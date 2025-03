María Palacios (Directora de la Oficina de Aragón en Bruselas): "Hay que diferenciar entre el Canfranc y la TCP, pero entran en el mismo debate"

No comenzó al frente de la Oficina de Aragón en Bruselas con el comienzo de la legislatura. ¿Cómo va la adaptación?

Pues la verdad es que en general muy bien, es cierto que cuando yo me incorporé a la delegación, el antiguo director llevaba únicamente menos de un mes y es cierto que bueno, por supuesto se había estado haciendo muy buen trabajo, pero en mi opinión como lobbista, yo creo que faltaba visibilidad. Faltaba reforzar ese perfil de Aragón en Europa, esa mayor comunicación de las cosas que se estaban haciendo. Y bueno, de hecho lo veo cada día porque mucha gente no entiende lo que yo hago en Bruselas.

¿Qué se hace en Bruselas?

Pues en Bruselas se hace lobby, que yo comprendo que puede resultar una palabra un poco peyorativa, si lo quieres llamar así aquí en España, pero en Bruselas está altamente extendido. Y está perfectamente regulado con unas reglas de transparencia muy importantes. El lobby es influenciar para que la legislación o estrategias europeas beneficien a Aragón o al menos no perjudiquen. Entonces, ¿cómo se hace? Pues en primer lugar, estando perfectamente informado, analizando todo lo que ocurre para poder alertar a Zaragoza y anticiparnos, solo hay esa estrategia y anticipación. Después muchas reuniones, mucho trabajo de pasillo y la representación institucional que eso también es importante.

¿Por qué no se conoce el papel de la Oficina de Aragón en Bruselas?

La UE se ve como algo lejano. Yo creo que hemos avanzado mucho en España, estamos empezando a darnos cuenta de la importancia de comunicar lo que haces, no solo hacerlo, sino comunicarlo y explicarlo.

¿Qué influencia tiene en el día a día la política de la Unión Europea en Aragón?

Es un impacto directo, no solo en España, sino en las comunidades autónomas. Se lo estoy diciendo de memoria, pero alrededor del 60% o más de las leyes que vienen de la Unión Europea, ya sea en modo directiva o reglamento, afectan directamente a España y por ende a sus comunidades autónomas. Es fundamental estar informados bien

¿En qué pretende influir en estos cinco años?

En la importancia de la política de cohesión posterior a 2027. Ahora mismo se está negociando en el seno de la Comisión Europea, se está viendo cómo se va a revisar esa política y lo que estamos viendo es preocupante. Históricamente, la Unión Europea, cuando tiene una crisis, utiliza dinero de los de los fondos de política de cohesión para crear las posibles soluciones a esa crisis. Ya estamos viendo que en temas de tecnología, inteligencia artificial o como puede ser el reforzamiento de la industria de defensa se va a utilizar financiación de los fondos de política de cohesión que son fundamentales para Aragón. Vamos a intentar influir para que sea lo menos perjudicial posible.

Un ejemplo práctico.

Los fondos Feder, el fondo social europeo o los fondos de transición justa que se aplican a Teruel verían reducida esa financiación y, por lo tanto, habría menos disponibilidad de financiación para los temas que estos fondos abarcan. Entonces, se vería un poco reducido en contraparte, veríamos que ese dinero se va a otros temas que también son importantes.

La TCP se liga últimamente mucho al Canfranc. ¿Cómo de lejos están esas infraestructuras para Aragón?

Bueno, el Canfranc está más cerca porque queda menos por hacer. La TCP es un proyecto a muy largo plazo. Tenemos que entender que el reglamento no se revisará hasta dentro de 5 años. Su revisión durará 2 o 3 años y luego tiene si se consigue incluir como prioridad, pues tienes toda la parte de ejecutar y de construir, con lo cual yo siempre digo que vamos a ponernos el límite de 2050. Espero vivir para verlo. El Canfranc puede estar más cerca y trabajamos duramente, apoyando mucho a la región de Nueva Aquitania para que consigan financiación europea para terminar su parte.

