El ministro Torres acusa a Azcón de mandar un mensaje "discriminatorio" sobre los menores migrantes

A vueltas con el reparto de los menores migrantes no acompañados. La mañana de este viernes ha estado copada por los mensajes cruzados entre el Gobierno de Aragón, uno de los más críticos con el decreto aprobado por el Gobierno central, y Moncloa. Por un lado, la vicepresidenta de la DGA, Mar Vaquero, ha confirmado que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad contra la norma y que, además, darán toda la batalla judicial que esté en su mano, aunque ha matizado que no serán "insumisos" y, por tanto, acatarán en todo momento la ley vigente. Por otro, el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, ha cargado directamente contra el presidente aragonés Jorge Azcón y le ha acusado de lanzar un mensaje "discriminatorio".

Lo ha hecho en una entrevista concedida a Espejo Público en Antena 3, en la cual se ha referido en varias ocasiones a Aragón, primero, y a su presidente, después. Y, para más inri, el ministro ha compartido posteriormente en sus redes sociales el corte de vídeo en el que señalaba directamente al líder popular aragonés. "El mensaje discriminatorio y desigual es el de Azcón, porque lo que dice es que, cuando llegan menores en pateras y cayucos, sean retenidos en los territorios frontera", ha expuesto Torres, para proseguir ejemplificando su argumentación con el territorio aragonés: "Es muy difícil, por no decir imposible, que llegue a Aragón un menor en patera o cayuco. Ese no es el criterio del Gobierno de España sobre lo que es un Estado y una respuesta solidaria, equitativa y justa".

En X (antes Twitter), el ministro también ha defendido que los criterios del decreto son "homogéneos" para todas las comunidades y ha destacado que " mientras algunos líderes autonómicos del PP empiezan a entender la necesidad de la acogida compartida de niños y niñas migrantes no acompañados, otros se enrocan en el mensaje de la desigualdad". En este segundo grupo es en el que, a juicio de Torres, se ubica Azcón.

Antes de ello, el ministro ya había mencionado a la comunidad aragonesa -en primer lugar- para defender el modelo migratorio que el Ejecutivo central pone sobre la mesa. "No es el número de plazas disponibles lo que evidencia la respuesta a los menores extranjeros no acompañados, porque hoy pueden llegar 40 a Canarias y en 24 horas hay que abrirles plaza, y hay 6.000", ha subrayado Torres, para sentenciar: "Deberíamos distribuir a todos los menores no acompañados de forma acorde a la población de Aragón, Madrid, Cataluña, Canarias y del resto de comunidades".

En ese sentido, el ministro ha explicado que las nuevas plazas deben abrirse "con mecanismos de emergencia, como en los territorios frontera". Y ha concluido con una reflexión sobre el fondo de la polémica. "Estamos hablando de niños de 5, 10 y 15 años que van a ser distribuidos. El color de su piel es el que es, pero no entiendo porqué se les pone pegas a ellos y no a los que tienen un color de piel blanco. Hay que hace un esfuerzo de concienciación, porque es un tema de ética y de moral".

En la misma línea se ha mostrado el grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón. Pilimar Zamora, diputada, ha criticado que el Gobierno popular "disfraza" el reparto de menores como una "injusticia". "Lo injusto es negarse a acogerlos para seguir alimentando su sectaria batalla contra Pedro Sánchez”, ha señalado Zamora.