De Valderrobres a Nueva York: la ingeniera turolense que caza errores con IA en EEUU

Tras los ponentes y participantes en The Wave se esconden historias personales y motivadoras, casos de éxito poco conocidos donde el talento aragonés brilla y traspasa fronteras. Así es la trayectoria que protagoniza María José Martí (Valderrobres, 1976), criada en la bella comarca turolense del Matarraña y hoy convertida en una empresaria de prestigio en Estados Unidos a los mandos de una startup que está posicionada en la vanguardia tecnológica a través de la inteligencia artificial (IA).

Llegó a Chicago en 2003 sin haber pisado antes este país. Hoy, desde su empresa Zero Error, fundada en 2022 en Nueva York, asesora a multinacionales de gran consumo y del sector financiero con una herramienta pionera de IA que detecta errores y oportunidades en los ingentes bases de datos de las compañías y organizaciones. Su historia, narrada en primera persona durante su participación en The Wave, es un viaje de superación, ingenio y raíces profundas en su Teruel natal.

Una exitosa carrera profesional

Hija de un pequeño empresario de instalaciones eléctricas, estudió Primaria en el colegio de Valderrobres, una localidad de 2.000 habitantes, y el Bachillerato en Alcañiz. Martí fue la primera mujer de su familia en ir a la universidad. Estudió Ingeniería Industrial Superior en Barcelona –en las aulas de la UPC–, donde conoció a su marido, Juan. Tras la carrera comenzó a trabajar en Accenture, donde destacó liderando proyectos tecnológicos con SAP, lo que le valió un traslado a Chicago.

Allí, mientras su pareja estudiaba en la Universidad de Chicago, ella encaró un MBA en la misma institución —una de las más prestigiosas de EEUU— con su hijo de cuatro meses en brazos. «Me levantaba a las 5 de la mañana, le daba de comer y estudiaba. Aprendí que, controlando mi tiempo, podía con todo», recuerda.

Tras pasar por American Express, donde fue directora financiera de su división de tarjetas en EEUU, y por Med Life como directora de riesgos, dio un giro a su vida profesional en 2022. Fundó Zero Error, una startup que combate los errores en los datos corporativos usando IA. «El 80% del tiempo en las empresas se pierde limpiando datos, no analizándolos. Nosotros damos resultados en semanas, no en años», explica.

IA para detectar anomalías (y oportunidades)

La compañía, con sede en Nueva York y un equipo humano de entre 10 y 15 personas, cuenta con colaboradores (partners) del máximo nivel como Snowflake y Microsoft. Su tecnología identifica fallos en datos financieros, operativos y de retail, pero también descubre patrones ocultos. «Una anomalía puede ser un error o una mina de oro», afirma Martí. Entre sus clientes hay multinacionales cotizadas, aunque prefiere no revelar nombres: «Mis primeros clientes fueron exjefes. En este mundo, la reputación lo es todo».

El modelo de negocio, que fue presentado en el Mobile World Congress de Barcelona y en junio lo será en la conferencia de Snowflake en San Francisco —donde Martí será ponente junto al CEO de OpenAI, Sam Altman—, atrae por su agilidad. «No requerimos grandes implementaciones. Estamos en la nube y usamos IA generativa de forma específica, no como un fin en sí mismo», aclara.

La experiencia en The Wave

Su participación en The Wave no fue casualidad. José María Fuster, un alcañizano clave en su carrera y miembro del Gobierno de Aragón, la invitó a compartir su experiencia. «Aragón tiene talento y recursos para ser referente en IA. Inversiones como los centros de datos o proyectos como este congreso lo demuestran», destaca.

Durante su ponencia usó ejemplos cotidianos —desde Ferraris hasta tractores— para explicar cómo la calidad de los datos afecta a las empresas. «Si los datos están mal, las decisiones también», insistió ante un público que incluía a jóvenes emprendedores y a sus padres, quienes siguieron la charla en primera fila. «La organización ha sido impresionante. Lo dije en mi conferencia al público: recordar que todos que estáis aquí porque dentro de unos años, The Wave va a ser uno de los eventos importantes a nivel internacional», auguró.

Martí no olvida sus orígenes y «barre para casa» en todo lo que puede. El diseño de la imagen corporativa de su empresa la hizo un estudio de Vinaroz (Castellón) y para temas de ciberseguridad colabora con una firma de Barcelona liderada por mujeres. «Los valores del pueblo son mi brújula». Un sentir que ha trasmitido a sus tres hijos, de 20, 17 y 14 años, a los que «les encanta ir a Teruel».