¿Teme que la contestación en Francia al desarrollo de la TCP llegue a Bruselas y dificulte la infraestructura?

Es una cuestión a tener en cuenta. Bruselas escucha, pero actúa sobre los hechos. Es fundamental que los estados miembros, no solo sus regiones, la apoyen. Incluye a la Península Ibérica, por lo que puede influir a Portugal. Que sea un proyecto de Estado, que haya un pacto entre Estados sobre ello. Es importante el apoyo de los Gobiernos centrales, pero con Francia es complicado.

Francia quiere abordar por separado Canfranc y TCP, pero la DGA las une. ¿Usted de qué es partidaria?

Es importante diferenciar, pero también entender que están relacionadas. Al final el Canfranc es una forma de promocionar y conseguir mayor permeabilidad de los Pirineos y la TPC sería su mayor expresión. Entonces, empezamos con el Canfranc y cuando eso se consiga tendremos un apoyo más para tener más conexiones. Es importante diferenciar, pero sí que entran en el mismo debate de infraestructuras.

¿Qué se hace en la oficina de Aragoneses para ligar el discurso del Gobierno de Aragón con lo que con las políticas europeas? El socio prioritario de esta DGA, Vox, es euroescéptico.

La oficina representa a todos los aragoneses. Entiendo que pueda haber desafección respecto a la UE, pero soy una convencida europeísta. Cuando quieres a algo o a alguien, también se tiene que reconocer los errores. La UE igual ha fallado en priorizar o transmitir la importancia de ciertas cosas y ha producido esa desafección. Trabajamos para que la gente lo vea mejor. Es difícil, yo tengo unos objetivos muy marcados. Lo verde, por ejemplo, ha llegado para quedarse, pero trabajamos para conseguir lo mejor para Aragón.

¿Cómo se lleva que el Gobierno de Aragón tiene como socio prioritario a un partido tan crítico con Europa?

Yo lo de lo que le puedo hablar es de las cosas que pasan en Bruselas, ¿no? Es cuestión de encontrar equilibrios políticos y diplomáticos. Intentaré convencer a todos de la importancia de lo que hacemos en Europa.

Infraestructuras y despoblación son parecen los grandes caballos de batalla de Aragón, sea quien sea quien gobierne de cara a Bruselas. ¿Cómo puede ayudar Europa o qué puede hacer Europa para paliar esa despoblación?

Las llamo mis dos grandes prioridades y me siento muy a gusto trabajando por ellas porque soy consciente de que existe un consenso político al respecto. ¿Cómo puede Europa ayudar? Financiando y flexibilizando. A través de las políticas de cohesión para el caso de la despoblación y financiando también a través de las políticas de cohesión. La UE también tiene que ser justa con la despoblación y ver que en Aragón tenemos un problema. Por ejemplo, la provincia de Zaragoza está extremadamente despoblada fuera de lo que es la capital. Sin embargo, para la Comisión Europea a la hora de repartir fondos, pues se cuenta ese índice que cuenta a la capital, por lo tanto, todas las zonas despobladas de alrededor no les llegan fondos. Trabajamos para que se incluyan mecanismos de corrección

¿Cómo se ve Aragón en Bruselas?

Cada vez mejor, de verdad y esto me siento muy orgullosa y muy satisfecha de poderle decir esto porque cada vez mejor. Aragón cada vez está más presente y esto es gracias también al compromiso del presidente y de la vicepresidenta de participar activamente en el Comité de las Regiones, de estar presentes en Europa, de llevar a Aragón por bandera. Y esto ha sido un cambio que yo he visto a lo largo de este último año y medio. Hemos reforzado muchísimo nuestro perfil a nivel europeo.

María Palacios, durante un instante de la entrevista con este diario. / LAURA TRIVES

¿Qué impacto puede tener el papel de Azcón como vicepresidente del Comité de las Regiones?

