Jorge Costa, CEO del aragonés Grupo Costa, Premio Emprendedor del Año de EY 2024

El Premio Emprendedor del Año de EY 2024 ya tiene ganador absoluto: Jorge Costa, CEO del aragonés Grupo empresarial Costa, referente en el sector agroalimentario nacional y europeo. El emprendedor ha recibido el galardón de mano de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, y de Federico Linares, presidente de EY en España, a lo largo de una velada que ha tenido lugar este jueves en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

El acto de entrega ha contado con la asistencia de destacados representantes de compañías del IBEX-35 y de las empresas más relevantes de nuestro país; ganadores de ediciones anteriores del Premio; así como de altos cargos del Gobierno y de las instituciones públicas. También han arropado a los ganadores destacados representantes de los patrocinadores y colaboradores del galardón, entre ellos, Carlos Recoder, responsable de la región Americas & Iberia de Julius Baer; Javier Quintanilla, director del campus del IESE en Madrid; o, por parte de EY, Pablo Sanz y Alicia Martínez Durán, socios de la firma, responsables de este premio a nivel nacional, entre otros.

Durante su intervención, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha calificado de “excelentes” los proyectos galardonados y ha puesto en valor la internacionalización de las empresas, aprovechando que grupo Costa, ganador del Premio Emprendedor del Año de EY, exporta el 65% de su producción y está presente en más de 100 países. “Todos los galardonados compartís ese espíritu que os aventura a conquistar nuevos mercados. Entendéis que la internacionalización es mucho más que un recurso en tiempos de crisis; es un vector fundamental de la competitividad empresarial y, como tal, debe ocupar un lugar central en las estrategias de negocio. Porque las empresas internacionalizadas son más resilientes, generan más empleo y de mejor calidad y, por tanto, son más prósperas”, ha subrayado el ministro Carlos Cuerpo. “Sois la mejor representación de la diversidad y la potencia de nuestro tejido productivo y de su alineamiento con las variables competitivas clave en un entorno tan complejo como el actual”, ha destacado.

Por su parte, Federico Linares, presidente de EY, dirigió unas palabras a los asistentes, destacando que: “llevamos 28 años del Premio Emprendedor de EY en España, y hay tres frases que en estos años he aprendido de grandes empresarios que han recibido este galardón. Todas tienen que ver con la importancia del Legado. El legado no muere, si vive en el talento que debemos cuidar; El legado no se espera, se construye; El legado no se improvisa, se moldea”. En este sentido, ha añadido que “los emprendedores son un colectivo con un molde especial y compartido porque nunca se rinden ante las adversidades, siempre creen en sus sueños e impulsan todos los días el crecimiento y la prosperidad de nuestra sociedad".

Tras recoger su galardón, Jorge Costa ha agradecido este reconocimiento y lo ha puesto en valor en un momento muy especial para el grupo, ya que durante el 2024 ha vivido un hito importante: la presentación de su Centro Logístico del Valle del Ebro (CLAVE), una iniciativa que reforzará su presencia en el sector agroalimentario y ayudará a posicionar a la comunidad autónoma de Aragón como un hub de referencia en biotecnología, investigación y desarrollo.

La ceremonia de entrega ha estado inspirada en esta edición en "el arte de la ópera", con la actuación de los miembros del programa “Crescendo” del Teatro Real, para promover el desarrollo artístico y profesional de las futuras promesas de la lírica.

Sobre el Grupo Costa

El grupo empresarial Costa, con sede en Fraga (Huesca) cuenta actualmente con la segunda ganadería más numerosa de Europa integrada en Piensos Costa y está presente en los sectores agroalimentario, energías renovables, automoción, salud vegetal, hotelero e inmobiliario. Dentro del sector agroalimentario, donde también cuenta con Bodega SOMMOS, opera en más de 100 países a través del holding Costa Food Group, el tercer mayor grupo cárnico nacional, que integra a las marcas Costa Food Meat, Casademont, La Nuncia, Villar, Aviserrano, Roler, La Alegría y Juan Luna. Gracias a ellas, es posible supervisar todo el proceso productivo, de la granja a la mesa, de las especies cárnicas de cerdo, pollo y pavo, con una premisa inherente a todos los productos de Costa Food: “Ser naturales desde el origen”.

La compañía tiene presencia en un total de once comunidades autónomas: Aragón, Cataluña, Navarra, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco, Murcia y La Rioja. Genera 5.000 puestos de trabajo y su facturación agregada en 2023 rondó los 2.200 millones de euros.

El resto de premiados, por categorías

Durante la ceremonia de entrega del Premio Emprendedor del Año de EY también se han dado a conocer el resto de los premiados en este galardón. En esta edición, Jorge Costa, además de ganador absoluto, también se ha alzado con el Premio a la Diversificación. El Premio a la Sostenibilidad ha sido para Elisabet Alier, presidenta del Consejo de Alier. Mercedes Perea, directora general de APD, ha recibido el Premio a la Innovación. Gerardo Cañellas, CEO de Perfume's Club y Engel, se ha llevado el Premio a la Trayectoria de Empresa Familiar. Javier Roquero, cofundador de Salto y CEO 2000-2024 de Salto Systems, ha sido Premio a la Internacionalización. Ángel Félix Medina, presidente de SPAR Gran Canaria se ha alzado con el Premio al Emprendedor Social. La familia Grimalt Monfort, al frente de Ale-Hop, se ha hecho con el Premio a la Gestión del Talento. Dámaso Quintana, presidente de Grupo Cunext ha ganado el Premio al Crecimiento. Y, por último, Enrique García Chillón, presidente y CEO de Grupo Profand, ha obtenido el Premio a la Trayectoria Empresarial.

El Premio Emprendedor del Año de EY celebra este año su XXVIII edición en España, está patrocinado por Julius Baer y cuenta con la colaboración de IESE Business School. Iniciativa surgida en Estados Unidos en 1986, el galardón de EY se ha consolidado como referencia en materia de reconocimiento empresarial y emprendimiento a nivel internacional. Cada año, el ganador del Premio Emprendedor del Año de cada país, en esta edición Jorge Costa, competirá en Montecarlo por el Premio Emprendedor del Año Mundial de EY con el resto de los ganadores nacionales de los cerca de 60 países donde se celebra este galardón.