El Gobierno de Aragón no tira la toalla con Motorland y mantiene contactos con Dorna

El Gobierno de Aragón no tira la toalla y sigue negociando con Dorna para que el circuito de Motorland, en Alcañiz, siga acogiendo el Mundial de Moto GP. Fuentes de Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Ejecutivo aragonés que lidera el consejero Manuel Blasco aseguran que las conversaciones siguen abiertas, pero han declinado hacer más valoraciones al respecto en aras a la "discreción" que pueda ayudar a lograr un futuro acuerdo.

No han confirmado estas fuentes si las negociaciones pasan por una mayor aportación por parte del Gobierno autonómico, en línea de lo que ha sucedido con Cataluña y la Comunidad Valenciana, que han tomado la delantera en este sentido, elevando notablemente el pago a Dorna sobre lo acordado en el último paquete, que cerró los acuerdos de los grandes premios hasta 2027.

El pasado mes de febrero fue la Generalitat de Cataluña la que alcanzó el primer acuerdo con Dorna para garantizar la presencia de Montmeló hasta 2031, con un pago de un canon anual de 12 a 14 millones que irá aumentando de forma progresiva. Un precio muy superior al que abonaba hasta ahora DGA por el GP de Aragón, de 8 millones por año.

Pero el pacto de la Generalitat Valenciana con Dorna esta misma semana supone seguir incrementando la factura, y el Govern valenciano abonará 80 millones para garantizarse campeonatos en el circuito de Cheste en los próximos cinco ejercicios, hasta 2031, esto es, a 16 millones de euros por año.

Con estos dos acuerdos sellados, el futuro de los campeonatos en el circuito de Aragón está en el aire. Así es desde que los organizadores del Mundial anunciaran que querían reducir el número de circuitos en la Península Ibérica, que hasta ahora tenía cinco instalaciones activas, cuatro en España -Montmeló, Cheste, Motorland y Jerez- y una en Portugal -Portimao-, "a dos o tres", comentó el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta.

Desde el Ejecutivo aragonés insistieron en que la voluntad es mantener la celebración del gran premio en Alcañiz, y no se plantean otras opciones.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, con el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, en el circuito de Alcañiz. / JAIME GALINDO

"Confío en quienes están negociando"

En el territorio, las principales instituciones no vislumbran un futuro para el Bajo Aragón sin Moto GP. Tanto el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, como el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, muestran su "confianza" en las negociaciones que está manteniendo el Gobierno de Aragón para mantener el GP de Aragón a partir de 2027.

"El único Gran Premio que se perdió fue el de 2023, con el anterior Gobierno de Aragón, porque no se apostó por Motorland. Pero ahora tenemos 2024, 2025 y 2026 confirmados, desde que llegó el Gobierno de Jorge Azcón se puso manos a la obra y sé que están trabajando duro para mantener el circuito de Aragón", ha insistido el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan.

"Soy optimista porque se ha invertido dinero en el circuito, y sé que el trabajo que se ha desarrollado llegará a buen puerto", ha asegurado. "Que el circuito de Alcañiz sea o no sede de una prueba de Moto GP es fundamental para todo el territorio", ha recordado.

Para el regidor de Alcañiz, la principal localidad que se beneficia del impacto del circuito, la apuesta de Moto GP no es solo cuestión de dinero. "Ezpeleta transmitió que no era solo cuestión de dinero. Alcañiz tiene cosas que otras sedes no, está en una zona despoblada y tengo la seguridad de que no van a dejar al Bajo Aragón sin GP", ha defendido Estevan, que ha querido transmitir un "mensaje de tranquilidad".

"La Comunidad Valenciana y Cataluña van por delante, pero Ezpeleta dijo que no era solo cuestión de dinero y esperamos que así sea", ha concluido.

El presidente de la DPZ, en la misma línea, ha mostrado su "total confianza" en quienes están participando en las negociaciones. "Tenemos que conseguir que el GP continúe. Desde que ha llegado el Gobierno de Azcón ha garantizado todos los años que ha podido y hay que seguir trabajando para ello", ha animado.

Juste ni siquiera se imagina un futuro sin Moto GP. "Es santo y seña de todo Aragón, hay que intentar que se quede", ha subrayado, sin ahondar tampoco en si sería necesario ampliar los fondos o no. "El Gobierno de Aragón está trabajando y negociando y eso es lo que tiene que hacer", ha recalcado.+

Como el alcalde de Alcañiz, Juste ha recordado las "fortalezas" del circuito. "Márquez siempre dice que es el mejor circuito de todo el itinerario. Son buenas instalaciones, hay muy buena organización... Todo eso se tiene que tener en cuenta", ha concluido.