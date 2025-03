Mapi Hermida: "El perfeccionismo nos paraliza y nos hace pensar que no estamos preparadas"

Pregunta: Mapi, este año participa en la Gira Nacional eWoman 2025 en Zaragoza. ¿Qué le motivó a unirse a esta iniciativa y qué espera aportar a las asistentes?

Respuesta: Me motiva siempre el aprendizaje y el compartir. A lo largo de mi trayectoria, he comprobado que muchas mujeres se centran en la sensación de no llegar a todo y les cuesta priorizar lo realmente importante. En mi libro Si te da la vida, hablo precisamente de esto: no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Quiero transmitir a las asistentes la importancia del control del tiempo y de vivir con propósito.

P: El lema de esta gira es Mujeres líderes con el valor de arriesgarse. ¿Qué significa para usted el valor de arriesgarse en su trayectoria profesional y personal?

R: Para mí, arriesgarse significa confiar en una misma y tomar decisiones. A lo largo de mi carrera, siempre he asumido riesgos: he salido de mi zona de confort para adentrarme en terrenos más desafiantes, cambiando de empresa, escribiendo un libro, trabajando en comunicación y lanzando un pódcast. Sin embargo, el mayor riesgo es no tomar decisiones alineadas con nuestros valores y propósitos. En mi libro lo explico: cualquier decisión tomada en coherencia con lo que somos y queremos será una buena decisión. Se trata de actuar con información y convicción.

P: Tras su extensa carrera en grandes compañías como Heineken, L’Oréal y Grupo Dia, ¿cuál ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado como mujer líder en un entorno tan competitivo?

R: Uno de los mayores desafíos en entornos corporativos es la presión por encajar en ciertos roles de liderazgo que tradicionalmente han sido masculinos, como la competitividad o la agresividad en la toma de decisiones.

Aprender que el liderazgo no tiene género y que se basa en la empatía, la visión y la capacidad de transformación ha sido clave para mí. Sentirme líder desde habilidades que tradicionalmente se han considerado femeninas me ha permitido ejercer un liderazgo más auténtico y efectivo.

P: ¿Qué consejo le daríasa las mujeres que se sienten inseguras o temen dar el siguiente paso en sus carreras profesionales, especialmente en sectores dominados históricamente por hombres?

R: El perfeccionismo nos paraliza y nos hace pensar que no estamos preparadas. Mi consejo es: no esperes a estar 100 % lista para dar el siguiente paso. La perfección es la enemiga de la acción. Actuar con un nivel de confianza razonable, aunque no absoluto, es suficiente. No tenemos que ser impecables en todo, sino avanzar con seguridad en nuestras capacidades. La confianza se construye con la acción. Cada paso fuera de la zona de confort nos fortalece y nos prepara para el siguiente desafío.

P: En un evento como este, enfocado en el empoderamiento y liderazgo femenino, ¿cómo cree que las mujeres pueden apoyarse mutuamente para avanzar en sus respectivas áreas de influencia?

R: El apoyo entre mujeres debe ir más allá del discurso de la sororidad; tiene que traducirse en acciones concretas. Compartir aprendizajes sin miedo, visibilizar referentes femeninos y crear redes de apoyo reales es clave. Debemos predicar con el ejemplo y construir espacios donde nos respaldemos mutuamente para crecer y avanzar

"Un liderazgo auténtico no se define por el género, sino por la capacidad de inspirar y transformar." Mapi Hermida — Directora de comunicación, periodista y experta en gestión del tiempo

P: Durante su charla inspiracional, ¿qué temas clave planea abordar y cómo espera que impacten a las mujeres asistentes a este evento?

R: Voy a hablar sobre el tiempo y el propósito. No se trata solo de gestionar el tiempo como una herramienta de productividad, sino de asegurarnos de que dedicamos tiempo a lo realmente importante.

Plantearé preguntas clave: ¿Estás viviendo la vida que realmente deseas? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en aquello que te aporta valor? Espero que esta reflexión ayude a las asistentes a priorizar y a tomar decisiones más alineadas con su bienestar y sus objetivos.

P: En tu rol como Chief Communications & Sustainability Officer, ¿cómo incorporas la sostenibilidad y la comunicación como elementos clave para transformar la cultura empresarial en tu empresa?

R: Como responsable de comunicación y sostenibilidad, mi misión es generar impacto real. La sostenibilidad no puede ser solo un valor teórico; debe integrarse en la estrategia de la empresa y hacerse visible a través de historias inspiradoras.

En Grupo Dia, nuestra prioridad es hacer accesible la alimentación sostenible y promover el talento sin etiquetas, asegurando que estos valores se traduzcan en acciones concretas dentro de la organización

P: Este evento no solo está enfocado en el empoderamiento profesional, sino también en el impulso del liderazgo en distintos ámbitos. ¿Cómo considera que la comunicación puede ayudar a fomentar el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en todos estos sectores?

R: La comunicación es una herramienta clave de transformación y generación de confianza. Es fundamental visibilizar referentes femeninos, compartir historias de mujeres que han roto barreras y crear espacios de diálogo con narrativas inclusivas. Un liderazgo auténtico no se define por el género, sino por la capacidad de inspirar y transformar.

Por eso, debemos impulsar modelos de liderazgo que reflejen diversidad, empatía y visión estratégica.

P: ¿Qué consejos le daría a esas mujeres que no encuentran la inspiración en su día a día y se sienten insatisfechas con su rutina?

R: En mi libro hablo mucho de los "ensanchadores del tiempo”, herramientas que ayudan a tomar conciencia de la realidad, conectar con nuestros propósitos y valores, y superar barreras autoimpuestas.

A menudo, caemos en una mentalidad de escasez que nos hace sentir que no tenemos suficiente tiempo o recursos. Sin embargo, cambiar a una mentalidad de abundancia nos permite ver posibilidades donde antes veíamos limitaciones. A través de ejercicios de reflexión y priorización, podemos identificar lo que realmente importa y evitar vivir en piloto automático. Muchas veces vamos como “pollos sin cabeza”, sin detenernos a cuestionar si estamos dedicando nuestro tiempo y energía a lo que de verdad nos hace felices.