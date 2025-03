Mar Vaquero, tras el 'no' del PP a la Agencia Estatal de Salud Pública a la que aspiraba Aragón: "No hay dudas sobre nuestra posición"

La pinza PP-Junts de este pasado jueves tumbó, contra todo pronóstico, la proposición de ley que Sumar había llevado al Congreso de los Diputados para crear una Agencia Estatal de Salud Pública, cuya sede aspiraba a albergar Zaragoza, que además estaba bien posicionada para ello. En cambio, ese 'no' de los populares, tras rechazar el Gobierno central sus enmiendas a otra ley que se debatía de forma paralela, la de desperdicio alimentario, ha dejado en 'stand by' su puesta en marcha. La primera reacción de la DGA, gobernada en solitario por el PP, ha llegado por boca de la vicepresidenta Mar Vaquero, quien ha atacado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por hacer "trampas" y ha reivindicado que "no hay dudas" sobre la posición del Gobierno autonómico y del PP sobre esta cuestión.

Un argumento para el que ha recordado que la DGA ya dispuso un edificio para poder albergar la sede de la no nata Agencia Estatal de Salud Pública, que iba a ubicarse en el Pabellón de Aragón de la Expo. Sin embargo, Vaquero ha acusado a Sánchez de "mezclar asuntos", en referencia a la votación independiente sobre la ley de desperdicio alimentario, motivo que les llevó a tumbar la propuesta de Moncloa que, por cierto, era la primera que salía en forma de ley desde la parte copada por Sumar, concretamente desde el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García.

"Una vez más, no vamos a entrar en ese juego tramposo", ha incidido, con palabras similares a las empleadas por el PP cuando decayeron las ayudas al transporte que incluía el 'decreto ómnibus', que posteriormente fue votado de nuevo en el Congreso, ya con el 'sí' popular. Y ese parece que es el camino que Vaquero marca también para la creación de la mencionada agencia sanitaria, ya que ha señalado que si Sumar y el PSOE, es decir, el Gobierno central, llevan de nuevo la votación al hemiciclo, esta vez el PP votará a favor y facilitará que salga adelante. Pero lo cierto es que, por el momento, todo ha quedado en un compás de espera, aunque la ministra García ya aseguró tras el debate de este pasado jueves que volverían a llevar la propuesta.