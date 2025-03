Diversificación frente a la incertidumbre de las exportaciones

La incertidumbre en el sector del comercio exterior, la guerra arancelaria iniciada por Trump o las oportunidades que se abren en un mercado convulso fueron solo algunos de los puntos sobre los que se debatió en la mesa redonda organizada en torno al II Foro Aragón Exporta organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. El coloquio estuvo moderado por el periodista especializado en economía de este diario, Jorge Heras, e intervinieron Luis Villamayor, presidente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA); Belén Pérez-Caballero, directora comercial de la fundición Ebroacero; Eduardo Corella, presidente del Clúster Logístico de Aragón (ALIA); y Enrique Chueca, CEO de Bodegas Aragonesas.

Desde diferentes sectores e instituciones, los participantes en la mesa iniciaron el debate exponiendo el punto en el que se encuentran sus entidades y cómo valoran la situación actual del comercio exterior. El primero en tomar la palabra fue Eduardo Corella, quien destacó la capacidad de las empresas de logística aragonesas para adaptarse constantemente a los cambios y afirmó que «los aranceles de Trump son un desafío más y nos va a tocar adaptarnos de la forma más rápida y eficaz posible». Esto se consigue, según sus palabras, gracias a su «alta competitividad, resilencia y agilidad» en la toma de decisiones».

Además, Corella apuntó que los informes señalan que «el comercio internacional va a seguir creciendo en los próximos años en torno a un 2-3% pese a los aranceles». Eso quiere decir que «van a seguir surgiendo oportunidades aunque es difícil saber dónde». En todo caso, «hay que estar preparados y las empresas aragonesas hemos de aprender a ser más competitivas», subrayó. Y una forma de ser más competitivas es a través de los clúster. «Aragón es un potencia nacional en el mundo clúster y lo que busca un clúster es la competitividad de sus empresas y sus asociados a través de proyectos colaborativos», recordó, al tiempo que apeló al apoyo de las entidades financieras y organismo públicos.

Por su parte, Belén Pérez-Caballero apuntó que, para una empresa con una trayectoria de más de 60 años como Ebroacero, esta incertidumbre es «solo un reto más» que lograrán superar a través de «la diversificación y la exploración de nuevos mercados». Pérez-Caballero puso en evidencia las dificultades a las que «día a día se enfrenta una compañía como Ebroacero cuando su materia prima, el acero, siempre ha tenido tanta competitividad». Aseguró que predecir el futuro es «muy complicado», pero insistió en que la respuesta «ha de ser contundente» y ha de llegar conjuntamente y a través de la colaboración con de las Cámaras de Comercio, los clústeres logísticos y demás instituciones».

Desde el punto de vista del sector de la agroalimentación, Luis Villamayor, tranquilizó a los presentes arrojando datos positivos: «El volumen de las exportaciones en la agroindustria se ha multiplicado por cuatro en los últimos diez años y el año pasado se cerró con un saldo neto positivo de 3.700 millones de euros». Sin embargo, estas cifras aún están lejos de las exportaciones de otras comunidades como País Vasco o Cataluña y apuntó que si queremos crecer hemos de incrementar el contacto con mercados internacionales. Y esto pasa, explicó, «por mejorar nuestras conexiones con iniciativas como la Travesía Central de los Pirineos o la reapertura tan esperada del Canfranc». Villamayor mencionó la Terminal Intermodal de Monzón como «ejemplo de éxito». Destacó también el papel de las pequeñas y medianas empresas a las que, aseguró, hay que acompañar en «esta aventura exportadora».

El último en tomar la palabra fue Enrique Chueca, quien mostró optimismo frente a la posible aplicación de aranceles del 200% al vino. Chueca espera que se quede en un órdago y finalmente «sean aranceles del 20%, máximo 25%» porque si no, añadió, «perjudicará mucho al sector y habrá bodegas y empresas que no se recuperen». Chueca recordó que el sector del vino «ha superado muchas adversidades y esta no nos dejará atrás».

Principales adversidades

La incertidumbre fue la gran protagonista en el momento en el que se les preguntó a los participantes del coloquio sobre los principales retos del sector exportador. «La incertidumbre ya forma parte de nuestro ADN», aseguró Corella, «es una variable con la que tenemos que convivir en nuestra rutina diaria», añadió. Pero frente a la inseguridad está la «adaptación». El presidente del Clúster Logístico de Aragón defendió que la solución es «una combinación de agilidad en la toma de decisiones, competitividad y buscar nuevos mercados».

Belén Pérez-Caballero coincidió en sus argumentos y , además, añadió un nuevo factor, la inestabilidad política, «que también hace mella en nuestra producción, pero no podemos perder los nervios». La directora comercial de Ebroacero afirmó que «la calma es nuestra aliada, debemos ser ágiles a la hora de tomar decisiones pero no hacerlo de forma precipitada. Tenemos que asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y encontrar una solución que se satisfactoria para todos».

La competitividad se consolidó como la gran oportunidad frente a la incertidumbre, y esta «se consigue gracias a conexiones de calidad con ciudades y comunidades estratégicas», completó Villamayor. Pero para ello, añadió «debemos seguir invirtiendo». Además, puso en valor la «marca personal de los productos aragoneses» en Europa. «Necesitamos que los consumidores españoles y europeos, cuando compren un producto aragonés, sepan que es un producto de calidad, un producto diferenciado y sostenible». Pero, para ello, se enfrentan a un reto adicional, resumió, «necesitamos financiación y eso no es fácil». El sector de la alimentación depende de los fondos europeos Feader y, apuntilló, «ahora van a dejar fuera a las grandes empresas, por lo que todavía tendremos que trabajar más para seguir siendo competitivos».