Muy positivo. Hay que tener en cuenta que el presidente ahora mismo es miembro de la mesa del Comité de Regiones y en junio de 2026 será vicepresidente por la delegación española en el Comité de Regiones. La mesa es el motor político del Comité de Regiones. El Comité de Regiones es un órgano tipo asamblea regional, es la mayor plataforma de lobby que puede existir. La mayor plataforma de influencia y de presión ante las instituciones europeas. Ser parte de ese motor político donde se toman las decisiones más importantes sobre qué temas tiene que tratar el comité, sobre qué temas el comité debe dar más prioridad. A mí me parece fantástico, creo que estamos en una posición perfecta para que Aragón tenga más visibilidad.

¿Cómo se enfrenta Europa al contexto internacional de la guerra arancelaria y del rearme continental?

La Comisión Europea ya llevaba tiempo dándose cuenta de que tenía que ser un actor con un rol importante en los temas de defensa. No obstante, hay que tener en cuenta que la Unión Europea no tiene política, no tiene competencias en defensa como tal. La fórmula que ha encontrado para reforzarse o para jugar ese rol es la industria de la defensa y la industria de la defensa no son solo armas. Aquí lo que estamos haciendo es prepararnos, invertir en seguridad y prepararnos en tecnologías e infraestructuras que nos van a dar también un uso en la vida civil.

¿Y sobre la respuesta arancelaria?

A mí me parece una buena respuesta porque tenemos que ponernos a la altura de las grandes potencias que juegan en el panorama internacional. Y en el caso de los aranceles tenemos que monitorearlo muy de cerca porque tienen un impacto directo sobre productos aragoneses, como puede ser el vino. Y aquí sí que me gustaría destacar que si Aragón tuvo una respuesta rápida cuando esto ocurrió, pero necesitamos el apoyo del Gobierno Central.

¿Es usted partidaria de que Aragón, España y Europa miren a las dos potencias, a Estados Unidos y China?

Cuantos más aliados tengas y más mercados abras, mejor para la economía aragonesa. Y para la economía española. Estados Unidos tiene que ser un aliado. Pero a mí no me parece una mala idea ampliar, ver un poco qué opciones tenemos si es para mejorar, si es para generar atracción de inversiones, empleo, no me parece una mala idea. Cuantos más aliados tengamos mejor. Una buena manera de mantener ese equilibrio diplomático es también tener grandes alianzas económicas.

¿Le parece que Aragón está preparada para esta revolución tecnológica y quizá implementación de la defensa?

Por supuesto que sí. Tuvimos congreso de The Wave y yo creo que no hay mayor ejemplo de lo bien preparados que estamos no solo como potencia tecnológica, sino también como potencia de defensa por el lugar donde estamos, logísticamente hablando sino también por todas las acciones que se están llevando a cabo para ese desarrollo industrial y tecnológico.

¿Teme que la gran afluencia de centros de datos tenga algún tope europeo por su impacto medioambiental?

La UE protege mucho el medio ambiente, lo hemos estado comentando antes y sobre todo nos hace ser conscientes de la importancia de utilizar nuestros recursos eficientemente. Pero bueno, yo hasta donde sé creo que se puede combinar, lo estamos viendo con los centros de datos de Amazon, que va a tener una especie de contrapartida y devolver esos recursos hídricos a la región. Todo es un equilibrio, ¿no?

Otra de las medidas de Europa que siempre se critican desde Aragón son las reformas de la PAC.

Necesitamos el apoyo estatal para encontrar ese equilibrio entre el apoyo al sector primario y todas las nuevas innovaciones que vienen ahora con renovables y tecnologías para encontrar ese equilibrio justo para todos.

¿Cómo le gustaría acabar esta legislatura en Europa?

Habiendo realizado un trabajo serio, habiendo posicionado a Aragón como un actor serio para la Comisión Europea y para todas las instituciones europeas. Me gustaría conseguir éxitos en despoblación y en infraestructuras y que los aragoneses entiendan el papel que hacemos ahí.