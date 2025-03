Jaques Pommeraud y Manuel García del Valle (Inetum): "No iremos a la guerra del talento: queremos crearlo en Aragón"

PREGUNTA (P): Inetum apuesta por Aragón. ¿Por qué?

RESPUESTA (R): (Jacques Pommeraud): Uno de nuestros diferenciadores es que, al contrario que otros competidores, nos gusta estar cerca de nuestros clientes. Y por eso estamos invirtiendo en distintas provincias y en muchas localizaciones, ver a nuestros consultores cruzando la calle. En Aragón llevamos tiempo y somos 200 trabajadores, con planes de expandirnos y triplicar esa cifra en los próximos años. Hay muchas razones para hacerlo: la primera que la Administración tiene grandes planes para modernizarse y estamos trabajando con ellos. Segundo, aquí hay un gran talento, como hemos comprobado en Zaragoza, Monzón y Huesca. Lo tercero es que España está en un momento tremendo de modernización y está invirtiendo para convertirse en un líder mundial. Y Aragón es una de las provincias que lo están liderando.

(P): Explíque al gran público a qué se dedica Inetum.

(R): (Pommeraud): Inetum es una compañía de servicios IT. Ayudamos a las compañías y administraciones a adoptar distintas tecnologías. Cuando eres una empresa y compras un sistema de software para impulsar tu negocio, es un poco más complicado que cuando compras un videojuego para la PlayStation. En la vida real de las compañías, necesitas conectar un software a otro, ajustarlo a lo que se requiere para la actividad, mejorarlo, arreglar problemas... Por lo que nuestro trabajo es ayudar a adoptar tecnologías. Somos la sexta firma del mercado en España, tenemos 28.000 consultores y especialistas en 19 países. Nuestro cuartel general está en París.

(P): Somos una comunidad pequeña, con el 3% de la población de España. ¿Están contentos con el talento que han hallado?

(R): (Manuel García del Valle): Encontramos gran talento, pero sigue faltando talento. Y ese es el compromiso que hemos adquirido. En vez de meternos en la guerra por el talento, entendemos que el enfoque adecuado es comprometernos a generar talento. Los jóvenes, hasta ahora, no tenían otra opción que irse a Barcelona, Valencia, Bilbao o Madrid, pero a base de formación de calidad podemos generar posibilidades de empleo en Zaragoza, Huesca, Monzón o Teruel.

(P): Precisamente eso es lo que se le exige al sector, porque los centros de datos no van a generar una mano de obra intensiva.

(R): (García del Valle): Es cierto que los centros de datos no son intensivos en fuerza de de trabajo, pero son una base muy sólida de ecosistema. Necesitan, por ejemplo, una fuerte estructura de ciberseguridad. Esa es una derivada importante: generar competencias y capacidades para dar servicio a esos centros de datos y a las grandes empresas que utilizan esa infraestructura. Lógicamente, Amazon Web Services reclamará especialistas en 'cloud' y en ciberseguridad. Pero una vez que esas empresas implantan y utilizan la infraestructura necesitan aplicaciones, que se integran con otras aplicaciones y generan sistemas complejos. Ese modelo es el que estamos trasladando a la FP Dual. Entendemos que en la medida que la grandes empresas de la región empiecen a trabajar con esta nueva tecnología, sus proveedores, su red logística, su cadena de servicio se irá sumando también y generará ese efecto multiplicador. Por lo tanto, aunque es cierto que los data centers no son consumidores masivos de ese mano de obra, es un es un disparador, es un catalizador del desarrollo del desarrollo tecnológico económico que es el que se instalará ese empleo.

(P): Inetum está íntimamente ligado a AWS y Microsoft y será uno de los encargados de la migración a la nube de la Administración aragonesa.

(R): (Pommeraud): España es uno de los países que más está invirtiendo en términos de profesionales, formación y tecnología. Y ya ves que nosotros ponemos nuestro dinero donde vemos un mayor potencial. Así que España es una de las pocas regiones que tienen alta prioridad para nosotros.

(García del Valle): Alcanzaremos los 400 trabajadores en Aragón con nuevas oficinas en distintas localizaciones. De nuestras 25 oficinas, tres están en Aragón. La de Zaragoza se ha especializado en SAP, que es nuestro partner y con el que vamos a desarrollar el gran proyecto de la migración a la nube del Gobierno de Aragón junto a Amazon Web Services En Monzón tenemos un equipo orientado a tecnologías más clásicas y estemos haciendo un reskilling en tecnologías Microsoft. El tercer polo está en Huesca, centrado en ciberseguridad y cloud. El plan, como decía, es pasar de 200 a 400 trabajadores en tres años.

(P): ¿Qué está por venir en IA generativa?

(Pommeraud): El impacto que hemos visto es todavía pequeño. Todo el mundo ha jugueteado con ChatGPT, pero mucha gente no lo usa todavía para trabajar. Donde más veo que se ha adoptado es en los estudiantes, para exámenes o deberes, pero a aplicación en empresas solo acaba de comenzar. La revolución va a llegar cuando no haya ni siquiera preguntar a la IA porque directamente trabajará por ti. Por ejemplo, imagina un cliente enviando un correo electrónico que quiere comprar un producto y pregunta si lo tienes en el almacén. El encargado mirará en el inventario y lo puede pedir o mandarte a otra tienda. Lo que hará la IA es que no haya más humanos en esa conversación porque estará todo robotizado. Lo mismo pasará cuando los conductores, que son la primera fuerza de empleo de EEUU, ya no tengan que conducir porque todo estará manejado por máquinas, igual que antes de los ordenadores habia muchos más secretarios. Va a suponer un cambio radical y nos permitirá centrarnos en aportar valor y trabajos más interesantes: un médico, por ejemplo, podrá pasar más tiempo con el paciente y menos redactando informes.

(P): Supone un reto que la gente no se quede atrás, ¿no?

(R): (García del Valle) Ese es precisamente el enfoque de Inetum, no quedarnos en lo pragmático sino tener una visión humanista. La formación tiene que ser accesible para todos, no podemos crear un proceso de despliegue a dos velocidades. Pero ese tiene que ser un debate social casi con entidad de pacto de Estado. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de el código de circulación. Nadie pone en duda que debe existir, pero es el uso responsable del automóvil el que lo hace útil, eficiente. La IA generativa está aquí para transformarlo todo. Si intentamos bloquear con con leyes que sean punitivas o coercitivas, vamos a desincentivar la innovación. Pero si fijamos las reglas del juego para trasladar seguridad, confianza al mercado y a las empresas estaremos acertando.