Una visión muy diferente expuso el CEO de Bodegas Aragonesas. Enrique Chueca afirmó que «lo que más me preocupa son los legisladores». Estimó que «el sector del vino es legislado por uno sus componentes (el alcohol), y no como producto alimentario, por lo que puedo observar una tendencia legislativa en contra del vino que va a condicionar la estabilidad del sector».

El elefante en la habitación

Si la incertidumbre es la gran protagonista de la película del comercio exterior, el nuevo presidente de los EEUU, Donald Trump es el villano de la gran pantalla. «Un arancel del 200% para el vino sería terrible», aseveró el CEO de Bodegas Aragonesas. Un 20% de las exportaciones aragonesas de vino van destinadas al país norteamericano, «si esta amenaza se cumple solo enviaríamos un 2% y ¿qué hacemos con el excedente? ¿Qué hacemos con ese 18%?», se preguntó Chueca.

Villamayor coincidió con él: «No sería una buena noticia», reflexionó. Aun así, mantuvo el optimismo en su discurso por «la resilencia del sector» que ha demostrado que «tiene una gran capacidad para adaptarse, además de una gran disposición a negociar». Para la alimentación, Estados Unidos representa 250 millones de euros de exportación dentro de los 16.000 millones que exporta nuestra comunidad autónoma. Analizó varios grupos dentro de la alimentación que se verían afectados por los recortes, como el vino, que exporta 12 millones; la carne, que supone unos 10 millones; o los dulces, por valor de 10 millones también. Por ello, Villamayor insistió en la fortaleza de las empresas aragonesas: «Si algo nos ha enseñado la crisis provocada por la covid-19 es que los empresarios aragoneses poseen la capacidad de reinventarse y seguir produciendo y vendiendo».

A ese argumento se sumó Pérez-Caballero: «Estamos jugando a ver cómo ganamos la partida con las piezas que tenemos». La directora comercial explicó que en Ebroacero, por el momento, están encontrando «resquicios» para poder evitar los aranceles porque «no exportamos a EEUU directamente, nosotros vendemos piezas a otras empresas que sí que exportan a los Estados Unidos, entonces nos acaba afectando igual», apuntilló. Y este desconocimiento sobre lo que va a pasar fuerza a las empresas a ser más competitivas: «Antes sufríamos porque las empresas de China fabricaban más barato, y ahora sufriremos también por parte de los clientes que exportan a los Estados Unidos, por ello tenemos que buscar soluciones realmente imaginativas» . Asimismo, puntualizó Pérez-Caballero, «cada vez estamos más burocratizados», pero, afirmó, «lo superaremos».

El replanteamiento de las alianzas fue una de las ideas que describió Corella para poder hacerle frente a Estados Unidos: «Debemos enfocarnos en países en los que no haya barrera idiomática, en aliados naturales como los países latinoamericanos».

Diversificar para ganar

Para terminar el foro de forma positiva, el moderador de la mesa, Jorge Heras, sugirió a los ponentes que pusieran en común soluciones y oportunidades que consideraran posibles a largo y corto plazo. Belén Pérez-Caballero retomó la idea de su compañero sobre replantear las alianzas existentes: «Nosotros ya tenemos relaciones con países latinoamericanos, pero hay que incrementarlas. Por el momento, aprovechamos para exportar productos para la minería y el cemento, lo exportamos allí porque es donde tienen los recursos naturales». En cuanto a mercados, desde Ebroacero también consideran importante diversificar, puntualizó su directora comercial, «apostar por el sector de la defensa es una garantía de éxito». El gasto en defensa se va a incrementar en los estados miembros de la Unión Europea, en España todavía tiene que ser aprobado por las Cortes Generales, «cuando sea una realidad, ahí estaremos. Ahora mismo, es nuestro mercado natural», sentenció Pérez-Caballero.

Villamayor, por su parte, resaltó los beneficios del acuerdo con Mercosur: «Es un mercado de grandes oportunidades», detalló, «pero no podemos olvidar el mercado europeo, donde estamos demostrando todo nuestro valor».

Por su parte, Enrique Chueca analizó el futuro de su sector: «A la gente le sigue gustando el vino, van a seguir comprando, pero puede que no tanto». Sin embargo, apuntilló, «en Latinoamérica podemos encontrar grandes competidores con empresas muy potentes», por lo que habrá que proceder con precaución. Chueca coincidió con Villamayor, en cuanto al mercado europeo: «Debemos tratarlo como si fuera doméstico, tenemos que crear 17 importadores en Francia, 25 en Alemania, 30 en Inglaterra… tenemos que tratarlo como si fuera España y tuviéramos un distribuidor en cada provincia, no es fácil, pero debemos conseguirlo», finalizó.

Continuar creciendo

Los participantes de la mesa dejaron claro cómo miran al futuro de Aragón, a pesar de sus diferencias, y lo miran «con esperanza, pero precaución», con el reto de seguir apostando por la competitividad y el objetivo de «dejar marca en Europa». Con esa misión se mostraron optimistas para continuar creciendo y afrontando retos en una comunidad autónoma donde las exportaciones pierden algo de fuelle tras estar en la cresta de la ola. Los ponentes aseguraron que siguen confiando en que las empresas aragonesas continúen saltando fronteras y llegando a nuevos horizontes comerciales.