Huelga de médicos de familia en Zaragoza: "No vamos a ceder, no podemos más"

Los médicos y enfermeras de familia en Zaragoza han secundado este lunes de forma mayoritaria la jornada de huelga contra la reorganización de las urgencias en la capital aragonesa. Al menos, así lo transmite cualquiera de los más de 400 sanitarios de Atención Primaria se han concentrado ante las puertas de la consejería de Sanidad para pedir la retirada del plan del departamento y exigir la dimisión del consejero José Luis Bancalero. A pesar de los datos oficiales aportados por el Gobierno de Aragón, afirman que en prácticamente todos los centros únicamente han trabajado los equipos de los servicios mínimos.

"No vamos a ceder, no podemos más". Así de rotunda se muestra la coordinadora del centro de salud Parque Roma, contraria a la propuesta desde el primero momento. En su centro, asegura, el seguimiento del paro ha sido del 100%, "Muchos usuarios están siendo ajenos a lo que ha pasado, pues se transmite información errónea ya que no van a tener un aumento de plantilla", indica. Lo que ven por delante es "un cambio absoluto" en las condiciones laborales que afectará de forma directa a los profesionales y usuarios.

El sentir es parecido en las áreas que no se ven afectadas de forma directa por los cambios. Así lo indica el enfermero especializado José Domec. "Está empezando por la primaria, pero luego afectará también a los hospitales", señala. En su opinión las cosas "no se pueden imponer por decreto", como está haciendo la consejería de Sanidad. "La falta de profesionales no se puede solucionar maltratando a los que están trabajando ahora", evidencia. Y considera que el departamento tendría que hacer un esfuerzo mayor en "cuidar y motivar" a las plantillas actuales, de forma que se puedan atraer a sanitarios de otras comunidades.

Desde el sindicato Cemsatse -la entidad convocante de los paros que agrupa los sindicatos Fasamet y CesmAragón y Satse- lamentan la falta de voluntad negociadora del consejero Bancalero. "Desde el pasado viernes no hemos tenido avances, en todo el fin de semana no se han puesto en contacto con nosotros", ha lamentado frente a la pancarta de la manifestación el portavoz del sindicato, Leandro Catalán. Para los profesionales "cada vez queda menos tiempo para negociar" ya que tras el paro previsto para el próximo lunes están dispuestos a mantener la huelga de forma indefinida.

El Gobierno de Aragón, que solo cifra en un 20% el seguimiento de los paros, ha reconocido que no se han producido incidentes en los ambulatorios. "Necesitamos sentarnos y llegar a un acuerdo, sobre todo asumiendo que los cambios tienen que ser voluntarios", ha insistido Catalán.

Otro de los médicos presentes en la entrada de la consejería, Otto Herrera, que ejerce en el centro de salud del Oliver, ha destacado que los pacientes a los que atienden "están preocupados", sobre todo por las precarias condiciones que denuncian los sanitarios. Llegado desde el centro de salud de Puerta del Carmen, José Antonio Bernad califica de "atropello" el plan de Bancalero. "Los usuarios nos están viendo agobiados", reconoce.

La de este lunes es la primera jornada de huelga convocada, a la que seguirá otra el próximo lunes, 31 de marzo, salvo que el comité de huelga y los representantes del departamento de Sanidad llegan a un acuerdo antes que la evite. Las negociaciones entre las partes continuarán este martes.