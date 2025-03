"El síndrome de la impostora hay que guardarlo en el cajón"

-Catedrática de Ingeniería Química, profesora y nueva vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, pero también científica y vicedirectora del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA). ¿Por dónde empezamos?

-La docencia forma parte de mi ADN. Soy Doctora en Ciencias (Químicas) por la Universidad de Zaragoza. Trabajar en la universidad no solo es dar clases y corregir exámenes sino también investigar mucho y muy bien. En la universidad formamos a los profesionales de un futuro en continua evolución y la ciencia y la innovación han de ir de la mano. Hoy dedico más tiempo a la investigación que a la docencia.

-¿Qué investiga?

-Intento hacer una ciencia que conecte con la sociedad. Trabajo en nanomateriales y superficies nanoestructuradas con propiedades de reconocimiento molecular hacia sustancias altamente tóxicas, contaminantes o peligrosas; es decir, en el desarrollo de sensores químicos. Hoy en día vemos que en muchos espacios domotizados se proporciona el nivel de calidad de aire. Detrás de esa señal hay varios sensores y yo lo que pretendo es que estos sensores sean selectivos, ultrasensibles, de respuesta rápida y de bajo coste, casi nada... Mis proyectos actuales se centran en la identificación mediante espectroscopia Raman amplificada en superficie de compuestos extremadamente tóxicos que impactan directamente en nuestra salud y en este contexto la tasa de respuestas falsas ha de ser nula. Contribuyo al desarrollo de dispositivos miniaturizados para su despliegue en campo y su uso potencial por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros.

-¿Tuvo claro desde el principio que quería estudiar Química?

-Quería ser científica, pero mi duda era Física o Química aunque en mi casa sonaba mucho Farmacia. Mi familia en ese sentido no me presionó. También mi decisión vino condicionada por el profesorado universitario que tuve. Es muy importante el mensaje que recibes en clase porque puede emocionarte o hastiarte. El cómo te diriges, puede generar vocaciones.

-Después llegó la investigación.

-En mi caso, un profesor me ofreció realizar la tesis y gracias a un contrato predoctoral del Gobierno de Aragón entré en el mundillo. Empecé en el laboratorio, formando parte de su grupo, en el departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente. Hoy en día sigo con mi maestro y acompañada de mi gusanillo que continúa igual de despierto. Actualmente cada vez son menos los jóvenes que quieren hacer investigación en nuestras áreas, y la incorporación de estudiantes internacionales nos está salvando.

-Compagina las clases en la universidad con el trabajo en el laboratorio, pero también es vicedirectora del INMA. ¿Qué función ejerce el centro?

-El INMA es el primer centro de excelencia en Aragón, algo que no hemos asimilado los aragoneses. Tenemos que estar muy orgullosos de la ciencia que hacemos y no reblar para continuar en la senda. Como solemos decir en el INMA, La excelencia no es el objetivo sino el camino. Ya han pasado cinco años desde que me ofrecieron formar parte del equipo de dirección como vicedirectora de formación y retención de talento. Era un momento crucial porque suponía la fusión de dos institutos muy potentes. Ha sido una etapa inolvidable, eso sí de mucho trabajo pero de crecimiento en todos los niveles y también de enriquecimiento personal. He aprendido mucho de mis colegas y con ellos. Y quiero hacer especial mención a mi familia, Nacho y Lucía, sin los que hoy no estaría aquí.

-Asume el cargo de vicerrectora de Política Científica de Unizar. ¿Qué va a aportar a la comunidad universitaria?

-Pertenecer al equipo directivo del INMA me ha permitido tener una visión muy amplia ya que es un instituto mixto de más de 325 personas en el que se tocan muchos palos. El plan estratégico del INMA pivota en varios ejes: investigación, recursos humanos, formación, impacto, organización y gestión, y en todos ellos hemos ido avanzando. Como docente de Unizar coordino el máster internacional Nanomat. Voy a intentar trasladar ese bagaje al servicio de toda la comunidad universitaria. Tengo muchas ganas, he recibido innumerables mensajes de apoyo y el equipo que la nueva rectora (Rosa Bolea) ha formado es excepcional.

-¿Ha tenido referentes?

-Mis referentes, mis maestros, aquellos con capacidad de entusiasmarme, han sido siempre varones. En mi época y en mi campo apenas me tropecé con mujeres, pero no he visto nunca ninguna situación de desigualdad ni ningún techo de cristal impuesto. A veces el techo de cristal nos lo imponemos nosotras mismas porque no damos el paso.

-¿Cómo contribuye a transformar la sociedad?

-Con la forma de comunicar al alumnado en las clases pretendemos hacer esa primera transformación, y con el personal investigador joven a los que formas y guías en sus trabajos fin de estudios y tesis doctorales contribuyes al desarrollo de su carrera profesional. El impacto en la sociedad se concreta en las investigaciones, en los prototipos que validas y en los proyectos con empresas.

-¿Cómo ve la situación de las mujeres científicas en Aragón?

-Fuerte y saludable. El balance de género no necesariamente implica 50/50 en todas las áreas de conocimiento. Pero sí que hemos de crecer en puestos de responsabilidad y liderazgo. En mi contexto, la mayoría de las nuevas incorporaciones son mujeres.

-¿Ayuda eWoman a dar visibilidad de su experiencia personal y profesional a otras mujeres?

-Sí. Hay que ser valiente y a la hora de tomar decisiones importantes calibrarlas para que los pasos sean firmes. El síndrome de la impostora hay que guardarlo en el cajón. Las mujeres tenemos sobradas y demostradas capacidades, y me atrevo a decir más inteligencia emocional. La parte más afectiva la manifestamos e incorporamos a nuestra rutina de una forma más natural.

-¿Qué contará en su ponencia?

-Hablaré de ciencia, del aprendizaje de los errores, los proyectos en marcha y de cómo pueden revertir en la sociedad.