de cobrar lo que antes era el IVA, así que estabamos perdiendo un 5%, por lo que tuvimos que reclasificar todo el archivo de productos durante dos días», contó el empresario, que habló del "maravilloso" equipo que fue capaz de catapultar la compañía "hasta la revolución del sector del juguete en Europa". "Hicimos productos esenciales, super puros, tenían lo que echaba en falta cuando todo el mundo pensaba en la imagen. Eran juguetes con valores: igualdad, belleza en el interior, ecología y orden", dijo Tena.

La historia de éxito es de sobra conocida. La firma aragonesa alcanzó fama global con 426 tiendas, 800 trabajadores y una salida a bolsa en los albores de la crisis financiera. Fue entonces cuando llegó el principio del fin. «Me recuerdo a principios de septiembre de 2008, reunido con todo el comité directivo, diciendo: ¡Señores, el mundo ha cambiado... y vamos a aprovecharlo! En vez de replegar velas e ir con el ciclo, yo, que a veces soy gilipollas, dije que íbamos a aprovechar las oportunidades porque los locales estaban más baratos. Bueno... pues crecimos quizás demasiado», deslizó Félix Tena, que achaca también la muerte progresiva de la compañía a que el juguete se ha ido apagando «como una vela bonita, romántica, maravillosa, pero que cuando se termina la cera, se acabó».

«Ese fue uno de los principales problemas: no saber que teníamos el mejor equipo del mundo y la infraestructura financiera y logística suficiente para haber migrado poco a poco a otro sector. De eso me doy cuenta ahora, con 65 años. Entonces lo intuía, pero no es tan fácil migrar tu producto, sobre todo cuando eres tan puro como éramos», dijo Tena, con cierta sorna, dado que quizás pecaron de inocentes.

Ocho años han transcurrido desde que salió de la empresa que fundó. «Me fui para ayudar a la compañía a que otro líder visionario pudiera darle la vuelta al avión, según sus palabras (por el inversor costarricense Federico Carrillo). No ha sido tan avión... pero bueno, me fui, busqué unos inversores internacionales, pusieron dinero y he estado ocho años haciendo otras cosas... pero lo cierto es que he estado un poco aburrido", señaló Tena. Así que se ha abierto una charcutería, La Social, donde se cuelga el delantal para servir bocadillos de mortadela gourmet tres días a la semana. "Estoy orgulloso cada vez que levanto la persiana", señaló.

Tena también dejó algún consejo para los jóvenes emprendedores. «Hay que buscar un propósito más allá de la mera pasta. Soy un soñador y quiero seguir siéndolo. El propósito no puede ser solo ganar dinero, eso será, en todo caso, una consecuencia. El propósito tiene que ser otra cosa, cambiar tu mundo o la realidad a través de un producto», dijo el empresario, que cumple en septiembre 65 años. La fecha la tiene marcada en rojo en el calendario. «¡Dejaré por fin de pagar los autónomos!», dijo en un momento de la sexta edición de la Fuckup Nights Zaragoza, organizada por ADEA.