Teruel Existe aprueba los presupuestos de Cuencas Mineras con la oposición ante el rechazo de su socio, el PP

La Comarca de las Cuencas Mineras (Teruel) ha aprobado este martes sus presupuestos para el año 2025, de más de 4,5 millones de euros y con el Plan de Sostenibilidad Turística como máximo exponente. El presidente de la comarca, de Teruel Existe, ha sacado adelante las cuentas de la mano de los grupos de la oposición, PSOE y Chunta Aragonesista, ante la negativa de sus socios del Partido Popular, que han votado en contra.

El presidente de la comarca Cuencas Mineras, Javier Larraz, de Teruel Existe ha destacado la "altura de miras" del PSOE y Chunta Aragonesista, que han participado en la presentación de enmiendas al presupuesto y, finalmente, lo han aprobado, lo que le ha permitido a la institución sacar adelante sus cuentas tras el rechazo del PP.

"Como presidente de la institución me corresponde presentar presupuestos, y es lo que hemos hecho, porque tenemos que ejecutar la mayor parte de la inversión del Plan de Sostenibilidad Turística en destino, que viene de los fondos europeos que se redistribuyeron de Canal Roya, y era fundamental aprobar las cuentas", ha destacado Larraz.

El presidente comarcal ha destacado la implicación de los otros grupos políticos, y ha reconocido su "sorpresa" por la negativa del PP. "Desde el inicio de la legislatura he abierto la negociación a todos los grupos y los presupuestos de 2025 salen aprobados por una mayoría más amplia que la del año pasado", ha destacado. "Ellos (los consejeros del PP) no han estado dispuestos a negociar y me he visto obligado a dialogar con el PSOE y CHA, que han mostrado disposición y han tenido altura de miras", ha dicho Larraz a este diario.

Así, las cuentas han salido adelante con los votos a favor de 13 de los 19 consejeros, los cinco votos en contra del PP, y la abstención del nuevo consejero del PAR, que hoy tomaba posesión.

"Yo esta situación no la he provocado, y les hemos pedido que por lealtad y responsabilidad aprobaran los presupuestos para poder acometer el plan de sostenibilidad, pero no lo han hecho", ha añadido Larraz.

El proyecto de sostenibilidad turística se come una buena parte del presupuesto comarcal para este año. Consistirá en la transformación de la antigua vía ferroviaria Utrillas-Zaragoza en una vía verde que unirá los pueblos de las Cuencas Mineras centrales con Zaragoza, a través de la comarca de Campo de Belchite.

En el pleno se ha aprobado también una declaración institucional para dar apoyo a los trabajadores de la empresa Fertinagro, que plantea despedir a un quinto de su plantilla en Utrillas y aplicar un erte para el resto.