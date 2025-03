"Las mujeres deben arriesgar, innovar y romper barreras para abrir camino a futuras generaciones"

-¿Cómo han sido los primeros meses como directora gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza?

-Muy activos y con algos retos interesantes. La verdad es que me he adaptado rápidamente al nuevo entorno, y ya hemos implementado mejoras en la gestión operativa, optimizando los procesos de admisión e incorporando nuevas tecnologías para mejorar la atención al paciente.

-¿Qué supone este nuevo reto en su trayectoria profesional?

-Lo vivo como una oportunidad para aplicar mi experiencia en la gestión y mi visión estratégica.Es una etapa emocionante en mi carrera porque veo que puedo contribuir significativamente a la mejora de los servicios de salud y a la implementación de innovaciones en el hospital. Desarrollar proyectos que integren la investigación clínica con la atención al paciente es muy motivador.

-¿Cuáles son las grandes líneas de actuación y gestión? ¿Dónde va a poner su sello personal?

-Ahora nos centramos en mejorar la capacidad operativa del hospital, atender a nuevas necesidades sanitarias y sociales, y evolucionar hacia unmodelo de continuidad asistencial. Mi compromiso personal se centrará en la transparencia, la responsabilidad y la innovación, con un enfoque centrado en el paciente y sus familias, y en fomentar sinergias con otras instituciones y empresas.

-¿Cómo ha sido su labor profesional en el ámbito sanitario antes de su llegada al Hospital San Juan de Dios?

-He trabajado en el ámbito hospitalario, la investigación, la docencia y la gestión en educación superior. Mi experiencia en estos campos me ha proporcionado una visión integral de la salud y la educación, y he participado en numerosos proyectos de investigación y colaboraciones internacionales.

-¿Por qué eligió biología y bioquímica?

-Estudié biología y bioquímica por mi pasión por entender los fundamentos de la vida y mejorar la medicina. Luego me especialicé en inmunología. Esta pasión impulsa mi trabajo diario, motivándome a investigar, enfrentar los desafíos y liderar a mi equipo, demostrando el impacto del liderazgo femenino en la ciencia y la tecnología.

-¿Qué supuso su paso por la Universidad San Jorge como rectora?

-Mi etapa en la Universidad San Jorge fue profundamente enriquecedora. Fui la primera rectora en Aragón y tuve la oportunidad de impulsar proyectos académicos y de investigación, fomentar la colaboración con le sector empresarial y promover la innovación educativa. Esto me permitió desarrollar habilidades de liderazgo y gestión que ahora aplico en el ámbito hospitalario.

-¿Con qué se queda de sus experiencias como docente, investigadora y ahora gerente?

-Como docente, me quedo con la satisfacción de formar a futuros profesionales; como investigadora, la emoción de descubrir y contribuir al conocimiento científico es incomparable; y como gerente, lo más gratificante es implementar los cambios que mejoran la calidad de vida de los pacientes y el funcionamiento del hospital. Si embargo, en todos los casos, lo que realmente llevo en el coracón son las personas excepcionales con las que tuve y tengo el privilegio de trabajar.

-¿Qué le sugiere el lema de eWoman de este año: Mujeres líderes con el valor de arriesgar?

-El liderazgo femenino es crucial para generar cambios significativos en cualquier área. Las mujeres deben tener el valor de arriesgarse, innovar y romper barreras para abrir camino a futuras generaciones. Asumir riesgos calculados es esenciar para avanzar y alcanzar metas ambiciosas, ya que en esos momentos de coraje y determinación se encuentran las mayores oportunidades de éxito.

-¿Qué le parece la celebración de este evento de inspiración, emoción y motivación organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica?

-Me parece maravilloso y necesario. Estos eventos no solo inspiran y motivan, sino que también visibilizan el talento femenino y promueven la igualdad de oportunidades.

-¿Ha tenido mujeres referentes?

-Sí, una de elllas es mi madre, que siempre me ha enseñado el valor del trabajo duro y la perseverancia.Admiro a científicas y líderes comoMarie Curie y Angela Merkel que, con determinación y pasión, han alcanzado grandes logros. Y mi hija, de 15 años, también me inspira profundamente. Su adaptabilidad, perspectiva fresca, resiliencia, creatividad, empatía y autenticidad me enseñan cada día que los jóvenes tienen mucho que ofrecer.

-¿Qué contará en su ponencia?

-Compartiré mis experiencias en liderazgo que, en ocasiones, me han enseñado que los errores son, en realidad, los aprendizajes más valiosos. Espero inspirar a otras mujeres a ver cada desafío como una oportunidad para crecer y superar un nuevo obstáculo.