La reacción de los otros sindicatos al preacuerdo en la sanidad aragonesa: "Esto ha sido una pérdida de tiempo"

El Servicio Aragonés de Salud (Salud) y el sindicato de médicos y enfermería Cemsatse alcanzaron este jueves un preacuerdo para desconvocar la huelga de Atención Primaria anunciada para el próximo lunes, 31 de marzo. Unos paros que habían dividido a la representación laboral en la comunidad, pues se tenían que producir contra la modificación parcial de un decreto de 1997 que fue aprobada en la Mesa Sectorial de Sanidad a finales de febrero por Csif, CCOO y FTPS. En esa ocasión UGT se abstuvo.

Estas organizaciones se han mostrado reacias durante estos dos meses de conflicto a valorar la necesidad de la movilización planteada, pues han entendido que están ante un acuerdo necesario para acomodar las jornadas laborales a los compromisos vigentes. Además, han considerado que el plan que modifica la Demanda Urgente de Atención Primaria (DUAP) en la ciudad de Zaragoza todavía estaba en una fase inicial. "La huelga no se ha planteado en el momento adecuado", ha lamentado la secretaria general de la sección de Sanidad de CCOO de Aragón, Delia Lizana.

Además, en su opinión la convocatoria de los paros ha impedido que el resto de organizaciones hayan podido hacer aportaciones al conflicto en este tiempo, pues las negociaciones se han trasladado al comité de huelga.

En la misma situación se han visto en UGT. "No hemos podido participar en el proceso", ha criticado la portavoz de Sanidad en UGT Aragón, Elena Lahoz. La formación considera que en este tiempo se hubieran podido hacer alegaciones y propuestas a los diferentes documentos, pero que en su lugar se ha vivido "una pérdida de tiempo" en la que no se ha puesto encima de la mesa las necesidades reales de los ciudadanos. Las entidades consideran, tras analizar el documento del preacuerdo con el Salud que no se ha avanzado "nada".