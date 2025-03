Así describen los expertos el lugar del accidente en el Moncayo: "Es un tramo peligroso porque si resbalas, te caes al vacío"

“Es un tramo de inclinación en el sendero donde hay riesgo de deslizamiento”. Así describe Javier Franco, presidente de la Federación Aragonesa de Montaña (FAM), la zona de La Escupidera, el paso de la ruta del Moncayo en el que este sábado fallecieron tres personas que formaban parte de un grupo de excursionistas de Madrid. “Es un tramo corto, de 100 o 200 metros de longitud, pero tiene peligro de deslizamiento y está abierto hacia el vacío”, explica Franco.

El Moncayo es un monte de 2.314 metros de altura que está ubicado en la Ibérica zaragozana. La ruta de ascenso más conocida, y la que parece que siguieron los montañeros fallecidos, es la que sube desde el Santuario hacia la cumbre. En ella se encuentra el paso de La Escupidera, que es, en palabras de Franco, “la parte más técnica de la subida”.

También lo explica así Miguel Ángel Lapuente, presidente del club de montaña San Martín de Moncayo: “Es la única zona expuesta de toda la ascensión”. Este comienza a unos 2.170 metros de altitud.

Lapuente, conocedor del Moncayo, indica que “en verano, La Escupidera es una zona de pendiente con tierra que ya resulta algo costosa porque está desgastada y es complicada”. Por tanto, la dificultad aumenta en invierno porque “se acumula la nieve y el hielo”, cuenta. Algo que también expresa el presidente de la FAM: “Si hay condiciones de hielo o nieve, al estar en el borde del circo del Moncayo, puede hacer resbalar o deslizar y caer al vacío. Ese es el gran riesgo”.

Por eso se llama escupidera. “Es como en Monte Perdido, que también hay una zona llamada La Escupidera. Es porque hay esa sensación de que te resbalas y te caes al vacío. La propia fisionomía de la montaña te lleva hacia ahí”, sostiene Franco.

Lapuente subraya que la zona “tendría que estar vallada”. Según indica, antes estaba señalada con un letrero que advertía del peligro de deslizamiento y caída al vacío en caso de nieve dura y hielo, pero el mensaje se ha borrado y “el cartel ahora mismo es una placa vacía”. “En cualquier otro sitio del Moncayo te puedes caer y puede haber tragedia, pero es que en esa zona te caes al vacío”, reitera este montañero.

Las condiciones climatológicas, que el sábado eran “extremas”, también se han de tener en cuenta. “En el Moncayo hace muchísimo frío. Es probablemente uno de los montes más fríos de Aragón con diferencia”, señala Franco. El presidente de la FAM explica que, en esa zona, “la nieve o el agua se congela formando un hielo muy duro y muy fino a la vez”.

“Aun yendo con el material de montaña y el equipamiento para el hielo es difícil. Muchas veces no se puede ni clavar los crampones para que te sujeten”, explica.

“Yo he subido el Moncayo en pleno mes de mayo, cuando desde el pueblo solo ves dos o tres manchas de nieve, y he llegado y he visto que no podía clavar los palos. Pues si no clavo el palo, no paso el pie y me doy la vuelta”, cuenta Lapuente, que habla desde la experiencia. El presidente del club de montaña de la zona indica que este monte aragonés “es puñetero cuando quiere”.

Respecto a las futas, sostiene que se puede ascender por varias zonas, la más popular la del Santuario. Con todo, subraya que, “para días como este sábado, si no eres una persona con mucha experiencia, lo mejor que puedes hacer es quedarte en el Santuario”. Según explica, “es importante el equipamiento y la experiencia” ya que, sin estos elementos “te la puedes pegar” en cualquier sitio y puede ser “peligroso”. “Esta semana subió gente con los esquís y bajaron sin problema, pero porque son profesionales. Si eres amateur y subes sin crampones puede ser un problema”, comenta.

Así, el presidente del club de montaña San Martín de Moncayo recuerda que “lo primero que se debe hacer es revisar el tiempo con la cámara web”. “Si no se puede subir no pasa nada. El Moncayo va a estar ahí y lo podrás hacer”, afirma.

En la misma línea, Javier Franco recuerda que esta “es una zona muy transitada por montañeros” y añade que, aunque “técnicamente no es un monte complejo, si se hace en condiciones extremas, sí lo es”. “Lo que hay que hacer es, además de ser prudente, conocer muy bien el sitio y saber utilizar el material, es darse la vuelta si las condiciones son extremas”, remarca el presidente de la FAM.