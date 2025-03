Azcón allana el camino al pacto con Vox en Aragón: "Condeno la inmigración ilegal ahora, antes y siempre"

El presidente de Aragón ha acercado nítidamente sus pasos hacia Vox. En el tiempo de descuento para una aprobación de los presupuestos de 2025 que deje un cierto margen para la ejecución de las partidas, el presidente aragonés ha respondido al líder de Vox, Alejandro Nolasco, prácticamente lo que le ha pedido escuchar. Además, más allá de las declaraciones, Azcón le ha reconocido que el pacto es "cuestión de voluntad", y ha asegurado que ambos están por alcanzar dicho pacto.

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón le ha preguntado directamente al presidente aragonés si "está dispuesto a pactar lo mismo que Mazón" para dar luz verde a los presupuestos de la comunidad, en materia de pacto verde y en contra de la inmigración.

El líder de la ultraderecha en Aragón ha asegurado que "hay que tomarse una biodramina para seguir los bandazos políticos del PP" y le ha pedido claridad al presidente aragonés en materia de inmigración. "Yo no interpreto señales de humo: la postura del PP creo que es que los ilegales se repartan por todas las regiones y que piden más dinero para acoger ilegales", ha dicho.

Diputados de Vox en las Cortes. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"Pero nosotros no queremos eso, a ver si se entiende: no queremos más dinero para mantener, ilegales ni que se repartan equitativamente entre las comunidades autónomas: no queremos ilegales en ningún sitio", ha recalcado Nolasco.

"¿Dirá alguna vez que el verdadero motivo por el que rechaza el decreto del Gobierno es porque son ilegales y no quieren tener a personas que no sabemos quiénes son deambulando por las calles?", ha insistido. "Claro que hay una vinculación entre inmigración y delincuencia: claro que la hay, otra cosa es que no sea políticamente correcto", ha espetazo, de nuevo repitiendo uno de los habituales bulos de la ultraderecha.

"Me gustaría que hiciera una condena expresa a la inmgiración ilegal y que diga que el problema es que no se puede mantener a personas que vienen de manera ilegal porque evidentemente son un peligro", ha pedido Nolasco. "Si empezamos a hablar por ese camino, podremos llegar a acuerdos", ha dicho Nolasco.

Y casi con las mismas palabras le ha respondido Azcón: "Me pide una condena expresa de la inmigración ilegal: condena expresa antes, ahora y en el futuro. Nunca el PP ha defendido la inmigración ilegal, lo que ahora defiende el PP es que haya una declaración de emergencia nacional. No tenga ninguna duda".

Y el presidente ha seguido allanando el camino: "Voy a estar en contra con todo aquello que tenga que ver con el pacto verde europeo que vaya en contra de los aragoneses". "Esto no son palabras, son hechos", y ha recordadoq ue el Gobierno de Aragón fue el primero en anunciar un recurso al decreto de inmigración del Gobierno.

Además, ha anunciado que hoy van a interponer un recurso para solicitar medidas cautelares "para la primera aplicación del real decreto con las consultas de información a las comunidades autónomas". "La incapacidad del Gobierno de España para gestionar las políticas de inmigración debería significar un cambio de gobierno, pero mientras, nuestra responsabilidad es la comunidad autónoma", ha añadido Azcón.

"Tener presupuestos de 2025 no tiene que ver solo con las declaraciones de inmigración y el pacto verde, sino con la voluntad política de que ustedes y nosotros lleguemos a un acuerdo", ha zanjado Azcón, que se ha mostrado convencido de que ambos quieren ese acuerdo.