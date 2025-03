Planas desdice a Azcón y asegura que la ley de bienestar animal cuenta "con el absoluto acuerdo del sector"

El ministro Luis Planas defiende que la nueva normativa de bienestar animal que reduce a priori la capacidad en las explotaciones ganaderas se ha lanzado "con absoluto acuerdo del sector" después de las críticas del presidente aragonés, Jorge Azcón, a la nueva legislación en este asunto, que ha calificado de «disparate en muchos de sus artículos» este martes.

"En estos temas, conviene conocer de lo que se habla y no hacer una declaración política sin más. Hay que saber de dónde venimos y hacia adónde vamos. Las normas en materia de bienestar animal no solo son el presente sino el futuro del sector. La producción sostenible y el bienestar animal está para quedarse, tenemos que valorizar los productos ganaderos, en particular de la carne, de cara a los consumidores", ha defendido el titular de Agricultura.

Planas ha explicado que a este respecto se la nueva normativa tiene por objeto aliviar la densidad en las explotaciones agrarias, algo «consensuado» con las organizaciones agrarias "tras las movilizaciones del año pasado" y que incluía, por ejemplo, que un animal cebado de entre 85 y 110 kilos debía tener una superficie de al menos 0,74 metros cuadrados, frente a los 0,65 de la norma en vigor hasta ahora. Dicho de otro modo, suponía mejorar las condiciones de los animales en las explotaciones intensivas. Su aplicación estaba prevista para este año, pero el ministerio acordó hace dos semanas una moratoria de un año para dar "mayores facilidades de adaptación", según ha explicado este martes a su lleaga a Figan.

Lo que no parece, según se extrae de sus palabras, es que se vayan a flexibilizar las medidas de cara a la entrada en vigor de la normativa, algo que le ha exigido horas antes Jorge Azcón. "Considero que cuando se recorre un camino lo importante no es tanto la velocidad como el ir logrando los hitos correspondientes. Hemos hecho un progreso importante en el sector ganadero en materia de capacidad pero también de emisiones", ha apuntado Planas.

EN IMÁGENES | Figan / Josema Molina

Aranceles de Trump

El ministro también ha hecho referrencia al proyecto de reglamento comunitario de la Unión Europea que está ahora en discusión, en el que España "tiene divergencias con la propuesta de la Comunidad Europea". "He pedido al comisario Barilli que discutamos las cuatro patas de la propuesta, como se prometió hace dos años, y no únicamente el caso del transporte de animales vivos", ha apuntado Planas, en referencia. "Ambas medidas me parecen absolutamente lógicas y forman parte de las acordadas con las organizaciones agrarias tras las movilizaciones del año pasado y creo que van en el sentido positivo", ha dicho el ministro.

Preguntado por la imposición de aranceles a los productos de la UE por parte de Estados Unidos, Planas ha asegurado la puerta al diálogo está abierta y que no aceptarán amenazas de ningún tipo. "Si alguien afecta a los intereses nacionales de España en materia de agricultura y ganadería tendrá la respuesta correspondiente, pero creo que hay un margen para el diálogo y la negociación. Hemos tenido siempre una excelente relación con EEUU y la UE y evidentemente estamos dispuestos a hablar, pero en modo alguno a aceptar amenazas o ultimátums", ha dicho el ministro cordobés.