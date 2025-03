Los hospitales de Zaragoza atendieron un 63% de urgencias que podrían haber sido asumidas en Atención Primaria

Las cifras son objetivas y no pueden dejar indiferente a nadie: el 63% de las urgencias que se atendieron el año pasado en los hospitales públicos de Zaragoza podrían haberse resuelto en los centros de salud. El dato asusta porque el volumen de consultas que no revisten gravedad fue tan elevado que, tal y como está la sanidad en Aragón, debe llevar a una profunda reflexión. Algo no se está haciendo bien.

Según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en 2024 se alcanzaron las 467.500 urgencias en los hospitales de la capital aragonesa. De ellas, 294.600 (el 63% del total) se asignaron a los niveles IV y V del triaje, que son los correspondientes a los casos no urgentes y que, por tanto, pueden ser atendidos en Atención Primaria. El triaje es un sistema que se utiliza en todos los servicios de Urgencias de los hospitales y que determina, del I al V, la gravedad del paciente y la prioridad a la hora de ser atendido.

Volviendo a las cifras, los centros con más casos de consultas que pudieron haber sido resueltas en Primaria fueron el hospital Clínico, con un total de 121.988 urgencias de los niveles IV y V, y el Miguel Servet, con 113.326. Les siguieron el Royo Villanova, con 24.639 citas no urgentes; el Provincial, con 23.582 casos; y el Militar, con 11.065 citas.

Son datos de 2024, pero si se comparan con 2023 el problema se agrava porque se detecta un incremento de este tipo de urgencias en los hospitales de Zaragoza. Así, y de acuerdo al documento consultado por este diario, en 2023 hubo 279.410 citas no urgentes, que subieron a las 294.600 de 2024. Es decir, 15.190 casos más de pacientes que podrían haber ido a Atención Primaria.

Por centros, hay incrementos muy llamativos que se corresponden a hospitales que, habitualmente, presentan una alta presión asistencial. Es el caso del Royo Villanova, donde en 2024 se atendieron un 53% más de consultas correspondientes al triaje V y un 10% más del triaje IV.

Dinámica de crecimiento

En el Provincial también se detectaron un 32% más de citas no urgentes con respecto a 2023, mientras que bajaron un 5% las de nivel IV. Por último, en el caso del hospital Miguel Servet, el más grande de Aragón, llama la atención que las urgencias que no lo eran (nivel V) bajaron un 8% en 2024, mientras que las de nivel IV crecieron un 7%.

No sería de extrañar que la cantidad de consultas en los hospitales de Zaragoza que pueden ser atendidas en los centros de salud crezca también en este 2025, dada la dinámica de los últimos años. También es justo decir que, en esta situación, influye mucho la educación para la salud del ciudadano, que debe ser responsable y consecuente sobre a qué servicio acudir si su patología no es grave.

Esta complicada radiografía se produce en un momento en el que el Departamento de Sanidad quiere modificar el funcionamiento de la Atención Primaria en la capital aragonesa con nuevos horarios y otra distribución de los equipos profesionales. Entre sus argumentos está que con el nuevo planteamiento se ayudará a aliviar la presión asistencial de los hospitales. Habrá que ver cómo y si la medida tiene ese resultado.

En todo caso, el principal problema al que se enfrenta el Salud es la falta de profesionales sanitarios. La demanda no deja de crecer en todos los servicios, mientras que los recursos humanos van a la baja, con cerca de 600 jubilaciones previstas de aquí a 2027, la mitad de ellas en Atención Primaria.