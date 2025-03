La primera jornada de huelga sanitaria paraliza los centros de salud de Zaragoza

“Hay mucha fila y yo no me puedo quedar tanto rato esperando”. Estas son las voces de los usuarios en los centros de salud de Zaragoza desde primera hora de la mañana. Los trabajadores de los centros de salud aragoneses han iniciado este lunes a la primera jornada de huelga convocada por Cemsatse contra el decreto que modifica el funcionamiento de los equipos de Atención Primaria y que reorganiza las urgencias de tarde (Atención continuada) en Zaragoza. Por ahora, en algunos centros el seguimiento es del 100% según los organizadores. Los servicios mínimos garantizan un equipo sanitario en cada espacio.

En la puertas del centro de salud del Canal Imperial de Zaragoza cuelga un enorme cartel que lo anuncia: Hoy hay huelga en los centros de salud de Aragón. Cada vez se acumulan más pacientes en la entrada. María, que está a punto de sumarse a esa fila, cuenta que ella ha acudido porque tenía cita. “Me acaba de avisar la vecina de que había huelga, pero con la tos que llevo… A ver si hay alguno que me atienda”, dice. Minutos más tarde, sale del centro: “Tenemos una fila enorme… Yo aquí no me quedo tantas horas. Voy a preguntarle a mi hija a ver qué hago ahora”.

La huelga ha sido convocada con la división de los sindicatos no especializados en sanidad de la comunidad. El decreto contra el que protestan fue aprobado por la mesa sectorial de Sanidad con los votos favorables de CSIF, CCOO y FTPS (Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios), la abstención de UGT y, en contra, de Cemsatse, organización que agrupa a los sindicatos médicos Fasamet y CesmAragón y de enfermería Satse. Estos últimos son los que han alentado las movilizaciones.

Los primeros datos de seguimiento por parte del sindicato estiman un seguimiento del 100% en los ambulatorios de Las Fuentes Norte, Almozara, Sagasta, San José Norte, Centro y Sur, Rebolería o Parque Roma. La consejería de Sanidad todavía no ha ofrecido datos oficiales.

Jornada de huelga en los centros de salud de Zaragoza. / El Periódico de Aragón

La sorpresa por la falta de atención en los centros de salud zaragozanos también ha sorprendido a Eva. La mujer sale del centro de salud sin haber sido atendida. “Esta mañana he escuchado en la radio que había huelga. He venido a ver si estaba mi doctor y como he visto que no atendían, me marcho”, cuenta Eva, que añade que pidió cita “hace 15 o 20 días y se la habían dado para hoy”. “Volveré a pedir otra cita, pero tanto rato no me espero en la fila”, expresa.

Unos y otros usuarios se detienen ante el enorme cartel de Huelga de la entrada. Y siguen adelante. En el interior, les recibe otra pancarta: Atención Primaria en huelga, solo urgencias.

Los profesionales de medicina y enfermería que se han organizado para secundar los paros se concentrarán además este mediodía ante la consejería de Sanidad en Zaragoza para exigir al consejero del ramo, José Luis Bancalero, la retirada de este decreto que, según denuncian, servirá para degradar las condiciones laborales del colectivo.

“Yo venía a por el Sintrom, que tenía hora a las 10.25 horas”, dice Roberto mientras enseña su cita en la puerta del centro del Canal Imperial. Él no sabía que había paros. “Me han dicho que están de huelga y que fuera al centro de salud de abajo. Abajo me han dicho que me vaya a otro lado”, comenta confuso. Su solución, matiza, es volver otro día. “Cogeré para otro día y volveré”, sostiene

La de este lunes es la primera jornada de huelga convocada, a la que seguirá otra el lunes 31 si el comité de huelga y los representantes del Departamento de Sanidad no avanzan en las negociaciones, que continuarán este martes, y que pasará a ser definitiva el 1 de abril. El decreto plantea nuevos horarios para los profesionales y un traslado de la Atención Continuada -que hasta ahora se presta en los PAC de los centros de salud- a los cuatro centro de especialidades de la capital aragonesa: Grande Covián, Inocencio Jiménez, Pablo Remacha y Ramón Cajal.