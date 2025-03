Bancalero ante la negociación con los médicos de primaria: "Estoy convencido de que evitaremos la huelga del lunes"

"Estoy prácticamente convencido de que evitaremos la huelga del lunes y por supuesto la huelga indefinida". El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, está convencido en que los avances en la negociación de los paros convocados por el sindicato Cemsaste -agrupa a Fasamet, CesmAragón y Satse- son inminentes.

"Ha habido propuestas a las que nosotros por supuesto vamos a atender y otras que ellos tienen que entender que hay que negociar con todos los actores que están implicados, puesto que esta propuesta de modificación obtuvo la mayoría en la mesa sectorial", ha explicado el consejero tras indicar que desde el primer día han tendido la mano y que se ha estado negociando. "La realidad es que el viernes de los 15 primeros puntos que nos presentaron llegamos a acuerdos en 12, faltaban 3, luego presentaron un punto número 16, y nos hubiera gustado haber evitado la huelga del lunes, pero dijeron que no se podía aplazar esa huelga y nosotros en nuestras manos no quedaba otra solución más que volvernos a reunir con ellos y seguir negociando", ha destacado.

La discrepancia que está sobre la mesa tiene que ver con la obligatoriedad de las guardias planteadas en la reorganización de las urgencias de tarde en los centros de salud de Zaragoza. El consejero ha explicado que esta exigencia no es algo que dicte el departamento de Sanidad, pues "viene en el decreto del año 1997". Y detalla que ahí también figura la exención de guardias para los mayores de 55 años. "Determinados comentarios o propuestas que hemos escuchado por parte de los profesionales no tienen mayor recorrido pues si los mayores de 55 años no quieren hacer guardia pueden pedir la exención y el resto estamos con la mano tendida", ha considerado.

Pese a todo, el plan de fondo sigue adelante, pues el departamento considera que en un periodo de falta de profesionales es la única forma posible de garantizar el servicio. "Facultativos médicos hay los que hay, no tenemos más", insiste. Además indica que las modificaciones vienen "de los acuerdos que se firmaron para la salida de huelga", como es la implantación de las 35 horas y la integración de los médicos de atención continuada. "Entendemos que esto no debería de crear ningún problema", ha expresado.

Más allá de los puntos de discrepancia, el departamento espera que se desconvoquen los paros para ganar tiempo en las negociaciones.